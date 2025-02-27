AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

KADINLAR İÇİN AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadınların akşam namazı kılışı, erkeklerle aynı rekât, rükû ve secde düzenine sahiptir. Fakat bazı ince ayrıntılar bulunur. Abdest ve kıble şartları aynı şekilde geçerlidir. Tekbir alırken kadınlar ellerini omuz hizasından çok kaldırmazlar. Eller göğüs üzerinde bağlanır. Rükûda erkeklere göre biraz daha az eğilirler ve kolları yanlara açmazlar. Secdede kollar vücuda bitişik tutulur. Oturuşlarda ayaklar yana doğru çıkarılır ve sol kalçanın üzerine oturulur. Kıraat genel olarak sessiz yapılır. Fatiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra rükû, secde ve gerekli dualar aynı biçimde yerine getirilir. Farzın üç, sünnetin iki rekâttan oluşması değişmez. Her rekâtta Fatiha’nın ardından kısa bir sure okunması ve son oturuşta Ettehiyyatü ile salavatların söylenmesi esastır.





AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN NASIL NİYET EDİLİR?

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN HANGİ SURELER OKUNUR?

AKŞAM NAMAZI KILINIRKEN OKUNAN DUALAR NELERDİR?

Niyet, akşam namazı kılarken kalpten yapılır. Farz namaz için “Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya” şeklinde bir niyet yeterlidir. Sünnet namazı için de “Akşam namazının sünnetini kılmaya” niyeti yapılır. Niyetin dil ile söylenmesi zorunlu değildir; kalben hangi namazın kılınacağı bilinirse niyet gerçekleşmiş kabul edilir. Namaza durmadan hemen önce kalbe bu düşünce getirildiğinde niyet tamamlanır. Cemaatle kılınıyorsa imam, “imam olmaya”, cemaate uyan kişi de “imama uymaya” niyet eder. Kaza kılınacaksa “kazaya kalan akşam namazını kılmaya” diye niyet etmek gerekir. Yalnızca içten gelen bu karar, niyetin en önemli şartıdır.Akşam namazında her rekâtta Fatiha Suresi okunur. İlk iki rekâtta Fatiha’dan sonra kısa bir sure veya birkaç ayet okunması gerekir. Üçüncü rekâtta yalnızca Fatiha yeterlidir. Yaygın olarak İhlâs, Kevser, Kâfirûn, Felak ve Nas gibi kısa sureler tercih edilir. Kişi ezberine göre farklı sureler de okuyabilir. Asıl önemli olan, Fatiha’yı doğru telaffuz etmek ve ardından en az üç ayetlik bir bölüm veya kısa bir sure eklemektir. Üçüncü rekâtta zamm-ı sure okunması Hanefi mezhebinde gerekmez. Sünnet namazında ise her iki rekâtta da Fatiha ve zamm-ı sure tercih edilir. Önemli olan huşu içinde ve düzgün okuma yapmaktır.Akşam namazı kılınırken bazı sabit dualar ve tesbihler bulunur. Namazın başında iftitah tekbirinden sonra Subhaneke okunur. Fatiha Suresi bitince sessizce “Amin” denir. Rükûda üç kez “Sübhane Rabbiye’l-azîm”, secdelerde ise üç kez “Sübhane Rabbiye’l-a’lâ” söylenir. İki secde arası “Rabbiğfirli” diye dua etmek de alışılmış bir uygulamadır. Oturuşta “Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik” salavatları okunur. Bu salavatların ardından “Rabbenâ âtinâ” gibi kısa dualar edilebilir. Namaz sonunda sağ ve sol tarafa selam verilir. Sonra isteyen “Allâhümme entesselâm ve minkesselâm” duasıyla namazı tamamlar. Bunlar temel dualardır ve namazın her rekâtında sırayla tekrarlanır.