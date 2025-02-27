Mülk Suresi (Tebareke Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Mülk Suresinin anlamı ve meali nedir?

MÜLK (TEBAREKE) SURESİ Kur'an'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Mülk Suresi, genellikle Kur'an-ı Kerim’in 561. sayfasından itibaren başlar. Fakat bazı yayıncılar farklı sayfa düzenine sahip olabilir; sure numarası ve cüz dizilimi sabit kalsa da matbaa ve hattatlardaki sayfa paylaşımları ufak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, tam olarak “Kaçıncı sayfada yer alır?” sorusunun yanıtı, baskıya göre farklı olabilir. En doğrusu, Kur'an fihristi üzerinden 67. sureyi bulmaktır. Yine de geleneksel dizgiye sahip Mushaflarda Mülk Suresi 561. sayfada başlar. Bu sureye ulaşmak isteyenler, 29. cüzün başına doğru bakarak rahatlıkla erişebilirler. Sure, 30 ayetlik kısa ama özlü anlatımıyla öne çıkar ve akşamları ya da yatsı vakti sonrasında okunması tavsiye edilir. Mülk Suresi’ni düzenli okuyan kişi, içindeki tefekkür mesajlarını kolayca kavrayabilir. Dünyanın faniliği ve ahiretin kesinliği bu surede dikkat çekicidir.





MÜLK (TEBAREKE) SURESİ KAÇ SAYFA?

MÜLK SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? MÜLK SURESİ’NİN FAYDALARI

Mülk Suresi, Kur'an-ı Kerim’in belirli bir bölümünü kapsar fakat sayfa açısından kısa bir sure kabul edilir. Genelde bir sayfa ya da maksimum iki sayfa civarında yazım düzenine göre değişiklik gösterebilir. Standart bir Mushaf içerisinde çoğunlukla tek sayfa veya bir buçuk sayfa yer kapladığı görülür. Tüm Mushaflardaki sayfa sayısı sabit olmadığı için “kesin olarak şu kadar sayfa” demek yanıltıcı olabilir. Yayınevleri ve hattatlar, Mushaf’ı farklı puntolarla veya farklı satır aralıklarıyla basabilirler. Önemli olan surenin içeriği ve mesajıdır. İnce bir alanı kaplasa bile, içerdiği derin manalar çok geniştir. Allah’ın mutlak egemenliği, hayat ve ölümün imtihan oluşu ve kâinatın kusursuz yaratılışı gibi pek çok temel konu bu surede özetlenmiştir.Mülk Suresi’nin faziletlerinden en çok bahsedilen nokta, kabir azabına karşı bir koruyucu olduğu rivayetidir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) bu sureyi özellikle gece okumayı alışkanlık haline getirdiği, hadislerde yer alır. Surenin sürekli okunmasının, kulda derin bir Allah bilinci oluşturduğu, ölümü ve ahireti hatırlattığı söylenir. Böylece kişi, sorumluluklarını daha fazla hisseder ve günahlardan sakınmaya yönelir. Ayrıca, sureyi okuyanlar Rabb’in sonsuz kudreti üzerinde tefekkür etme şansı yakalar. Bu da kalpte takvayı artırır. Surenin her ayeti, Allah’ın varlığına ve birliğine dair işaretler taşıyarak mümini manevi açıdan güçlü kılar. Hayatın geçiciliğini akılda tutmayı sağlar ve kişiyi gafletten korumaya yardımcı olur. Bu sureyi okumak, hem sevap kazanmaya hem de manevi huzur bulmaya katkıda bulunur. Manevi şifa arayışındaki insanlar için de sabır ve ümit vesilesi olduğu belirtilir.