Yılın 2.Güneş Tutulması için heyecan dorukta! Eylül ayındaki Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Kısmi Güneş Tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girdiği, ancak Güneş’in tamamını değil yalnızca bir kısmını örttüğü astronomik olaydır.



Bu durumda:



Güneş diskinin bir bölümü Ay tarafından kapatılır, geri kalan kısmı görünür kalır.



Tutulma sırasında Güneş, yarım daire veya “ısırılmış” gibi görünür.



Kısmi tutulma, tam tutulma gibi Güneş’in tamamen kararmasına yol açmaz; bu yüzden gündüz vakti tamamen gece karanlığı yaşanmaz.



Görünme oranı, tutulma yoluna (path of eclipse) olan uzaklığa bağlıdır. Örneğin %20’lik bir kısmi tutulmada Güneş’in sadece beşte biri, %80’lik bir kısmi tutulmada ise büyük bölümü örtülür.