Mülk Suresi (Tebareke Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Mülk Suresinin anlamı ve meali nedir?

MÜLK SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Mülk Suresi, 29. cüzün içinde bulunur. Kur'an-ı Kerim, toplam 30 cüz olarak düzenlenmiştir ve her cüz yaklaşık 20 sayfa civarındadır. Bu surenin 29. cüzde yer alması, onu özellikle cüz okuyan veya hatim yapan Müslümanların dikkatle takip ettikleri bir konuma taşır. Pek çok kişi hatim yaparken her gün bir cüz okur ve 29. cüzde bu sureyle karşılaşır. Bu cüzde ayrıca Kalem, Hakka, Me’aric gibi başka sureler de yer alır. Mülk Suresi’nin 29. cüzde olması, sureyi okumak isteyenlere pratik bir yol gösterir. Cüz bilerek okuma sisteminde, Mülk Suresi hızlıca bulunabilir. Sure, içerik olarak ölüm ve hayat meselesi üzerine vurgu yaparken, insanı ahirete hazırlanma konusunda düşünmeye davet eder. Bu sayede, cüz okuyanlar imani bilinci güçlendirerek hatime devam edebilirler.





MÜLK SURESİ'NİN TAMAMI (MÜLK SURESİ 1, 2, 3, 4, 5 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 30 AYET)

MÜLK SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Mülk Suresi toplam 30 ayetten oluşur ve tek bir bütün olarak okunur. Surenin tamamı, kâinattaki ilahi sanatı, Rabbin büyüklüğünü ve insanların ahirete hazırlık yapması gerektiğini anlatır. İlk ayetinde, “Tebârakellezî bi yedihil mulk” ifadesiyle Allah’ın elinde her şeyin hükmü olduğu bildirilir. Son ayetine kadar da insanlar, Allah’ın kudreti ve merhameti üzerine düşünmeye çağrılırlar. Bu surenin herhangi bir yerinden başlanıp okunabilir; ancak genellikle baştan sona okunması tavsiye edilir. Sure içinde, göklerin düzeni, yıldızların yaratılışı, hayata ve ölüme dair imtihan sırrı, kâfirlerin ahirette karşılaşacağı sonuçlar gibi konular işlenir. Peygamberimizin (s.a.s.), her gece yatmadan önce okuduğuna dair hadis rivayetleri bulunur. Mülk Suresi’ni baştan sona okumak, hem sevap kazanmak hem de ayetlerin derinliğine nüfuz edebilmek adına önemlidir. Bilhassa mezarlık ziyareti, hatim veya manevi hazırlık günlerinde surenin bütününü okumak tercih edilebilir.Mülk Suresi’ni ezberlemek isteyen kişi, öncelikle sureyi düzenli biçimde okumalı veya dinlemelidir. Günde birkaç ayetle başlamak, ezber yükünü azaltır ve telaffuza hâkim olma sürecini kolaylaştırır. Tecvid kurallarına dikkat etmek, yanlış okumaların önüne geçer. Kısa kısa bölümler halinde tekrar yapmak ve bu tekrarları gün içine yaymak daha kalıcı bir ezber sağlar. Ayetlerin anlamlarını da küçük özetlerle öğrenmek, zihindeki yerleşimi güçlendirir. Mesela, her ayeti anlamıyla beraber okumak insanı motive eder. Ezber ilerledikçe, daha önceki ayetleri tekrarlamak unutmayı engeller. Aralıklı tekrar yöntemi kullanmak, beyne daha sağlam bir kayıt yapma fırsatı verir. Bazen bir arkadaşla birlikte ezber çalışmak ya da hoca nezaretinde okumak hız kazandırabilir. Ayrıca, Mülk Suresi hem kısa hem de anlamlı olduğundan ezber bittikten sonra namazlarda ya da gece yatmadan önce okumak sureyi iyice pekiştirir. Bu yöntemlerle kişi, zamanla sureyi rahatça ve doğru telaffuzla okuyabilir.“Mülk Suresi meali”, bu surenin Türkçe anlamını ifade eder. Meal okumak, ayetlerin mesajını kavramaya yardımcı olur. Surede ana tema, Allah’ın göklerde ve yerde mutlak güç sahibi olmasıdır. Hayat ve ölümün, kulların güzel amellerini ortaya çıkarmak için yaratıldığına dikkat çekilir. Kâinatın kusursuz işleyişi, göklerin tabakalar halinde olması ve yıldızların görevleri anlatılır. Özellikle cehennemden bahsedilirken inkârcıların pişmanlığı dile getirilir. Allah’ın gizli-açık her sözü bildiği, ilminin sınırsız olduğu hatırlatılır. Yeryüzünün insana uysal bir binek gibi sunulduğu, insanların gezip rızıklandığı toprakların da Allah’ın nimeti olduğu vurgulanır. Son kısımda ise suyun değerine, onu ancak Allah’ın lütfuyla elde edebileceğimize işaret edilir. Meal, surenin Türkçe açıklamasıdır; tefsirden farklı olarak ayetlerin kısa çevirisidir. Okuyucuya, kısa ve anlaşılır ifadelerle surenin muhtevasını sunar.