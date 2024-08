2- BAŞAK BURCU

Başak burçları, analitik düşünür. Disiplinli ve titiz çalışır. Ellerini attıkları her işte mutlaka başarılı olurlar.



Başaklar, insanların çoğu sıradane şeyler olsa bile, her türlü şeylerle ilgilenir. Başak burçlarının çözemediği çok az sorun vardır. Onlar her zaman başarıya ulaşmak için sistemli ve planlı ilerler.