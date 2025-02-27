İsmi Azam duası nedir, okunuşu nasıldır? İsmi Azam duası Türkçe ve Arapça okunuşu, meali ve fazileti
İsmi Azam Duası nedir? İsmi Azam Duası’nı okumanın ve dinlemenin faziletleri nelerdir? İsmi Azam Duası Arapça okunuşu ve Türkçe okunuşu nasıldır? İsmi Azam Duası’nın meali nedir? İsmi Azam Duası’nda nelerden bahsedilmektedir? İsmi Azam Duası hangi ayette ve surede geçiyor? İsmi Azam Duası Kur’an-ı Kerim’de kaçıncı sayfadadır? İsmi Azam Duası’nın kabul olması için hangi sureden sonra okunmalıdır? İsmi Azam Duası kaç sayfadır? İsmi Azam Duası’nın sırları, faydaları ve etkileri nelerdir? İsmi Azam Duası kaç defa okunmalıdır? İsmi Azam Duası’yla ilgili tüm soruların cevapları ve İsmi Azam Duası’nın tamamı haberin detayında…
İSMİ AZAM DUASI NEDİR?
İsmi Azam duası, Allah’ın en büyük ismini içeren ve duaların kabul olacağına dair inanışın bulunduğu özel bir duadır. Dini kaynaklarda, Peygamber Efendimiz’in hadislerinden hareketle düzenlendiği belirtilir. İçinde, Allah’ın farklı yüce isimleri bir araya gelmiştir. Bu isimlerin başında “Hay”, “Kayyum”, “Ferd”, “Adl” ve “Hakem” gibi tanımlar yer alır. İsmi Azam ifadesi “en büyük isim” manasını taşır. Dua, manevi anlamda güç ve huzur bulma arayışında olanlara yol gösterir. Metinde, Allah’ın tek ve benzersiz olduğu sıkça vurgulanır. Duanın kökeni Kur’an ayetleri değil, sahih hadislerin işaret ettiği özel isimlerdir. Yüce isimlerle Allah’a yönelmek, samimi bir kalple niyaz etmek ve her şeyi O’ndan beklemek esas kabul edilir. Birçok kişi, bu duanın faziletini yaşayarak görmeyi arzu eder. Düzenli olarak okunmasıyla kalbe ferahlık ve ruha huzur verdiği düşünülür. Kalpten kopan samimi niyetlerle yapılan bu duanın, manevi açıdan önemli bir değer taşıdığı bilinir.
İSMİ AZAM DUASI OKUMAK VE İSMİ AZAM DUASI DİNLEMEK
İsmi Azam duasını okumak, Allah’ın en büyük isimleriyle O’ndan yardım istemeyi ifade eder. Dini kaynaklarda, düzenli şekilde okunmasının kalbi sakinleştirdiği ve kişiyi manevi bakımdan güçlendirdiği bildirilir. Okurken harflerine özen göstermek ve anlamını düşünmek önerilir. Sözlerin manasına odaklanmak, duanın ruhundaki tevhit mesajını daha iyi kavramayı sağlar.
Duayı dinlemek de manevi iklimi pekiştirir. Sesli şekilde okunduğunda, kalbin daha derin bir huzur hissettiği düşünülür. Teknolojik imkânlar sayesinde, ses kayıtları veya video platformları üzerinden dinleme yapılabilir. Okuyan kişinin huşu içinde olması, telaffuz ve niyet bakımından dikkatli olması tavsiye edilir. Dinlerken etraftaki dikkati dağıtacak unsurlardan uzak kalmak, duanın etkisini artırır. İstek ve dilekler, Allah’ın engin merhametine arz edilir. Manevi rahatlama arayanlar için İsmi Azam duası okumak veya dinlemek, değerli bir yöntem sayılır.
İSMİ AZAM DUASI NASIL YAPILIR?
İsmi Azam duası yaparken öncelikle abdestli olmak ve kalben niyet etmek önemlidir. Gecenin sessiz saatlerinde veya beş vakit namazın ardından okunması yaygındır. Dualar genellikle içten gelen bir edayla yapılır. İsmi Azam duası okurken başında kısa bir hamd ve salavat getirmek, Peygamber Efendimiz’i anmak uygun görülür. Ardından duanın Arapça metnine geçilir ve bitince tekrar bir salavat eklenir. Dilekler net ve samimi olmalıdır. Arada, Allah’a şükretmek ve O’ndan mağfiret dilemek için kelimeler kullanılabilir. Okunan kısımlardaki manayı düşünerek kalbe sindirmek gerekir. Herhangi bir gösteriş kaygısı taşımadan, sadece yüce yaratıcıya yönelmek esas alınır. Küçük bir tesbih veya dua esnasında kullanılan yardımcı unsurlar da olabilir, fakat asıl vurgu kalpteki içtenliktir. Devamlı tekrarla ve niyetle yapılan bu dua, manevi bakımdan derin bir etkiye sahiptir.
İSMİ AZAM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI
İsmi Azam duasının Arapça metni, hadislerde işaret edilen yüce isimleri barındıran özel bir birleşimdir. Duanın Arapça yazımı şu şekilde yer alır:
Bu Arapça metin okurken tecvid kurallarına dikkat etmek, duayı aslına uygun şekilde seslendirmeye yardımcı olur. Okunuş sırasında kelimelerin doğru tonlama ve vurgularla ifade edilmesi de önem taşır. Arapça aslında, Allah’ın en yüce isimlerini barındırdığı için özel bir kıymet görür.
- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
- اَلِفْ لَامْ مِيمْ. اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ. يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
- أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ. رَبِّي، رَبِّي، رَبِّي، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ.
- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.
- وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
İSMİ AZAM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI
İsmi Azam duasının Latin harflerle Türkçe okunuşu, Arapça bilmeyenlerin de rahatlıkla okuyabilmesi için düzenlenmiştir. Bu şekilde hatasız okuma imkânı oluşur. Aşağıdaki metin, Latin harfli Türkçe okunuştur:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
“Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü, lâ ilâhe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, yâ Bedî’as-semâvâti ve’l-ard, yâ Zel-Celâli ve’l-İkrâm, yâ Hayyu, yâ Kayyûm, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine’z-zâlimîn.
Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entallâhü, lâ ilâhe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Elif Lâm Mîm. Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ Hüver-Rahmânür-Rahîm. Yâ Zel-Celâli ve’l-İkrâm, yâ Erhamer-Râhimîn.
Allâhümme inni es’elüke bi-enneke entallâhü, lâ ilâhe illâ entel-Vâhidül-Ehadül-Ferdüs-Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in kadîr.
Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm.
Es’elüke bismikel-eazzil-ecellil-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in kadîr.
Elhamdülillâhi ve sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm.”
Bismillâhirrahmânirrahîm.
“Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü, lâ ilâhe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, yâ Bedî’as-semâvâti ve’l-ard, yâ Zel-Celâli ve’l-İkrâm, yâ Hayyu, yâ Kayyûm, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine’z-zâlimîn.
Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entallâhü, lâ ilâhe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Elif Lâm Mîm. Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ Hüver-Rahmânür-Rahîm. Yâ Zel-Celâli ve’l-İkrâm, yâ Erhamer-Râhimîn.
Allâhümme inni es’elüke bi-enneke entallâhü, lâ ilâhe illâ entel-Vâhidül-Ehadül-Ferdüs-Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in kadîr.
Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm.
Es’elüke bismikel-eazzil-ecellil-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in kadîr.
Elhamdülillâhi ve sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm.”
İSMİ AZAM DUASI MEALİ ANLAMI NEDİR? İSMİ AZAM DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?
Duanın mealinde, Allah’ın birliği ve yüceliği ön plana çıkar. İçinde, “Hay ve Kayyum” gibi isimler kullanılarak Allah’ın her şeye hayat veren ve her şeyi ayakta tutan olduğu vurgulanır. Aynı zamanda O’nun eşi, benzeri ve ortağı bulunmadığı ifade edilir. Duada, dilek ve ihtiyaçlar için yegâne merci olan Allah’a sığınma isteği yer alır. Mutlak kudret sahibi O’dur. İsmi Azam duası, tevhid inancını pekiştirirken kulun acziyetini de hatırlatır. Besmeleyle başlayan bölümde, hem ilâhî merhamet hem de azamet öne çıkar. Bu metinde, zorluk anında veya herhangi bir zamanda yüce yaratıcıya yönelmek ve her şeyi O’ndan beklemek söz konusudur. Günahlardan arınma, bağışlanma ve hayırlı kapıların açılması gibi konular da duanın özüyle ilişkilendirilir. Duanın satırlarında, âlemleri yoktan var eden Allah’ın her türlü eksiklikten uzak olduğu ve merhametinin sınırsız olduğu mesajı sıkça tekrar edilir.
İSMİ AZAM DUASI HANGİ AYETTE VE SUREDE GEÇİYOR?
İSMİ AZAM DUASI KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?
İSMİ AZAM DUASI KABUL OLMASI İÇİN HANGİ SUREDEN SONRA OKUNMALI?
İSMİ AZAM DUASI KAÇ SAYFA?
İSMİ AZAM DUASI FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? İSMİ AZAM DUASININ FAYDALARI VE ETKİLERİ
İSMİ AZAM DUASI SABAH VE AKŞAM NAMAZLARINDA OKUNUR MU?
İSMİ AZAM DUASI KAÇINCI CÜZ?
İSMİ AZAM DUASININ TAMAMI
Arapça orijinal metin ve Latin harflerle okunuşu birlikte verilmelidir. Hem yukarıda belirtilen Arapça yazılış hem de Latin harflerle Türkçe okunuş bir arada paylaşılır. Bu şekilde dua, tam haliyle okunabilir.
Arapça Orijinali:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
اَلِفْ لَامْ مِيمْ. اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ. يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ. رَبِّي، رَبِّي, رَبِّي, يَا رَبِّ, يَا رَبِّ, يَا رَبِّ.
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
Latin Harflerle Türkçe Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
“Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü, lâ ilâhe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, yâ Bedî’as-semâvâti ve’l-ard, yâ Zel-Celâli ve’l-İkrâm, yâ Hayyu, yâ Kayyûm, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine’z-zâlimîn.
Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entallâhü, lâ ilâhe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Elif Lâm Mîm. Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ Hüver-Rahmânür-Rahîm. Yâ Zel-Celâli ve’l-İkrâm, yâ Erhamer-Râhimîn.
Allâhümme inni es’elüke bi-enneke entallâhü, lâ ilâhe illâ entel-Vâhidül-Ehadül-Ferdüs-Samedüllezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in kadîr.
Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm.
Es’elüke bismikel-eazzil-ecellil-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi, yâ Rabbi.
Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in kadîr.
Elhamdülillâhi ve sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîm.”
İSMİ AZAM DUASI EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER
Ezberlemek için düzenli tekrar yapmak ve okunuşu kolaylaştıracak bölümlere ayırmak faydalıdır. Arapça bilenler, metni parçalar halinde hafızaya alabilir. Latin harfli okunuş yardımıyla da ezber çalışması yapılabilir. Gün içinde birkaç kez bir veya iki satır tekrar etmek, süreci hızlandırır. Anlamını öğrenmek de hafızada kalıcılığı artırır. Kalbe yerleşmesi için duanın manasıyla birlikte düşünmek önerilir. Dinlerken eşlik etmek de etkili bir yöntemdir. Dini kaynaklarda, mümkünse bir hocadan dinleyerek ezberlemenin telaffuz hatalarını gidereceğine dikkat çekilir. Düzenli aralıklarla tekrar edilmezse bilgiler unutulabilir, bu nedenle sabır ve devamlılık önemlidir. Geceleri veya sabah erken saatlerde, çevre sakin olduğu zamanlarda sesli tekrar ezberi kolaylaştırır. Ezberleyen kişinin, namaz sonrasında veya boş vakitlerde tekrar yaparak bilgiyi pekiştirmesi mümkündür.
İSMİ AZAM DUASI MEALİ NEDİR? İSMİ AZAM DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?
İSMİ AZAM DUASI DİĞER ADI NEDİR?
İSMİ AZAM DUASI NE İÇİN OKUNUR? İSMİ AZAM DUASI NEDEN OKUNUR?
İSMİ AZAM DUASI ABDESTSİZ OKUNUR MU?
İSMİ AZAM DUASI KAÇ DEFA OKUNMALI?
İSMİ AZAM DUASI NE ZAMAN OKUNUR?
HER GÜN İSMİ AZAM DUASI OKUMANIN FAZİLETİ
