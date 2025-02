AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR​? Akşam Namazı​ toplam kaç rekattır? Akşam Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

AKŞAM NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Akşam namazı, güneş battıktan hemen sonra kılınmaya başlayan bir vakit namazıdır. Bu namaz üç rekât farz ve iki rekât sünnetten oluşur. İlk adım olarak kalben akşam namazının farzını kılmaya niyet edilir. Sonra iftitah tekbiri alınarak namaza başlanır. Birinci rekâtta Fatiha Suresi ve kısa bir sure okunur, ardından rükû ve iki secde yapılır. İkinci rekâtta yine Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû ve secdeler eda edilir. İkinci secdeden sonra oturularak Ettehiyyatü okunur. Ardından üçüncü rekâta kalkılır ve sadece Fatiha okunur. Rükû ve secdeler tamamlanınca son oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve dualar okunur. Sağ ve sol omuza selam vererek farz kısmı bitirilir. Daha sonra iki rekâtlık sünnet namazı kılınır. Bu sünnette de her rekâtta Fatiha ve kısa bir sure okunur. İkinci rekâtın sonunda Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunduktan sonra selam verilir. Böylece akşam namazı tamamlanır.Akşam namazı, toplam beş rekâttan oluşan bir namazdır. Bu beş rekâtın üçü farz, ikisi ise sünnettir. Günlük beş vakit namaz arasında, farzı üç rekât olan tek namaz akşam namazıdır. Vakit girince önce üç rekât farz kılınır, ardından hemen iki rekâtlık sünneti eda edilir. Farz namazda ilk iki rekâtta Fatiha’dan sonra kısa sure veya birkaç ayet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturulup Ettehiyyatü okunur, üçüncü rekâta kalkınca sadece Fatiha yeterli olur. Son oturuşta Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunur. Sağ ve sol omuza selam vererek farz bitirilir. Daha sonra iki rekâtlık sünnet için yeniden niyet edilir. Sünnetin her rekâtında da Fatiha ve kısa bir sure okunur. İkinci rekâtın sonunda Ettehiyyatü, salavatlar ve dualar okunduktan sonra selam verilir. Bu şekilde üç rekât farz ve iki rekât sünnet tamamlanmış olur.Akşam namazının farzı üç rekâttır. Niyet ederek iftitah tekbiri ile namaza başlanır. Birinci rekâtta Fatiha Suresi ve ardından herhangi bir kısa sure veya birkaç ayet okunur. Rükû ve iki secde yapılır. İkinci rekâtta yine Fatiha ve kısa bir sure okunduktan sonra rükû ve secdelere gidilir. Bu ikinci rekâtın son secdesinden sonra oturulur ve Ettehiyyatü okunur. Üçüncü rekâta kalkınca Fatiha Suresiyle devam edilir; zamm-ı sure eklenmez. Rükû ve secdeler bittikten sonra son oturuşa geçilir. Burada Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. En sonunda sağa ve sola selam verilerek akşam farzı sona erer. Bu üç rekât, vaktinde eda edilemezse daha sonra kaza etmek gerekir. Akşam namazı farzını kılarken abdest, kıble, setr-i avret gibi tüm şartlara dikkat edilmelidir.Akşam namazının sünneti, farzdan hemen sonra kılınan iki rekâttır. Başlarken niyet edilir ve iftitah tekbiri ile namaza durulur. İlk rekâtta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure veya en az üç ayet okunur. Sonra rükûya eğilinir, üç kez “Sübhane Rabbiye’l-azîm” denir, doğrulunca “Rabbenâ leke’l-hamd” denir ve secdelere geçilir. İkinci rekâtta yine Fatiha ve kısa sure okunup rükû ve secdeler yerine getirilir. İkinci secdeden sonra oturarak Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve kısa Rabbena duaları okunur. Sola ve sağa selam verildiğinde akşam namazının sünneti tamamlanmış olur. Bu sünnet, Hz. Peygamber tarafından önemsenen müekked sünnetlerden biridir. Kılınması, sevap ve manevi kazanç açısından tavsiye edilir.