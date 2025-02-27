NAMAZ NASIL KILINIR​?

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı toplam beş rekâttır: Üç rekât farz ve iki rekât sünnet. Vakit güneşin batmasından hemen sonra başlar. Önce farz kılınır. Niyet edilerek iftitah tekbiri alınır, birinci rekâtta Fatiha ve zamm-ı sure okunur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rekât tamamlanır. İkinci rekâtın sonunda tahiyyat için oturulur, yalnız Ettehiyyâtü okunur çünkü üçüncü rekât devam edecektir. Üçüncü rekâtta Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû ve secdeler tamamlanır, son oturuşta Ettehiyyâtü, Salli-Bârik ve Rabbena okunur, selam verilerek farz biter. Ardından iki rekât sünnet kılınır. Sünnette Fatiha ve sureler okunur, ikinci rekâtta dualarla selam verilip akşam namazı sona erer.





YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı on rekâttır: Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet. Vakit, akşamdan sonra gökyüzü karardığında girer. Önce dört rekâtlık sünnet kılınır. Namaza niyet edilip iftitah tekbiri alınır, her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İkinci rekâtta tahiyyat için oturulur, sadece Ettehiyyâtü okunup üçüncü rekâta kalkılır. Dördüncü rekât sonunda tahiyyat, salli-bârik ve Rabbena duaları okunur. Sonrasında dört rekâtlık farz kılınır. Cemaatle kılınırsa imam ilk iki rekâtta kıraati sesli okur, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda sessiz okur. Farzdan sonra iki rekât son sünnet kılınır. Böylece yatsı namazının on rekâtı bitmiş olur.Vitir namazı, Hanefi mezhebinde yatsıdan sonra kılınan üç rekâtlık vacip bir namazdır. Yatsı tamamlandıktan sonra niyet edilerek iftitah tekbiri alınır. İlk iki rekât normal namaz gibidir: Fatiha ve sureler okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâttan sonra oturulur, yalnız Ettehiyyâtü okunur, salli-bârik eklenmeden ayağa kalkılır. Üçüncü rekâtta Fatiha ve bir sure okunduktan sonra eller tekrar tekbirle kaldırılır ve bağlanır, bu noktada kunut duaları okunur. Eğer kunut duaları bilinmiyorsa kısa bir dua da yapılabilir. Sonra rükû ve secdeler yapılır, oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve dualar okunur. Selam ile vitir tamamlanır.Cuma namazı, cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz bir namazdır. Hutbe, bu namazın önemli bir parçasıdır. İmam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbeden önce cemaat isteyen dört rekât öğle sünneti niyetiyle namaz kılabilir. Hutbe bitince kamet getirilir ve imamla birlikte iki rekât cuma namazının farzı eda edilir. İlk rekâtta Fatiha ve sure açıktan okunur, rükû ve secdeler yapılır, ikinci rekâtta da aynı sistem takip edilir. Son oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve Rabbena duaları okunur. Selamla farz biter. Ardından dört rekât ve ardından iki rekât nafile kılmak yaygın bir uygulamadır. Böylece cuma namazı tamamlanmış olur.