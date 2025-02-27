NAMAZ NASIL KILINIR?
Namaz nasıl kılınır? Sabah namazı nasıl kılınır? Öğle namazı nasıl kılınır? İkindi namazı nasıl kılınır? Akşam namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı nasıl kılınır? Vitir namazı nasıl kılınır? Cuma namazı nasıl kılınır? Bayram namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı nasıl kılınır?
NAMAZ NASIL KILINIR?
Namaz, Allah’a yönelip ruhen ve bedenen teslimiyet göstermek için kılınan bir ibadettir. Öncelikle abdest alınır ve temiz bir ortamda kıbleye dönülür. Niyet ettikten sonra iftitah tekbiri ile eller kulak hizasına kaldırılır ve “Allahu Ekber” denilerek namaza başlanır. Ardından erkekler için eller göbek hizası veya biraz üstünde; kadınlar için göğüs üstünde bağlanır. Ayakta Sübhaneke E’uzü Besmele ve Fatiha Suresi okunur, ardından kısa bir sure eklenir. Sonra tekrar “Allahu Ekber” diyerek rükûya eğilinir ve “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” (3 kez) zikri yapılır. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,. Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir, secdede “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” denir. Secdeden kalkıp kısa oturuşun ardından ikinci secde yapılır. Rekâtlar tamamlandığında son oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve dualar okunur. Selam verilerek namaz tamamlanır.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?
Sabah namazı, iki rekât sünnet ve iki rekât farz olmak üzere toplam dört rekâttır. İlk olarak niyet edilir ve Allahu Ekber denir, iftitah tekbiri ile namaza başlanır. İki rekâtlık sünnet kılarken Sübhaneke okunur. Euzü-Besmele çekilir, Fatiha ile birlikte kısa sureler okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtın sonunda oturulup Tahiyyat ve Salli-Bârik ve Rabbenağfirli
duaları okunur, selam verilerek sünnet tamamlanır. Ardından farz namaza niyet edilerek yine iftitah tekbiri alınır. Farzda da iki rekât bulunur. İlk rekâtta Fatiha ve sure okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtta yine aynı uygulama tekrarlanır. Son oturuşta dualar okunur ve selam ile sabah namazı biter. Vakit olarak imsakla güneş doğması arasında kılınır.
ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?
Öğle namazı on rekâttan oluşur: Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet. İlk olarak dört rekâtlık sünnet kılınır. Burada niyet edilip iftitah tekbiriyle başlanır, her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İlk iki rekâttan sonra oturup yalnız tahiyyat okunur, üçüncü ve dördüncü rekâtlar da aynı şekilde tamamlanır. Son oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve Rabbena duaları okunur. Sonra öğle namazının farzına geçilir. Dört rekâtlık farz, cemaatle veya tek başına kılınabilir. Yine iki rekâttan sonra kısa oturuş yapılır, son oturuşta dualar okunur ve selam verilir. Farzın ardından iki rekât son sünnet kılınır, bu da sabah namazı sünnetine benzer şekilde tamamlanır.
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?
İkindi namazı toplam sekiz rekâttır: Dört rekât sünnet ve dört rekât farz. Sünnet, öğle namazının ilk sünnetine benzer biçimde kılınır. İftitah tekbirinden sonra Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekâtta tahiyyat için oturulur. Yalnız Ettehiyyâtü okunup ayağa kalkılır, üçüncü ve dördüncü rekâtlar aynı düzenle yapılır. Son oturuşta tahiyyat ve salavatlar okunup selam verilerek sünnet tamamlanır. Farz da dört rekâttır. İlk iki rekâtta Fatiha ve sure okunur, ikinci rekâtta kısa oturuş yapılır, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda yalnız Fatiha okunabilir. Son oturuşta tahiyyat ve dualar okunur, selam verilip ikindi namazı tamamlanır.