Zodyağın en psikopat 5 burcu! Onlarla mücadele etmek neredeyse imkansız

İKİZLER BURCU

Bir hava grubu burcu olan ikizler, iletişim dendiğinde ilk akla gelen burçtur. Konuşma kabiliyetleri üst düzeydedir ve bu da insanları kolay yönlendirebilecekleri anlamına gelir. Duygu durumu değişken olan ikizler, tutarsızlıklarıyla şaşırtabilirler. Üstelik bu dengesiz ruh halleri, onların en belirgin özellikleridir. Genellikle duygularıyla hareket ederler, bu da sorumsuz ve bencil olmalarına yol açabilir.