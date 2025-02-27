Mülk Suresi (Tebareke Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Mülk Suresinin anlamı ve meali nedir?
Mülk Suresi, Kur'an-ı Kerim’in 67. suresi olup toplam 30 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilmiş bir suredir ve özellikle “el-Mülk” ifadesiyle başladığı için bu adla anılır. “Tebareke Suresi” olarak da tanınır.
MÜLK (TEBAREKE) SURESİ NEDİR?“Tebârekellezî” ifadesiyle açılan ilk ayet, surenin diğer isimlerine de kaynaklık eder. İçeriğinde Allah’ın kâinattaki mutlak hükümranlığını, üstün kudretini ve hayat-ölüm döngüsünün imtihanını anlatır. Cenab-ı Hakk’ın yaratmasındaki kusursuzluğu, göklerin kat kat oluşunu ve rahmetinin genişliğini vurgular. Aynı zamanda inkârcıların ahiretteki zorlu durumlarından ve müminlerin elde edecekleri büyük lütuftan söz eder. Bu surede Allah’a imanın önemi, O’nun gizliyi ve açığı bilen tek hüküm sahibi olduğu fikri işlenir. Bazı rivayetlere göre, Mülk Suresi’ni okuyan veya ezberleyen kimselere ahirette büyük faydalar sağlanacağı, kabir azabından korunmaya vesile olacağı bildirilmiştir. Peygamberimizin (s.a.s.) de yatmadan önce Mülk Suresi’ni okuduğuna dair rivayetler mevcuttur. Bu yüzden Müslümanlar arasında Mülk Suresi, özellikle gece okumalarına dahil edilmeye özen gösterilen bir suredir.
MÜLK (TEBAREKE) SURESİ DUASI OKUMAK VE MÜLK (TEBAREKE) SURESİ DİNLEMEK
Mülk (Tebareke) Suresi’ni okumak, hem manevi huzuru artıran hem de Allah’ın kudreti üzerine derin düşünmeyi teşvik eden bir ibadettir. Bu sure, dünya hayatının geçiciliğini ve ahiret gününün ciddiyetini hatırlatır. Suresi okunduğunda kişinin gönlünde Allah’a karşı saygı ve bağlılık duygusu canlanabilir. Dinlemek de benzer bir etki yaratır; özellikle sesi güzel hafızlardan dinlendiğinde kalbe huzur verir ve ayetlerin manasını kavramaya yönlendirir. Bazı Müslümanlar, özellikle akşam veya yatsı vakitlerinden sonra Mülk Suresi’ni dinleme alışkanlığı edinirler. Böylece yatağa huzurla girilir, gün içinde yaşanan stresler bir nebze hafifler. Ayrıca hadislerde, bu surenin okunduğunda kabir azabına karşı bir manevi siper olduğu yönünde rivayetler geçer. Bu rivayetler, Mülk Suresi’ni okumanın kalplerde ayrı bir değer kazanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden “Mülk Suresi duası” ifadesi, sıklıkla bu sureyi okuyup ardından Allah’tan af, rahmet ve bağışlanma dilemeyi ifade eder. Düzenli okumak veya dinlemek, kişinin manevi hayatına güzel bir katkı sağlar.