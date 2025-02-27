Nazar Duası Okunuşu: Nazar Duası Nedir? Nazar Duası Nasıl Yapılır? Nazar Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Nazar Duası Anlamı Meali, Fazileti, Faydaları ve Etkileri. Nazar Duası Okumak ve Dinlemek. Nazar Duası Nelerden Bahsedilmektedir?

NAZAR DUASI MEALİ ANLAMI NEDİR? NAZAR DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?

Bu duanın meali, “Her türlü şeytan ve zararlı canlıdan, bütün kötü gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınıyorum” şeklinde özetlenir. Duada, kişinin maddi ve manevi zararlardan korunması hedeflenir. Şeytan ifadesi, her tür kötülük odağını temsil ederken, zararlı canlılar ise akrep, yılan, haşere gibi tehlikeleri de kapsar. Kötü bakışlar, yani nazar olarak anılan haset ve kıskançlık dolu gözlerin zarar vermesi ihtimaline karşı da Allah’ın kelimelerine sığınılır. Dini kaynaklarda bu duanın özellikle nazardan, yani kem gözlerden korunmak amacıyla sıkça tavsiye edildiği vurgulanır. Metnin anlamı, Allah’ın koruyuculuğuna teslim olma vurgusunu taşır. Duada, dünya hayatında insanı rahatsız edebilecek şeylerden uzak durmak, Allah’a sığınmak ve O’nun gücüne güvenmek ön planda tutulur.



NAZAR DUASI HANGİ AYETTE VE SUREDE GEÇİYOR?

NAZAR DUASI KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

NAZAR DUASI KABUL OLMASI İÇİN HANGİ SUREDEN SONRA OKUNMALI?

Nazar duası şeklinde bilinen metin, Kur’an’da doğrudan “nazar duası” adıyla geçmez. Ancak nazara karşı tavsiye edilen ayetler Kalem suresi 51 ve 52. ayetleri olarak anılır. Burada, inkâr edenlerin bakışlarıyla Resûlullah’ı yıkmaya çalışacak kadar ileri gittiklerinden bahsedilir. Dini kaynaklarda, bu ayetlerin nazarın zararına işaret ettiği belirtilir. Ayrıca Felak ve Nas sureleri de nazardan ve diğer kötülüklerden korunmak için sıklıkla okunur. Kalem suresi 51-52. ayetler ise “nazar ayetleri” şeklinde anılır ve nazara karşı koruyucu özellikte olduğu inancı yaygındır. Peygamberimiz’in torunlarına okuduğu dua da hadislerde yer alır. Bu nedenle, doğrudan sure adıyla “nazar duası” geçmese de bahsi geçen ayetler ve hadis metinleri nazardan korunmada öne çıkar.Kalem suresi, Kur’an’ın 68. suresidir ve genellikle Mushaf düzeninde 566 ile 568. sayfalar arasında yer alır. Bazı basımlarda sayfa farklılıkları olabilir. 51 ve 52. ayetleri, “nazar ayetleri” olarak anılır. Bu ayetlerde inanan kişilerin, kötü niyetli bakışlar karşısında Allah’a sığınmaları tavsiye edilir. Net bir sayfa numarası vermek mümkün olmayabilir; çünkü her Kur’an nüshasının sayfa düzeni farklı olabilir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaygın kullanılan Mushaf’ında Kalem suresi sıklıkla 566. sayfada başlar ve 52. ayet de 567-568. sayfalarda bulunur. Mushaf farkı sebebiyle bu ayetler birkaç sayfa sapma gösterebilir.Nazar duasının kabul olması için belirli bir sure sıralaması olmadığı halde, dini kaynaklarda Felak ve Nas surelerinin nazardan korunmada etkili olduğuna vurgu yapılır. Bu sureler, kötülüklerden ve hasetçi bakışlardan Allah’a sığınmayı öğretir. Bu yüzden nazar duasının hemen ardından veya öncesinde Felak ve Nas surelerinin okunması yaygındır. Ayrıca Kalem suresi 51-52. ayetler de nazar ayetleri olarak okunur. Namazların ardından veya dua için özel vakitlerde bu ayet ve duaların peşpeşe okunması tavsiye edilir. Ancak kesin bir “hangi sureden sonra” diye belirtilen tek bir kural yoktur. Önemli olan, ihlasla ve samimiyetle Allah’a sığınmaktır.