Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft ve diğer teknoloji devleri çalışanlarına ne kadar maaş veriyor?

Diğer taraftan, ABD’li şirketlerin, H1-B vize programı kapsamında yabancı işçileri işe alırken maaş (veya bazı durumlarda maaş aralıkları) dahil olmak üzere çeşitli bilgileri ifşa etmesi gerekiyor. Bu,teknoloji devlerinin yetenek için neleri göze alabileceğine dair fikir veriyor.

Bu nedenle, bugünlerde sektördeki maaşların nasıl olduğu hakkında bir fikir edinmek için Business Insider, şirketlerin mühendisler ve diğer kilit rollerde çalışanlara ne kadar ödediğini öğrenmek için ABD Yabancı Çalışma Belgelendirme Ofisi'nin kalıcı ve geçici yabancı işçiler için ifşa verilerini analiz etti.

İŞTE TEKNOLOJİ DEVLERİNİN VERDİĞİ MAAŞLAR