İl il Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar vakitleri

İl il 2026 Ramazan imsakiyesi, mübarek üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, ilk sahura vatandaşlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte ise İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Peki, ilk sahur ve ilk iftar ne zaman saat kaçta? İşte il il Ramazan imsakiye bilgisi.