AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Akşam namazının farzı nasıl kılınır? Akşam namazının sünneti nasıl kılınır? Kadınlar için akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kılınırken nasıl niyet edilir? Akşam namazı kılınırken hangi sureler okunur? Akşam namazı kılınırken okunan dualar nelerdir? Cemaatle akşam namazı nasıl kılınır? Tek başına akşam namazı nasıl kılınır? Akşam Namazı Nasıl Kılınır​? hakkında tüm soruların cevapların haberin detayında...

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 1

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?


Akşam namazı, güneş battıktan hemen sonra kılınmaya başlayan bir vakit namazıdır. Bu namaz üç rekât farz ve iki rekât sünnetten oluşur. İlk adım olarak kalben akşam namazının farzını kılmaya niyet edilir. Sonra iftitah tekbiri alınarak namaza başlanır. Birinci rekâtta Fatiha Suresi ve kısa bir sure okunur, ardından rükû ve iki secde yapılır. İkinci rekâtta yine Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû ve secdeler eda edilir. İkinci secdeden sonra oturularak Ettehiyyatü okunur. Ardından üçüncü rekâta kalkılır ve sadece Fatiha okunur. Rükû ve secdeler tamamlanınca son oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve dualar okunur. Sağ ve sol omuza selam vererek farz kısmı bitirilir. Daha sonra iki rekâtlık sünnet namazı kılınır. Bu sünnette de her rekâtta Fatiha ve kısa bir sure okunur. İkinci rekâtın sonunda Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunduktan sonra selam verilir. Böylece akşam namazı tamamlanır.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?


Akşam namazı, toplam beş rekâttan oluşan bir namazdır. Bu beş rekâtın üçü farz, ikisi ise sünnettir. Günlük beş vakit namaz arasında, farzı üç rekât olan tek namaz akşam namazıdır. Vakit girince önce üç rekât farz kılınır, ardından hemen iki rekâtlık sünneti eda edilir. Farz namazda ilk iki rekâtta Fatiha’dan sonra kısa sure veya birkaç ayet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturulup Ettehiyyatü okunur, üçüncü rekâta kalkınca sadece Fatiha yeterli olur. Son oturuşta Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunur. Sağ ve sol omuza selam vererek farz bitirilir. Daha sonra iki rekâtlık sünnet için yeniden niyet edilir. Sünnetin her rekâtında da Fatiha ve kısa bir sure okunur. İkinci rekâtın sonunda Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunduktan sonra selam verilir. Bu şekilde üç rekât farz ve iki rekât sünnet tamamlanmış olur.

AKŞAM NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?


Akşam namazının farzı üç rekâttır. Niyet ederek iftitah tekbiri ile namaza başlanır. Birinci rekâtta Fatiha Suresi ve ardından herhangi bir kısa sure veya birkaç ayet okunur. Rükû ve iki secde yapılır. İkinci rekâtta yine Fatiha ve kısa bir sure okunduktan sonra rükû ve secdelere gidilir. Bu ikinci rekâtın son secdesinden sonra oturulur ve Ettehiyyatü okunur. Üçüncü rekâta kalkınca Fatiha Suresiyle devam edilir; zamm-ı sure eklenmez. Rükû ve secdeler bittikten sonra son oturuşa geçilir. Burada Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. En sonunda sağa ve sola selam verilerek akşam farzı sona erer. Bu üç rekât, vaktinde eda edilemezse daha sonra kaza etmek gerekir. Akşam namazı farzını kılarken abdest, kıble, setr-i avret gibi tüm şartlara dikkat edilmelidir.

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?


Akşam namazının sünneti, farzdan hemen sonra kılınan iki rekâttır. Başlarken niyet edilir ve iftitah tekbiri ile namaza durulur. İlk rekâtta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure veya en az üç ayet okunur. Sonra rükûya eğilinir, üç kez “Sübhane Rabbiye’l-azîm” denir, doğrulunca “Rabbenâ leke’l-hamd” denir ve secdelere geçilir. İkinci rekâtta yine Fatiha ve kısa sure okunup rükû ve secdeler yerine getirilir. İkinci secdeden sonra oturarak Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve kısa Rabbena duaları okunur. Sola ve sağa selam verildiğinde akşam namazının sünneti tamamlanmış olur. Bu sünnet, Hz. Peygamber tarafından önemsenen müekked sünnetlerden biridir. Kılınması, sevap ve manevi kazanç açısından tavsiye edilir.

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 2

KADINLAR İÇİN AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadınların akşam namazı kılışı, erkeklerle aynı rekât, rükû ve secde düzenine sahiptir. Fakat bazı ince ayrıntılar bulunur. Abdest ve kıble şartları aynı şekilde geçerlidir. Tekbir alırken kadınlar ellerini omuz hizasından çok kaldırmazlar. Eller göğüs üzerinde bağlanır. Rükûda erkeklere göre biraz daha az eğilirler ve kolları yanlara açmazlar. Secdede kollar vücuda bitişik tutulur. Oturuşlarda ayaklar yana doğru çıkarılır ve sol kalçanın üzerine oturulur. Kıraat genel olarak sessiz yapılır. Fatiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra rükû, secde ve gerekli dualar aynı biçimde yerine getirilir. Farzın üç, sünnetin iki rekâttan oluşması değişmez. Her rekâtta Fatiha’nın ardından kısa bir sure okunması ve son oturuşta Ettehiyyatü ile salavatların söylenmesi esastır.

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?


Niyet, akşam namazı kılarken kalpten yapılır. Farz namaz için “Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya” şeklinde bir niyet yeterlidir. Sünnet namazı için de “Akşam namazının sünnetini kılmaya” niyeti yapılır. Niyetin dil ile söylenmesi zorunlu değildir; kalben hangi namazın kılınacağı bilinirse niyet gerçekleşmiş kabul edilir. Namaza durmadan hemen önce kalbe bu düşünce getirildiğinde niyet tamamlanır. Cemaatle kılınıyorsa imam, “imam olmaya”, cemaate uyan kişi de “imama uymaya” niyet eder. Kaza kılınacaksa “kazaya kalan akşam namazını kılmaya” diye niyet etmek gerekir. Yalnızca içten gelen bu karar, niyetin en önemli şartıdır.

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN HANGİ SURELER OKUNUR?


Akşam namazında her rekâtta Fatiha Suresi okunur. İlk iki rekâtta Fatiha’dan sonra kısa bir sure veya birkaç ayet okunması gerekir. Üçüncü rekâtta yalnızca Fatiha yeterlidir. Yaygın olarak İhlâs, Kevser, Kâfirûn, Felak ve Nas gibi kısa sureler tercih edilir. Kişi ezberine göre farklı sureler de okuyabilir. Asıl önemli olan, Fatiha’yı doğru telaffuz etmek ve ardından en az üç ayetlik bir bölüm veya kısa bir sure eklemektir. Üçüncü rekâtta zamm-ı sure okunması Hanefi mezhebinde gerekmez. Sünnet namazında ise her iki rekâtta da Fatiha ve zamm-ı sure tercih edilir. Önemli olan huşu içinde ve düzgün okuma yapmaktır.

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN OKUNAN DUALAR NELERDİR?


Akşam namazı kılınırken bazı sabit dualar ve tesbihler bulunur. Namazın başında iftitah tekbirinden sonra Subhaneke okunur. Fatiha Suresi bitince sessizce “Amin” denir. Rükûda üç kez “Sübhane Rabbiye’l-azîm”, secdelerde ise üç kez “Sübhane Rabbiye’l-a’lâ” söylenir. İki secde arası “Rabbiğfirli” diye dua etmek de alışılmış bir uygulamadır. Oturuşta “Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik” salavatları okunur. Bu salavatların ardından “Rabbenâ âtinâ” gibi kısa dualar edilebilir. Namaz sonunda sağ ve sol tarafa selam verilir. Sonra isteyen “Allâhümme entesselâm ve minkesselâm” duasıyla namazı tamamlar. Bunlar temel dualardır ve namazın her rekâtında sırayla tekrarlanır.
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 3

CEMAATLE AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Cemaatle akşam namazında imam öne geçer ve namazı yönetir. Ezan okunduktan sonra kamet getirildiğinde niyetler yapılır. İmam “Allahu Ekber” diyerek namaza başladığında arkasındaki kişiler de aynı anda iftitah tekbirini alır. İlk iki rekâtta imam Fatiha ve zamm-ı sureyi duyulacak şekilde okur. Cemaat sessiz durur, içinden “Amin” der. Rükûya ve secdeye geçişlerde imamı takip etmek gerekir. İmam üçüncü rekâtta ise kıraati alçak sesle yapar. Son oturuşta Ettehiyyatü ve salavatlar tamamlanınca selam verilir. Farz bittiğinde isteyenler, imamla veya ayrı şekilde iki rekât sünneti kılar. Cemaatle kılmak, birlik ve beraberlik yönünü güçlendirir. Bu şekilde farz, hep birlikte eda edilmiş olur.

TEK BAŞINA AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?


Tek başına kılarken de üç rekât farz ve ardından iki rekât sünnet şeklinde aynı düzen geçerlidir. Vakit girince abdestli ve temiz bir yerde kıbleye yönelik olarak niyet edilir. İlk iki rekâtta Fatiha ve kısa sure okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci secdeden sonra Ettehiyyatü okunur. Üçüncü rekâta kalkınca sadece Fatiha ile devam edilir. Son oturuşta Ettehiyyatü, salavatlar ve Rabbena duaları okunur. Selam verilince farz biter. Ardından yeni bir niyetle iki rekâtlık sünnet kılınır. Farz kısımda sesi hafif yükseltmek veya çok kısık okumak mümkündür. Kadınlar ise her rekâtta sessiz okuma yapar. Cemaat imkânı yoksa bu şekilde tek başına namaz tamamlanır.

AKŞAM NAMAZI EN GEÇ NE ZAMAN KILINIR?


Akşam namazı, güneş battıktan hemen sonra başlar. Ufukta kızıllığın kaybolmasına kadar devam eder. İslam kaynaklarında bu kızıllığın yok olduğu vakit yatsının girdiği zaman olarak kabul edilir. Günümüzde pratikte, yatsı ezanı okunduğu anda akşam namazının vakti biter. Dolayısıyla akşam namazı, yatsı vakti girmeden önce kılınmalıdır. Fazla geciktirilmesi mekruh sayılır ve yatsı vaktine kalırsa artık o namaz kazaya gider. Yaklaşık olarak güneş battıktan sonra ortalama 45-50 dakika kadar akşam vaktinin sürdüğü belirtilir. Bu süre mevsime ve konuma göre değişir. Ancak en sağlam ölçü, yatsı ezanından önce akşamı tamamlamaktır. Özürsüz geciktirmemek gerekir.

AKŞAM NAMAZI KAZASI NASIL KILINIR?


Akşam namazı kazaya kalmışsa, üç rekât farz kaza edilmelidir. Bu kaza için niyet edilirken “kazaya kalan akşam namazını kılmaya” şeklinde düşünmek yeterlidir. Kılınışı, vaktinde kılınan akşam namazının farzıyla aynıdır. Birinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve zamm-ı sure okunur. İkinci rekâttan sonra oturulup Ettehiyyatü okunur. Üçüncü rekâtta sadece Fatiha yeterlidir. Son oturuşta Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunur, selam verilir. Böylece kaza tamamlanır. Akşamın sünneti kaza edilmez; farzı kılmak borcu giderir. Bu kaza, vakit içinde kılınamadığı durumlarda bir ibadet borcunu telafi etmek için önemlidir. Uygun bir vakitte kerahat zamanı dışında kaza yapılabilir.
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 4

AKŞAM NAMAZI SESSİZ Mİ KILINIR?

Akşam namazı, erkekler tarafından cemaatle kılındığında ilk iki rekâtta kıraat sesli yapılır, üçüncü rekâtta ise sessiz okunur. Tek başına kılan erkekler de akşam namazının farzında ilk iki rekâtı hafif sesli okuyabilir, üçüncü rekâtta alçak sesle devam eder. Kadınlar ise tüm rekâtlarda sessiz okuma yapar. Sünnet kısımlarında ise genelde sesli okuma tercih edilmez; erkekler de kadınlar gibi alçak veya içten okur. Bu uygulama, Peygamber’in sünnetinde belirtilen düzeni yansıtır. Akşam, yatsı ve sabah namazlarının farzlarında sesli okuma erkeğe tavsiye edilmiştir. Fakat kadınlarda mahremiyet nedeniyle akşam namazı sessiz okunur.

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ NE ZAMAN KILINIR?


Akşam namazının sünneti, üç rekâtlık farzın hemen ardından kılınan iki rekâttır. Bu durum, diğer vakitlerden farklıdır çünkü akşam vaktinde önce farz, sonra sünnet gelir. Ezandan sonra ilk iş farzı kılmaktır, bitince sünnete durulur. Sünneti geciktirmeden kılmak önerilir. Çünkü akşam vakti kısa bir vakittir ve yatsıya kadar çok zaman yoktur. Farzdan sonra kısa bir tesbih veya dua okunur, ardından iki rekâtlık sünnete niyet edilir. Yatsı vaktine geçilmeden kılınması daha uygundur. Eğer kişi farzdan sonra bekler ve yatsı girerse, artık akşamın sünneti vakit bakımından kaçmış olur. Bu nedenle aksatmadan farzın hemen sonrasında kılmak sünnetin adabıdır.

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?


Akşam namazını kılarken öncelikle abdestin tam olduğundan ve beden ile giysilerin temiz bulunduğundan emin olunmalıdır. Kıbleye dönmeye ve vakti kaçırmamaya özen gösterilmelidir. Farzın üç rekât oluşu dalgınlığa neden olabilir, bu yüzden rekât sayısı zihinde tutulmalıdır. Rükû ve secdelerde tadil-i erkâna dikkat edilmelidir; hızlıca eğilip kalkmamak, her hareketi hakkıyla yapmaya gayret etmek önemlidir. Oturuşlarda Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Barik dualarını unutmamak gerekir. Selam vermeye acele edilmemeli, farzı bitirince de hemen sünneti kılmak tavsiye edilir. Kadınların örtünme şartlarına, erkeklerin de en az diz kapağına kadar örtülmesine dikkat etmesi gerekir. Namaz sonrası tesbihat da ihmal edilmemelidir.

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN YAPILAN HATALAR NELERDİR?


Dalgınlıkla ikinci rekâtta selam verip namazı eksik bırakmak akşam namazında sık görülen bir hatadır. Bazı kişiler akşamın üç rekât olduğunu unutup iki rekâtta selam verebilir. Bu durumda namaz eksik kaldığından yeniden kılmak gerekir. Tadil-i erkân eksikliği, yani rükû ve secdelerde yeterince durmamak da sık rastlanır. Abdest bozulduğu halde namaza devam etmek, vakti kasten yatsıya kadar ertelemek veya abdest almadan namaza durmaya çalışmak da ciddi yanlıştır. Ayrıca akşamın sünnetini önemsemeyip sürekli terk etmek de dinen uygun değildir. Kıraat sırasında sureyi ihmal etmek, duruşlarda acele etmek veya oturuşlarda gerekli duaları eksik okumak diğer hatalar arasındadır.
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 5

YOLCULUKTA AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Seferi olan kişiler, mesafe koşullarını karşılıyorsa dört rekâtlı farzları iki rekâta indirerek kılar fakat akşam namazı üç rekât olduğu için kısaltma yapılmaz. Yani üç rekât farz yine tam olarak kılınır. Zaman darlığı olursa bazı mezhep görüşlerine göre akşam ve yatsı cem edilebilir. Bu durumda önce akşamın üç rekâtı, sonra yatsının farzı birlikte eda edilir. Yolculuk sırasında abdest alabilecek bir yer bulmak veya teyemmüm imkânına bakmak önemlidir. Seferdeki kişi, vakit daralırsa uygun bir mola verip namaz kılmaya gayret etmelidir. Sünnetlerin terkine izin vardır, ancak imkân elveriyorsa akşam namazının sünneti kılmak sevaplı bulunmuştur.

EVDE AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?


Ev ortamında akşam namazı kılarken vakit girer girmez abdestli hâlde kıbleye yönelmek gerekir. Cemaat oluşturulacaksa, aile içinde biri imam olup öne geçer, diğerleri arkasında saf tutar. Erkekler imam olduğunda ilk iki rekâtı hafif sesli okuyabilir. Kadınlar ise sessiz şekilde okur. Tek başına kılınacaksa da üç rekât farz ve ardından iki rekât sünnet aynı usulle yerine getirilir. Rükû ve secdelerdeki tesbihler, oturuşlarda Ettehiyyatü ve salavatlar okunur. Selam verdikten sonra mümkünse tesbih ve dua yapılır. Bu şekilde ev içinde huzurlu bir ortamda namaz kılınabilir. Geniş zaman varsa farzdan sonra birkaç dakikalık zikir ve dua ile manevi atmosfer desteklenir. Evde düzenli namaz kılmak, aile bireylerine de örnek olur.

AKŞAM NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?


Abdestsiz namaz kılmak mümkün değildir. Namazın geçerli olabilmesi için abdestli olmak temel bir şarttır. Bu kural akşam namazı için de geçerlidir. Eğer abdest bozulmuşsa veya hiç alınmamışsa, öncelikle abdest alınıp temizlenmek gerekir. Su bulunamadığı durumlarda teyemmüm gibi alternatif temizlik yolları vardır. Abdest, hem manevi hazırlık hem de fiziksel temizlik manası taşır. Suyun veya uygun temizlik imkânının olmadığı zorlu şartlarda namazı kazaya bırakmamak adına teyemmüm yapılabilir. Kasıtlı şekilde abdestsiz namaza durmak geçerli olmaz, yeniden kılmak zorunludur. Bu nedenle akşam namazının farzı ve sünneti de dahil bütün rekâtlar için abdest esastır.

AKŞAM NAMAZI SONRASINDA EVVABİN NAMAZI KILINIR MI?


Akşam namazından sonra evvabin namazı kılmak mümkündür ve geleneksel kaynaklarda çok sevaplı olduğu belirtilir. Toplam altı rekât şeklinde kılınan bir nafile namazdır. Bazı âlimlere göre akşamın iki rekât sünneti evvabinin parçası sayılır, ardından dört rekât daha kılınarak altıya tamamlanır. Başka görüşte, altı rekâtın sünnet dışında kılınması öngörülür. Kısa niyetle iki rekâtta bir selam vererek kılmak yaygındır. Evvabin, samimi tövbe sahiplerinin namazı demektir. Bu namazın sevabı hakkında hadislerde övgü geçer. Vakit konusunda yatsı girmeden kılmak gerekir. Yatsı vakti girince evvabin zamanını kaçırmamak için dikkatli olmak yerinde olur.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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