Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir?

Ettehiyyatü Duası nedir? Ettehiyyatü Duası’nı okumanın ve dinlemenin faziletleri nelerdir? Ettehiyyatü Duası Arapça okunuşu ve Türkçe okunuşu nasıldır? Ettehiyyatü Duası’nın meali nedir? Ettehiyyatü Duası’nda nelerden bahsedilmektedir? Ettehiyyatü Duası hangi ayette ve surede geçiyor? Ettehiyyatü Duası Kur’an-ı Kerim’de kaçıncı sayfadadır? Ettehiyyatü Duası’nın kabul olması için hangi sureden sonra okunmalıdır? Ettehiyyatü Duası kaç sayfadır? Ettehiyyatü Duası’nın sırları, faydaları ve etkileri nelerdir? Ettehiyyatü Duası kaç defa okunmalıdır? Ettehiyyatü Duası’yla ilgili tüm soruların cevapları ve Ettehiyyatü Duası’nın tamamı haberin detayında…

Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 1

ETTEHİYYATÜ DUASI NEDİR?


Ettehiyyatü duası, namazın oturuş kısmında okunan ve önemli kabul edilen bir duadır. Dini kaynaklarda, Hz. Muhammed’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sahabilere namaz esnasında öğretmiş olduğu dualardan biri olduğu aktarılır. Metinde, Allah’a övgü ve Peygamber’e selam ile başlayarak selamın tüm salih kullara da ulaşması temenni edilir. Bu dua, namazın rükünlerinden biri sayılan oturuş sırasında okunarak ibadete ayrı bir derinlik kazandırır. Ettehiyyatü duası, Kur’an-ı Kerim’de bir sure olarak yer almaz; hadis metinlerinde bulunduğu ifade edilir. Duanın kökeni hakkında Miraç gecesinde Hz. Peygamber ile Allah arasında geçtiği rivayet edilen selamlaşmanın yansıması olduğuna dair bilgiler de bulunur. Sözleri, Allah’a hamd, Peygamber’e rahmet ve bereket dileği içerir. Bütün müminlerin de selametinin istenmesi yönüyle geniş ve kapsayıcı bir anlam taşır. Bu yönüyle namaz kılanlar tarafından ezberlenmesi ve her gün bu bilinçle okunması tavsiye edilir. Ettehiyyatü duası, ibadetlere samimiyet katması ve Peygamber’in sünnetine uyması nedeniyle son derece değerli görülür.

ETTEHİYYATÜ DUASI OKUMAK VE ETTEHİYYATÜ DUASI DİNLEMEK


Bu duayı okumak, namazın son oturuşunda yapılan önemli bir uygulamadır. Müslümanlar, Ettehiyyatü duasını okurken Allah’a hamd ve Resulüne selam sunar. Duaların dinlenmesi de manayı kavrama noktasında etkili olabilir. Sesli okunan bir Ettehiyyatü duasını dinlemek, hem telaffuzu öğrenmeye hem de maneviyatı güçlendirmeye yardımcı olur. Dinlerken metnin anlamını düşünmek, kalbin de bu duaya katılmasını sağlar. Dini kaynaklarda, Ettehiyyatü duasının namazlarda muhakkak okunması gerektiği bildirilir. Duayı sese aşina olarak öğrenmek isteyenler için çeşitli ezber yöntemleri veya dinleme imkânları kullanılabilir. Özellikle yeni namaz öğrenen kişiler, doğru telaffuzu dinleyerek hatalarını düzeltme fırsatı yakalar. Duanın kelime kelime içeriğini anlayarak okuyup dinlemek, manevi bir bağ kurmanın yanı sıra ibadete huşu kazandırır. Okumak ve dinlemek, bu duanın hem dilde hem de zihinde sürekli taze kalmasına katkı sunar. Böylece Müslümanlar namazlarda, manasını bilerek ve huşu içinde Ettehiyyatü duasını söyleyebilir.

ETTEHİYYATÜ DUASI NASIL YAPILIR?


Ettehiyyatü duası, namazın oturuş safhasında içtenlikle okunur. İki rekatlı namazların ikinci rekatında, üç rekatlı namazların ikinci ve üçüncü rekatında, dört rekatlı namazların ise ikinci ve dördüncü rekatlarında oturuş esnasında dile getirilir. Namaz kılan kişi, oturur pozisyondayken duayı kalpten, sakin bir şekilde telaffuz eder. Duanın manasını düşünmek tavsiye edilir. Ayrıca duaya başlamadan önce büyük bir saygı ve teslimiyet hissi taşımak önemlidir. Ettehiyyatü metni, Allah’a övgü ifadeleri ile başlar, Peygamber’e selam gönderilir ve tüm salih kullara hayır temennisinde bulunur. Namazdaki son oturuşta bu duanın ardından, biliniyorsa salavatlar ve Rabbenâ duaları eklenebilir. Bu şekilde, ibadetin manevi boyutuna derinlik kazandırılır. Ettehiyyatü duasını yaparken dilin yanı sıra gönülden de iştirak etmek, ihlası artırır. Her namazda bu duayı öğrenmek, aynı zamanda namazın temel kuralını yerine getirmek anlamına gelir. Böylece namaz, hem zahiri hem de batıni bir bütünlük içinde tamamlanmış olur.

DİNİ BİLGİLER HABERLERİ

Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 2

ETTEHİYYATÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Ettehiyyatü duasının Arapça orijinali, hadis metinlerinde şu şekilde yer alır:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Namazlarda, bu Arapça metin esas alınır. Doğru okunuşa dikkat etmek için harflerin mahreçleri üzerinde durmak gerekir. Arapça yazılışta görülen harflerin her biri kendi sesiyle telaffuz edilir. Misal olarak “س” sesi peltek okunmazken “ث” harfi peltek bir “s” sesiyle telaffuz edilir. Duanın Arapça aslı, Peygamber Efendimiz’in sahabilere öğrettiği rivayet edilen şeklidir. Namazı kılanların okuduğu bu orijinal metin, hem içeriği hem de Arapça telaffuzuyla maneviyatı artırır. Bu nedenle Arapça yazılışın doğru bilinmesi, dua esnasında hataları en aza indirir.

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI


Ettehiyyatü duasının Latin harflerle Türkçe okunuşu şu şekildedir:

“Et-tehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibâtü. Es-selâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh.”

Okurken harflerin telaffuzuna özen gösterilmesi ve duanın ahengine dikkat edilmesi önerilir. Kelimeleri ayrı ayrı öğrenip sonra birleştirerek okumak ezber için kolaylık sağlar. Türkçe okunuştaki harflerin, Arapça telaffuzu en yakın şekilde yansıtması amaçlanır. Örneğin “eyyühen-nebiyyu” ifadesi iki kelime olup, aradaki bağ sesli olarak uzatılır. Bu okunuş, namaz kılarken zihinde karışıklık oluşmasını engeller. Doğru okunuşu dinleyerek ve tekrar ederek ezberlemek, bu mübarek duanın düzgün biçimde söylenmesine katkı sağlar. Böylece duanın anlamı da daha rahat kavranır.
Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 3
Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 4

ETTEHİYYATÜ DUASI MEALİ ANLAMI NEDİR? ETTEHİYYATÜ DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?

Ettehiyyatü duasının meali, Allah’a övgü ve Peygamber’e selam içeren derin bir anlam taşır. Dini kaynaklarda yer alan çeviri şu şekildedir: “Her türlü övgü, dua ve iyilikler yalnızca Allah’a aittir. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah’ın bütün salih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.” Bu metinde, Allah’ın tek ilah oluşu vurgulanır ve Hz. Peygamber’e hürmet edilir. Aynı zamanda tüm salih kullara selam gönderilir. Duada, hem tazim hem de tevhid anlayışı bir aradadır. Bu sebeple, namazda okunduğunda iman esaslarının kalpte tazelenmesine vesile olur. Ayrıca salih kullar ifadesiyle tüm dürüst ve samimi müminlere dua edilmiş sayılır. Böylece hem Allah’a bağlılık hem de ümmet bilincini güçlendiren bir mesaj içerir. Ettehiyyatü duası, esasen Miraç gecesi Peygamber ile Rabbimiz arasındaki hitabın hatırası kabul edilir.

ETTEHİYYATÜ DUASI HANGİ AYETTE VE SUREDE GEÇİYOR?


Ettehiyyatü duası, Kur’an-ı Kerim’de herhangi bir sure veya ayet içinde yer almaz. Bu dua, hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde anlatıldığı şekliyle aktarılan bir metindir. Kur’an’da geçen dua metinleri arasında bulunmadığı için herhangi bir sure ya da ayet numarası verilemez.

ETTEHİYYATÜ DUASI KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?


Ettehiyyatü duası, Kur’an-ı Kerim içinde bulunmadığı için herhangi bir sayfa numarasıyla ilişkilendirmek mümkün değildir. Dini kaynaklarda da bu duanın Kur’an’da değil, Peygamber’in sünnetinde yer aldığı açıklanır. Bu sebeple, Kur’an-ı Kerim’de arandığında herhangi bir yerinde bulunması söz konusu değildir. Duayı öğrenmek isteyenler, dua kitaplarında veya hadis kitaplarında bu metne erişebilir.
Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 5

ETTEHİYYATÜ DUASI KABUL OLMASI İÇİN HANGİ SUREDEN SONRA OKUNMALI?

Ettehiyyatü duası, belirli bir surenin ardından okunması gerekliliğiyle ilgili bir kayıt içermez. Namaz içinde okunması farz veya vacip kabul edilen kısımlara dair bilgiler, dini kaynaklarda açıkça belirtilmiştir. Ettehiyyatü duası, namazın oturuşunda okunan sabit bir duadır. Fatiha veya diğer surelerden sonra okunması gibi bir şart mevcut değildir. Namazlarda, özellikle son oturuşta Ettehiyyatü, akabinde Salli-Bârik duaları ve Rabbena duaları okunur. Bu süreç, beş vakit namazın sünnet ve farz kısımlarında aynıdır. Kabul olması açısından özel bir sureyle ilişkilendirilmez. Ancak dua, kalbin ihlasıyla ve gönülden okunduğunda manevi bakımdan daha etkili olduğu kabul edilir.

ETTEHİYYATÜ DUASI KAÇ SAYFA?


Ettehiyyatü duası, dini dua kitaplarında birkaç satırlık bir bölüm olarak yer alır. Arapça yazılışı, Latin harflerle okunuşu ve mealiyle birlikte ele alındığında genellikle bir sayfayı aşmayan metinler oluşturur. Bu dua, hadis kitaplarında da kısa bir şekilde geçer. Ezberlenmesi nispeten kolay olduğu için, uzun sureler veya dualar gibi çok sayfaya yayılmaz.

ETTEHİYYATÜ DUASI FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? ETTEHİYYATÜ DUASININ FAYDALARI VE ETKİLERİ


Ettehiyyatü duasının fazileti, başta namazın huzurlu bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunmasıdır. Miraç gecesinde Peygamber ile Allah arasındaki selamlaşmanın hatırası kabul edildiği için büyük manevi değere sahip olduğundan söz edilir. Duada, Allah’ı yüceltme, Peygamber’e selam ve müminlere rahmet dileme gibi pek çok güzel anlam bulunur. Zikir ve dua bilincini güçlendirirken kişiye tevhid vurgusunu daima hatırlatır. Namaz içinde sık okunduğu için kalpte Allah’ın birliği ve Peygamber’e bağlılık duygusunu pekiştirir. Ettehiyyatü duasının manevi sırlarından biri de selamın tüm salih kulları kapsamasıdır. Bu yönüyle ümmet bilincini ve kardeşlik duygusunu artırır. İbadetlerde sürekli tekrarlandığı için Allah’a yönelişin devamlılığını sağlar. Ayrıca manevi bereketin artmasına vesile olduğuna inananlar da vardır. Namazda okunan bu dua, kalpten geldiğinde huzur, sükûnet ve ibadet şevki aşılar. Ettehiyyatü, kişiyi Allah’a yakınlaştıran ve Peygamber sevgisini diri tutan önemli bir metin olarak kabul edilir.

ETTEHİYYATÜ DUASI SABAH VE AKŞAM NAMAZLARINDA OKUNUR MU?


Ettehiyyatü duası, beş vakit namazın her birinin oturuşlarında okunur. Sabah namazı da akşam namazı da bu kapsamın içindedir. İki rekatlı namaz olan sabah namazında, ikinci rekatın oturuşunda Ettehiyyatü duası söylenir. Akşam namazı üç rekat olduğu için, ikinci rekatta ve son rekatta oturulduğunda da bu dua dile getirilir. Yani bütün namazlarda geçerlidir. Bu okunuş, namazın rükünleri arasında kabul edilir ve Peygamber Efendimiz’in sünnetinin bir parçasıdır. Duanın sabah ve akşam vaktinde de okunması, manevi atmosferi güçlendiren ve kulun günün her saatinde Allah’a yöneldiğini gösteren bir uygulamadır. Böylelikle güne başlarken ve bitirirken kalpte tevhid şuurunu taze tutar.
Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 6

ETTEHİYYATÜ DUASI KAÇINCI CÜZ?

Ettehiyyatü duası, Kur’an-ı Kerim içerisinde bir sure veya ayet olmadığı için böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Kur’an, 30 cüzdür ve her cüzde belirli sure ve ayetler bulunur. Ettehiyyatü duası ise hadis metinlerinde geçer. Bu nedenle “Kur’an’da hangi cüzde yer alıyor?” şeklinde bir soru cevapsız kalır.

ETTEHİYYATÜ DUASININ TAMAMI


Ettehiyyatü duasının tamamı Arapça orijinali ve Latin harflerle okunuşu aşağıdaki gibidir:
Arapça Orijinali:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Latin Harflerle Okunuşu:

“Et-tehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibâtü.
Es-selâmü aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berekâtüh.

Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh.

Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh.”

Namazda oturuşta bu metin okunarak Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e selam sunulur. Ayrıca bütün salih kullar için de selamet dilenir. Bu haliyle dua, namazın anlamını zenginleştiren ve Hz. Peygamber’in öğrettiği biçimde uygulanması gereken özel bir içeriğe sahiptir.
Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 7

ETTEHİYYATÜ DUASI EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Ettehiyyatü duasını ezberlemek için öncelikle metnin kısa olması avantaj sağlar. Günlük plan içinde belirli tekrarlar yapmak, ezber sürecini hızlandırır. Her gün, Arapça ve Latin harflerle yazılışını birkaç kez yüksek sesle okumak önerilir. Manasını kavramak, duaya olan yakınlığı artırır ve unutmayı zorlaştırır. Kısa bölümler halinde ezberleyip birleştirmek, daha kalıcı sonuç verir. Namazlarda kullanmak, pratik yapmanın en iyi yoludur. Her oturuşta, tam metin okundukça hafızada yer etmeye başlar. Duayı ses kaydı şeklinde dinlemek veya ayet/dini metin okuma uygulamalarını kullanmak da yardımcı olur. Harflerin doğru telaffuzu için kelime kelime dinleme ve tekrarlama yöntemi tavsiye edilir. Düzenli tekrar ve sürekli namazlarda uygulama, ezberin kalıcı hale gelmesini sağlar. Duayı öğrenirken bir yandan da içeriğine odaklanmak, gönülden okumayı kolaylaştırır ve zamanla daha hızlı ezberlenmesine yardımcı olur.

ETTEHİYYATÜ DUASI MEALİ NEDİR? ETTEHİYYATÜ DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Ettehiyyatü duasının meali, Allah’a yönelişin ve Peygamber’e hürmetin en güzel örneklerinden biridir. “Bütün selamlar, dualar, güzel sözler Allah’a aittir. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah’ın bütün salih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.” ifadesiyle özetlenir. Bu anlatımda önce Allah yüceltilir, ardından Peygamber’e selam gönderilir ve sonrasında tüm salih kullar hatırlanır. Duanın sonunda ise tevhid inancı tazelenir. Ettehiyyatü duasında, iman esaslarının özü ile buluşmak mümkündür. Ayrıca müminlere selam ve dua göndermek suretiyle ortak bir maneviyat oluşturulur. Böylelikle ibadete katılan kişi, hem Allah’a hem Peygamber’e hem de tüm müminlere gönülden selam yollamış olur. Bu yönü, dua metnine derinlik ve ulviyet katar.

ETTEHİYYATÜ DUASI DİĞER ADI NEDİR?


Ettehiyyatü duası, İslam geleneğinde “Teşehhüd duası” veya “Tahiyyat duası” gibi isimlerle de anılır. Bazı kaynaklarda “Tehiyyât” ifadesiyle karşılaşmak mümkündür. Duanın orijinalinde “Et-tehiyyâtü” kelimesi yer aldığı için, yaygın biçimde “Ettehiyyatü” şeklinde söylenir. Namazların oturuşunda okunduğu için “Teşehhüd” terimiyle de ilişkilendirilir. Zira namazda şehadet ifadesini içerdiğinden, bu adla da bilinir. Dini kaynaklarda bu çeşit isimlendirmeler, duanın farklı rivayetlerdeki kullanımını ve dil özelliklerini yansıtır. Ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, metin aynı temel yapıya ve anlama sahiptir. Böylelikle İslam kültüründe bu dua, hem “Ettehiyyatü” hem de “Teşehhüd” şeklinde zikredildiğinde aynı metin anlaşılır.

ETTEHİYYATÜ DUASI NE İÇİN OKUNUR? ETTEHİYYATÜ DUASI NEDEN OKUNUR?


Ettehiyyatü duası, namazın farzlarından biri olarak Peygamber Efendimizin öğretisiyle okunur. Hem ibadetin tertibini tamamlamak hem de bu manevi selamlaşma ifadesini dile getirmek amacıyla kullanılır. Duanın okunması, Allah’a olan teslimiyeti perçinlerken, Peygamber’e yönelen selam ve rahmet dileğini de gündeme taşır. Bunun yanı sıra, tüm salih kulları kapsayan bir selam niyazı içerir. Namazın ruhuna uygun şekilde okunması, mümini Mirac’daki o büyük buluşmanın manevi iklimine taşıdığı şeklinde yorumlanır. Peygamber’in sünnetini yaşatma ve Allah’ın birliğini sürekli hatırlama amacı güdülür. Böylelikle ibadet esnasında kalp ve dil birlikte hareket eder, iman daimi bir tazelenme yaşar.
Ettehiyyatü Duası Okunuşu: Ettehiyyatü Duası Nedir? Ettehiyyatü Duası Nasıl Yapılır? Ettehiyyatü Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Ettehiyyatü Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Ettehiyyatü Duası Okumak ve Dinlemek. Ettehiyyatü Duası Nelerden Bahsedilmektedir? - 8

ETTEHİYYATÜ DUASI ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Ettehiyyatü duasının abdestli veya abdestsiz okunmasında bir engel görülmez. Namazın içinde okunacaksa elbette abdestli olmak gerekir, çünkü namaz abdestle kılınır. Fakat namaz dışındaki zamanlarda bu duayı tefekkür etmek veya ezberlemek amacıyla tekrar etmek istenirse, abdest şartı aranmaz. Yine de duaların manevi atmosferine uygun olarak abdestli okunması tercih edilir. İslam geleneğinde abdest, manevi temizlik ve saygıyı ifade eder. Fakat dua, bir zikir hükmünde olduğu için abdestsiz de yapılabilir. İhtiyaç hâlinde veya namaz dışında ezberleme sürecinde bu duanın tekrar edilmesi mümkün görülür. Aslolan, niyet ve kalpteki samimiyettir.

ETTEHİYYATÜ DUASI KAÇ DEFA OKUNMALI?


Ettehiyyatü duası, kılınan namazın rekat sayısına göre tekrar edilir. İki rekatlı namazların ikinci rekatında, üç rekatlı namazların ikinci ve üçüncü rekatında, dört rekatlı namazların ise ikinci ve dördüncü rekatında okunur. Dolayısıyla sabah namazında bir defa, akşam namazında iki, öğle, ikindi ve yatsı namazlarında ise iki defa okunur. Bunun dışında, gönülden tekrar etmek veya zikir maksadıyla gün içinde farklı zamanlarda da okumak mümkündür. Belirli bir sayı kuralı olmamakla birlikte, namazların farz ve sünnet rekatlarında bu dua tekrarlandığından, bir Müslüman günde birçok kez Ettehiyyatü duasını dile getirmiş olur. Böylece hem maneviyat tazelenir hem de sünnete uygunluk sağlanır.

ETTEHİYYATÜ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?


Ettehiyyatü duası, namazların oturuş (teşehhüd) safhasında okunur. İki rekatlı namazlarda ikinci rekatta, üç rekatlı namazlarda ikinci ve üçüncü rekatta, dört rekatlı namazlarda ise ikinci ve dördüncü rekatta dile getirilir. Namaz dışında özellikle ezber yapmak isteyenler diledikleri vakit bu duayı okuyabilir. Fakat asıl yeri, namazın sonunda selam vermeden önceki bölüm olarak kabul edilir. Resulullah’ın uygulamasına uygun şekilde ibadet etmek isteyen müminler, her rekat sonunda oturduklarında bu duayı söyler. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında her oturuşta tekrarlandığı için, günde birçok kez okunarak maneviyat pekişir.

HER GÜN ETTEHİYYATÜ DUASI OKUMANIN FAZİLETİ


Her gün Ettehiyyatü duası okumak, manevi farkındalığı artırır. Namaz kılan bir kişi zaten beş vakit boyunca bu duayı düzenli şekilde tekrarlar. Bu tekrar, Peygamber’e duyulan sevgi ve saygıyı canlı tutarken aynı zamanda Allah’ın birliğini de sürekli olarak hatırlatır. Faziletli oluşu, namazı kemale erdiren rükünlerden biri olması ve içerdiği tevhid, salavat ve selam ifadelerinden kaynaklanır. Her gün okunması, kişinin kalbinde tevazu ve teslimiyet duygusunu besler. Ayrıca dua metninde geçen selamın, yeryüzündeki tüm salih kullara ulaşması temennisinde bulunulduğu için, geniş kapsamlı bir kardeşlik hissi uyandırır. Bu yönüyle, günlük rutinde Ettehiyyatü duasına sıklıkla yer vermek, kalbi ferahlatıcı bir ibadet alışkanlığıdır. Bu alışkanlık, kulun manevi bağlarını kuvvetlendirir ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine bağlılığını derinleştirir.

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