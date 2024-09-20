Zodyağın en psikopat 5 burcu! Onlarla mücadele etmek neredeyse imkansız
Psikopatlar; benmerkezcilik, yüzeysel cazibe ve suçluluk hissetmeme gibi özellikleriyle ön plana çıkarlar ancak psikopatlık tanımı için daha derin bir psikolojik analiz yapılması gerekebilir. İşte bilimsel gerçekliğe sahip olmayan bir sözdebilim olan astrolojiye göre zodyağın en psikopat 5 burcu:
OĞLAK BURCU
En psikopat 5 burç listesinin başında oğlak burcu yer alıyor. Seri katil kavramının en çok arttığı 1950-1990 yılları arasında katillerde en çok rastlanan burcun oğlak olduğu söyleniyor.