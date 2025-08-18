Zeka küpü olan 3 burç: Yüksek akılları sayesinde yenilmezler

Astrologlar, zekânın tek boyutlu olmadığını vurguluyor. Kimileri duygusal zekâsıyla çevresini etkilerken, kimileri mantıksal ya da yaratıcı zekâda ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla “en zeki burç” sorusunun yanıtı, zekânın hangi yönünün ele alındığına göre değişiklik gösterebiliyor.