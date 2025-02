İsmi Azam Duası Okunuşu: İsmi Azam Duası Nedir? İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır? İsmi Azam Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. İsmi Azam Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. İsmi Azam Duası Okumak ve Dinlemek. İsmi Azam Duası Nelerden Bahsedilmektedir?

İSMİ AZAM DUASI MEALİ ANLAMI NEDİR? İSMİ AZAM DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?

Duanın mealinde, Allah’ın birliği ve yüceliği ön plana çıkar. İçinde, “Hay ve Kayyum” gibi isimler kullanılarak Allah’ın her şeye hayat veren ve her şeyi ayakta tutan olduğu vurgulanır. Aynı zamanda O’nun eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığı ifade edilir. Duada, dilek ve ihtiyaçlar için yegâne merci olan Allah’a sığınma isteği yer alır. Mutlak kudret sahibi O’dur. İsmi Azam duası, tevhid inancını pekiştirirken kulun acziyetini de hatırlatır. Besmeleyle başlayan bölümde, hem ilâhî merhamet hem de azamet öne çıkar. Bu metinde, zorluk anında veya herhangi bir zamanda yüce yaratıcıya yönelmek ve her şeyi O’ndan beklemek söz konusudur. Günahlardan arınma, bağışlanma ve hayırlı kapıların açılması gibi konular da duanın özüyle ilişkilendirilir. Duanın satırlarında, âlemleri yoktan var eden Allah’ın her türlü eksiklikten uzak olduğu ve merhametinin sınırsız olduğu mesajı sıkça tekrar edilir.



İSMİ AZAM DUASI HANGİ AYETTE VE SUREDE GEÇİYOR?

İSMİ AZAM DUASI KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

İSMİ AZAM DUASI KABUL OLMASI İÇİN HANGİ SUREDEN SONRA OKUNMALI?

İsmi Azam duası, Kur’an-ı Kerim’de ayrı bir ayet veya sure olarak yer almaz. Dini kaynaklarda bu dua, hadislerde yer alan farklı cümlelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Özellikle Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Hayy ve Kayyum” isimlerinin İsmi Azam kabul edilebileceğine dair görüşler vardır. Bununla birlikte, duanın tam metni doğrudan bir surede veya ayette tek parça halinde bulunmaz. Bu yönüyle İsmi Azam duası, sahih hadislerden alıntılanmış özel ifadelerin birleştirilmesi şeklinde değerlendirilir.Kur’an-ı Kerim içerisinde “İsmi Azam duası” şeklinde özel bir bölüm veya sayfa bulunmaz. Metin, hadislerden ve bazı âlimlerin çalışmalarından derlenmiştir. Bu nedenle Kur’an’da sayfa veya ayet numarası verilemez. Fakat duadaki bazı kısımların dayandığı düşünülür. Örneğin “Allahu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ifadesi Bakara suresi 255. ayetinde ve Âl-i İmrân suresi 2. ayetinde geçer. Fakat “İsmi Azam duası” diye adlandırılan bütünün kendisi, Kur’an’ın herhangi bir yerinde tek başına bulunmaz. Duanın orijinal bir sure veya ayet olarak zikredilmesi mümkün değildir. Dini kaynaklarda, duanın Kur’an’daki bazı isimlerle ve ayetlerle ilişkili olduğuna değinilir, ancak tam metnin yer aldığı bir sayfa yoktur.Kur’an’dan belirli bir sure sonrasında okunmasıyla ilgili net bir hüküm bulunmaz. Bazı âlimler, Fatiha veya Ayetel Kürsi gibi faziletli ayet ve surelerden sonra dua etmeyi tavsiye eder. İsmi Azam Duasının, özellikle gece yarısı veya seher vakti gibi manevi açıdan kıymetli zamanlarda okunmasının faydalı olduğu söylenir. Bu yaklaşım, duanın huşu ve samimiyetle yapılmasını destekler. Kimileri, beş vakit namazın ardından ya da hacet namazı sonrasında okumanın etkili olduğunu belirtir. Duanın kabulü, Allah’ın takdirine bağlıdır ve sure veya sayfa önerisi, geleneksel pratiklere göre şekillenir. Kur’an’da “Özel olarak şu surenin ardında şarttır” diye bir ifade yoktur. Dini kaynaklarda, her ibadette olduğu gibi bu duada da samimi kalple niyet etmenin esas olduğuna vurgu yapılır.