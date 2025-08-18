Zeka küpü olan 3 burç: Yüksek akılları sayesinde yenilmezler
Astrolojiye göre her burcun farklı özellikleri bulunuyor. Kimi burçlar duygusal zekâsıyla öne çıkarken, kimileri analitik düşünme becerileriyle dikkat çekiyor. Peki, “en zeki burçlar” hangileri?
Astrologlar, zekânın tek boyutlu olmadığını vurguluyor. Kimileri duygusal zekâsıyla çevresini etkilerken, kimileri mantıksal ya da yaratıcı zekâda ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla “en zeki burç” sorusunun yanıtı, zekânın hangi yönünün ele alındığına göre değişiklik gösterebiliyor.