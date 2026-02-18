İl il Ramazan imsakiyesi 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar vakitleri
18.02.2026 09:15
Aydın Kayar
İl il 2026 Ramazan imsakiyesi, mübarek üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, ilk sahura vatandaşlar 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte ise İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Peki, ilk sahur ve ilk iftar ne zaman saat kaçta? İşte il il Ramazan imsakiye bilgisi.
Manevi huzur, bereket ve paylaşmanın mevsimi ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca Müslüman, 2026 Ramazan ayı için bu gece uyanacak ve ilk sahurlarını yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak olan ilk oruç için tüm illerin imsakiye takvimi netleşti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin 2026 Ramazan imsakiyesi ve ilk sahur ve iftar vakitleri.
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında ramazana ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
Hicri takvimde ayın evrelerine göre belirlenen Ramazan ayı, bu yıl Miladi takvimde Şubat ayının ortasına denk geliyor.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. 2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. 19 Şubat'ta başlayan oruç ibadeti, 19 Mart'taki son iftar ile tamamlanacak ve ardından 3 günlük Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
On bir Ayın Sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.
İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.
Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında iftar ve sahur saatleri farklılık gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere öne çıkan illerin ilk sahur ve iftar vakitleri.
İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk sahur 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece saat 06.22'de yapılacak. İlk iftar ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.49'da açılacak.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.
ANKARA'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da ilk sahur saat 06.06'da yapılacak. İlk iftar ise saat 18.35'da açılacak. Ankara'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 29 dakika oruç tutacak.
İZMİR'DE İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İzmir'de ilk sahur saat 06.29'da yapılacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ilk iftarlarını akşam saat 19.00'da yapacak. İzmir'de ilk gün toplam 12 saat 31 dakika oruç tutulacak.
İL İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ
