NAMAZ NASIL KILINIR​?

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı, gece bir miktar uyuduktan sonra kalkılarak kılınan nafile bir namazdır. Farz olmamasına rağmen Peygamber Efendinin sıkça uyguladığı ve ümmete tavsiye ettiği önemli bir ibadettir. Genelde yatsıdan sonra biraz uyunur, seher vaktine doğru kalkılıp abdest alınır. İki rekâttan sekiz rekâta kadar kılınabilir. Her iki rekâtta selam verilebilir veya dört rekâtta bir de selam verilir. Kılınış yöntemi normal namaz gibidir: Fatiha ve sure okunur, rükû ve secdeler yapılır. Son oturuşta tahiyyat ve dualar okunarak selam verilir. Teheccüd sonrasında dua ve istiğfar yapılması tavsiye edilir, çünkü gecenin bu vakti dualar için değerli bir zamandır.



İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NASIL KILINIR?

İstihare namazı, bir konuda hayırlı olup olmadığı hakkında Allah’tan rehberlik talep etmek için kılınır. Genelde yatmadan önce iki rekât kılınır, sonrasında istihare duası okunur. İlk rekâtta Fatiha ve ardından tercih edilen bir sure okunabilir. İkinci rekâtta yine Fatiha ve kısa bir sure okunur. Namazdan sonra “Allahümme innî estehîrüke bi’ilmik” diye başlayan istihare duası yapılır. Bu dua içinde, “Eğer bu iş hakkımda hayırlı ise bana nasip et, değilse benden uzaklaştır” diye niyaz edilir. İstiharenin ardından gönülde beliren rahatlık veya rüyada görülen semboller yol gösterici olabilir. Ama en önemli yön, kalpteki huzur ya da darlık hissidir.Hacet namazı, bir dilek veya ihtiyaç için Allah’tan yardım dilemek amacıyla kılınan bir nafiledir. Genellikle iki veya dört rekât kılınır. Her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İlk iki rekâtta normal namaz gibi rükû ve secdeler yapılır, oturuşta tahiyyat okunur. Dört rekât kılınacaksa ikinci selamdan sonra tekrar niyet edilebilir. Namazı bitirdikten sonra eller semaya açılır ve samimiyetle dua edilir. Bu duanın içeriği, dileğin hayırlısıysa gerçekleşmesi ve değilse ondan uzak tutulmasıdır. Hacet namazı bir tevazu ifadesidir ve kul, Rabbine yönelerek her türlü sıkıntıda ondan medet umar.Kuşluk namazı, güneş doğup yükseldikten sonra kılınan nafile bir ibadettir. İki rekât olarak kılınabileceği gibi, dört veya sekiz, on iki rekât da kılmak mümkündür. Vakit, güneşin doğmasından yaklaşık 45-50 dakika sonra başlar ve öğleye yakın bir süreye kadar devam eder. Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri ile namaza başlanır. Her rekâtta Fatiha ve sure okunur. İkinci rekâtta tahiyyatla birlikte salli-bârik ve dualar okunarak selam verilir. Bazı rivayetlerde iki rekât kuşluk namazı kılanın eklemlerinin şükrünü eda etmiş olacağına dair hadisler bulunur. Bu namaz, kişinin gündüz vakti Rabbine şükür ve dua etmesi için güzeldir.