Yılın 2.Güneş Tutulması için heyecan dorukta! Eylül ayındaki Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
2025 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Eylül ayı Güneş tutulması, gök bilimi meraklılarının gündeminde yerini aldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) verilerine göre bu tutulma, kısmi Güneş tutulması şeklinde gözlemlenecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayındaki Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
Gökyüzü meraklılarının ilgiyle beklediği Eylül ayı Güneş tutulması için geri sayım başladı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 21 Eylül 2025’te kısmi Güneş tutulması yaşanacağını duyurdu. Ay’ın, Güneş’in bir bölümünü örteceği bu gökyüzü olayı, yalnızca Antarktika, Yeni Zelanda ve çevresindeki Pasifik Okyanusu bölgelerinden izlenebilecek.