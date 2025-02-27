NAMAZ NASIL KILINIR​?

Namaz nasıl kılınır? Sabah namazı nasıl kılınır? Öğle namazı nasıl kılınır? İkindi namazı nasıl kılınır? Akşam namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı nasıl kılınır? Vitir namazı nasıl kılınır? Cuma namazı nasıl kılınır? Bayram namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı nasıl kılınır?

NAMAZ NASIL KILINIR​? - 1

NAMAZ NASIL KILINIR?


Namaz, Allah’a yönelip ruhen ve bedenen teslimiyet göstermek için kılınan bir ibadettir. Öncelikle abdest alınır ve temiz bir ortamda kıbleye dönülür. Niyet ettikten sonra iftitah tekbiri ile eller kulak hizasına kaldırılır ve “Allahu Ekber” denilerek namaza başlanır. Ardından erkekler için eller göbek hizası veya biraz üstünde; kadınlar için göğüs üstünde bağlanır. Ayakta Sübhaneke E’uzü Besmele ve Fatiha Suresi okunur, ardından kısa bir sure eklenir. Sonra tekrar “Allahu Ekber” diyerek rükûya eğilinir ve “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” (3 kez) zikri yapılır. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,. Daha sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye gidilir, secdede “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” denir. Secdeden kalkıp kısa oturuşun ardından ikinci secde yapılır. Rekâtlar tamamlandığında son oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve dualar okunur. Selam verilerek namaz tamamlanır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?


Sabah namazı, iki rekât sünnet ve iki rekât farz olmak üzere toplam dört rekâttır. İlk olarak niyet edilir ve Allahu Ekber denir, iftitah tekbiri ile namaza başlanır. İki rekâtlık sünnet kılarken Sübhaneke okunur. Euzü-Besmele çekilir, Fatiha ile birlikte kısa sureler okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtın sonunda oturulup Tahiyyat ve Salli-Bârik ve Rabbenağfirli
duaları okunur, selam verilerek sünnet tamamlanır. Ardından farz namaza niyet edilerek yine iftitah tekbiri alınır. Farzda da iki rekât bulunur. İlk rekâtta Fatiha ve sure okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtta yine aynı uygulama tekrarlanır. Son oturuşta dualar okunur ve selam ile sabah namazı biter. Vakit olarak imsakla güneş doğması arasında kılınır.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?


Öğle namazı on rekâttan oluşur: Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet. İlk olarak dört rekâtlık sünnet kılınır. Burada niyet edilip iftitah tekbiriyle başlanır, her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İlk iki rekâttan sonra oturup yalnız tahiyyat okunur, üçüncü ve dördüncü rekâtlar da aynı şekilde tamamlanır. Son oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve Rabbena duaları okunur. Sonra öğle namazının farzına geçilir. Dört rekâtlık farz, cemaatle veya tek başına kılınabilir. Yine iki rekâttan sonra kısa oturuş yapılır, son oturuşta dualar okunur ve selam verilir. Farzın ardından iki rekât son sünnet kılınır, bu da sabah namazı sünnetine benzer şekilde tamamlanır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?


İkindi namazı toplam sekiz rekâttır: Dört rekât sünnet ve dört rekât farz. Sünnet, öğle namazının ilk sünnetine benzer biçimde kılınır. İftitah tekbirinden sonra Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekâtta tahiyyat için oturulur. Yalnız Ettehiyyâtü okunup ayağa kalkılır, üçüncü ve dördüncü rekâtlar aynı düzenle yapılır. Son oturuşta tahiyyat ve salavatlar okunup selam verilerek sünnet tamamlanır. Farz da dört rekâttır. İlk iki rekâtta Fatiha ve sure okunur, ikinci rekâtta kısa oturuş yapılır, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda yalnız Fatiha okunabilir. Son oturuşta tahiyyat ve dualar okunur, selam verilip ikindi namazı tamamlanır.

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NAMAZ NASIL KILINIR​? - 2

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı toplam beş rekâttır: Üç rekât farz ve iki rekât sünnet. Vakit güneşin batmasından hemen sonra başlar. Önce farz kılınır. Niyet edilerek iftitah tekbiri alınır, birinci rekâtta Fatiha ve zamm-ı sure okunur. Rükû ve secdelerden sonra ikinci rekât tamamlanır. İkinci rekâtın sonunda tahiyyat için oturulur, yalnız Ettehiyyâtü okunur çünkü üçüncü rekât devam edecektir. Üçüncü rekâtta Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû ve secdeler tamamlanır, son oturuşta Ettehiyyâtü, Salli-Bârik ve Rabbena okunur, selam verilerek farz biter. Ardından iki rekât sünnet kılınır. Sünnette Fatiha ve sureler okunur, ikinci rekâtta dualarla selam verilip akşam namazı sona erer.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?


Yatsı namazı on rekâttır: Dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet. Vakit, akşamdan sonra gökyüzü karardığında girer. Önce dört rekâtlık sünnet kılınır. Namaza niyet edilip iftitah tekbiri alınır, her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İkinci rekâtta tahiyyat için oturulur, sadece Ettehiyyâtü okunup üçüncü rekâta kalkılır. Dördüncü rekât sonunda tahiyyat, salli-bârik ve Rabbena duaları okunur. Sonrasında dört rekâtlık farz kılınır. Cemaatle kılınırsa imam ilk iki rekâtta kıraati sesli okur, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda sessiz okur. Farzdan sonra iki rekât son sünnet kılınır. Böylece yatsı namazının on rekâtı bitmiş olur.

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?


Vitir namazı, Hanefi mezhebinde yatsıdan sonra kılınan üç rekâtlık vacip bir namazdır. Yatsı tamamlandıktan sonra niyet edilerek iftitah tekbiri alınır. İlk iki rekât normal namaz gibidir: Fatiha ve sureler okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâttan sonra oturulur, yalnız Ettehiyyâtü okunur, salli-bârik eklenmeden ayağa kalkılır. Üçüncü rekâtta Fatiha ve bir sure okunduktan sonra eller tekrar tekbirle kaldırılır ve bağlanır, bu noktada kunut duaları okunur. Eğer kunut duaları bilinmiyorsa kısa bir dua da yapılabilir. Sonra rükû ve secdeler yapılır, oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve dualar okunur. Selam ile vitir tamamlanır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?


Cuma namazı, cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınan iki rekât farz bir namazdır. Hutbe, bu namazın önemli bir parçasıdır. İmam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbeden önce cemaat isteyen dört rekât öğle sünneti niyetiyle namaz kılabilir. Hutbe bitince kamet getirilir ve imamla birlikte iki rekât cuma namazının farzı eda edilir. İlk rekâtta Fatiha ve sure açıktan okunur, rükû ve secdeler yapılır, ikinci rekâtta da aynı sistem takip edilir. Son oturuşta tahiyyat, salli-bârik ve Rabbena duaları okunur. Selamla farz biter. Ardından dört rekât ve ardından iki rekât nafile kılmak yaygın bir uygulamadır. Böylece cuma namazı tamamlanmış olur.
NAMAZ NASIL KILINIR​? - 3

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarının sabahında cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. Güneş doğduktan en az 45 dakika sonra kılınması uygundur. Önce niyet edilir ve iftitah tekbiri alınır. Sessizce Sübhaneke okunur, ardından imam üç defa ek tekbir getirir. Birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. Dördüncü tekbirle rükûya varılır, secdeler tamamlanır ve ilk rekât biter. İkinci rekâtta Fatiha ve sure okunur, tekrar üç kez tekbir getirilir. Dördüncü tekbirde rükû ve secdeler yapılır, oturuşta tahiyyat ile salavatlar okunur ve selam verilir. Sonrasında imam bayram hutbesini irad eder. Böylece bayram namazı sonlanır.

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?


Cenaze namazı, vefat eden bir Müslüman için kılınan ve rükû-secdeden farklı şekilde icra edilen bir namazdır. Kılınacak yerde cenaze ön tarafta ve cemaat arkada saf tutar. Niyet edilerek ilk tekbir alınır, eller bağlanır. Sübhaneke duası “ve celle senâük” ilavesiyle okunur. İkinci tekbir alındığında eller kaldırılmaz, salli ve bârik duaları okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası yapılır. Dualar bilinmiyorsa kısa bir şekilde Allah’tan bağışlanma istenebilir. Dördüncü tekbir getirilir ve selam verilerek namaz bitirilir. Bu şekilde merhum veya merhume için toplu halde dua edilmiş olur. Cenaze namazı farz-ı kifâyedir, yani bir topluluk tarafından kılınması yeterlidir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?


Teravih namazı, Ramazan ayında yatsıdan sonra kılınan bir sünnet ibadettir. Genelde 20 rekât olarak kılınır. İki rekâtta bir selam verilmesi yaygındır ve dört rekâtta bir kısa mola verilir. Teravih, cemaatle kılınır. Niyet edilir ve iftitah tekbiriyle başlanır. Her iki rekâtta Fatiha ve kısa sure okunur, rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekât sonunda tahiyyatta oturulur, selam verilerek o bölüm tamamlanır. Dört rekât sonrasında hafif bir ara verilebilir. Böyle devam ederek 20 rekât tamamlanınca vitir namazı kılınır. Bu uygulama Ramazan gecelerini ihya etmenin güzel bir yoludur. Cemaatle kılınması faziletli kabul edilir.

KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?


Kaza namazı, vakti geçmiş ve kılınmamış farz veya vacip namazları daha sonra telafi etmektir. Özellikle vakit namazları kaçırıldığında her biri için kaza kılmak gerekir. Namaz kaza edilirken, asıl namazın rekat sayısına sadık kalınır. Öğle ve ikindi gibi dört rekâtlı farzlar dört rekât halinde kaza edilir. Sabahın farzı iki rekât şeklinde kılınır. Niyet edilirken “Niyet ettim Allah rızası için şu vaktin kazaya kalan farzını kılmaya” gibi bir ifade kullanılır. Kılınış sırası da normal namaz gibidir: İftitah tekbiri, Fatiha ve sure, rükû, secdeler ve son oturuşla selam. Kaza, fırsat bulundukça ve engel olmayan her vakitte kılınmalıdır.
NAMAZ NASIL KILINIR​? - 4

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı, gece bir miktar uyuduktan sonra kalkılarak kılınan nafile bir namazdır. Farz olmamasına rağmen Peygamber Efendinin sıkça uyguladığı ve ümmete tavsiye ettiği önemli bir ibadettir. Genelde yatsıdan sonra biraz uyunur, seher vaktine doğru kalkılıp abdest alınır. İki rekâttan sekiz rekâta kadar kılınabilir. Her iki rekâtta selam verilebilir veya dört rekâtta bir de selam verilir. Kılınış yöntemi normal namaz gibidir: Fatiha ve sure okunur, rükû ve secdeler yapılır. Son oturuşta tahiyyat ve dualar okunarak selam verilir. Teheccüd sonrasında dua ve istiğfar yapılması tavsiye edilir, çünkü gecenin bu vakti dualar için değerli bir zamandır.

İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR?


İstihare namazı, bir konuda hayırlı olup olmadığı hakkında Allah’tan rehberlik talep etmek için kılınır. Genelde yatmadan önce iki rekât kılınır, sonrasında istihare duası okunur. İlk rekâtta Fatiha ve ardından tercih edilen bir sure okunabilir. İkinci rekâtta yine Fatiha ve kısa bir sure okunur. Namazdan sonra “Allahümme innî estehîrüke bi’ilmik” diye başlayan istihare duası yapılır. Bu dua içinde, “Eğer bu iş hakkımda hayırlı ise bana nasip et, değilse benden uzaklaştır” diye niyaz edilir. İstiharenin ardından gönülde beliren rahatlık veya rüyada görülen semboller yol gösterici olabilir. Ama en önemli yön, kalpteki huzur ya da darlık hissidir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?


Hacet namazı, bir dilek veya ihtiyaç için Allah’tan yardım dilemek amacıyla kılınan bir nafiledir. Genellikle iki veya dört rekât kılınır. Her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İlk iki rekâtta normal namaz gibi rükû ve secdeler yapılır, oturuşta tahiyyat okunur. Dört rekât kılınacaksa ikinci selamdan sonra tekrar niyet edilebilir. Namazı bitirdikten sonra eller semaya açılır ve samimiyetle dua edilir. Bu duanın içeriği, dileğin hayırlısıysa gerçekleşmesi ve değilse ondan uzak tutulmasıdır. Hacet namazı bir tevazu ifadesidir ve kul, Rabbine yönelerek her türlü sıkıntıda ondan medet umar.

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NASIL KILINIR?


Kuşluk namazı, güneş doğup yükseldikten sonra kılınan nafile bir ibadettir. İki rekât olarak kılınabileceği gibi, dört veya sekiz, on iki rekât da kılmak mümkündür. Vakit, güneşin doğmasından yaklaşık 45-50 dakika sonra başlar ve öğleye yakın bir süreye kadar devam eder. Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri ile namaza başlanır. Her rekâtta Fatiha ve sure okunur. İkinci rekâtta tahiyyatla birlikte salli-bârik ve dualar okunarak selam verilir. Bazı rivayetlerde iki rekât kuşluk namazı kılanın eklemlerinin şükrünü eda etmiş olacağına dair hadisler bulunur. Bu namaz, kişinin gündüz vakti Rabbine şükür ve dua etmesi için güzeldir.
NAMAZ NASIL KILINIR​? - 5

TAHİYYETÜ’L MESCİD NAMAZI NASIL KILINIR?

Tahiyyetü’l mescid, camiye giren kişinin oturmadan önce kıldığı iki rekâtlık nafiledir. Mescide adım atıldığında, direkt yerine geçip bu namaz kılınır. İftitah tekbiriyle başlanır, her rekâtta Fatiha ve bir sure okunur. İkinci rekâtta rükû ve secdeler tamamlanıp oturuşa geçilir. Tahiyyat, salli-bârik ve dualar okunur, selam verilir. Bu namaz, “mescidin selamlanması” sayılır. Cemaat farz namaza başlamışsa veya vakit daralmışsa, o an kılınamıyorsa da bir engel yoktur. Ama vakit müsait olduğunda bu iki rekât kılınması camiye hürmet olarak görülür.

CEMAATLE NAMAZ NASIL KILINIR?


Cemaatle namaz, bir imamın arkasında birden çok kişinin birlikte kıldığı namazdır. Genellikle camide kılınır, ancak evde veya başka uygun yerlerde de cemaat oluşturulabilir. İmam önde durur, cemaat ise arkasında saf tutar. İftitah tekbiriyle imam namaza başlar, cemaat da aynı anda tekbir alarak imama uyar. İmam kıraati yapar, cemaat sessiz durur ve dinler. Rükû, secde gibi hareketlerde imam öncülük eder, cemaat eş zamanlı onu takip eder. Selam da aynı anda verilir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınana göre kat kat fazla sevap getirir ve İslam’ın birlik ruhunu canlı tutar.
NAMAZ NASIL KILINIR​? - 6

SEFERİ NAMAZ NASIL KILINIR

Seferi, belli bir mesafeden fazla yolculuğa çıkmış ve gittiği yerde 15 günden az kalacak kimseye denir. Seferi olan kişinin dört rekâtlı farz namazları iki rekât olarak kılması kolaylık kabul edilmiştir. Öğle, ikindi, yatsı farzları iki rekât kılınır. Sabah namazının farzı zaten iki rekâttır, akşam namazının farzı da üç rekât aynı şekilde kalır. Cemaatle namazda imam seferi değilse farz dört rekât kılınır. İmam seferiyse iki rekâtta selam verir, mukim olan cemaat kalkıp iki rekât daha tamamlar. Sünnetleri kılıp kılmamak seferde kolaylığa bırakılmıştır. Bu ruhsat, yolculuk halinde olanlara ibadette güçlük çekmemeleri için tanınan bir lütuftur.

KADINLAR İÇİN NAMAZ NASIL KILINIR?


Kadınların namazı, esasen erkeklerle aynıdır. Ancak örtünme kuralları farklıdır. Saç, boyun ve bedeni örten geniş bir kıyafet tercih edilir. El ve yüz dışında tüm vücut kapatılır, ayaklar da çorapla kapatılırsa uygun olur. Namazın rükû, secde, oturuş gibi bölümleri, mütevazı bir duruşla yapılır. Kadınlar, yabancı erkeklerin yanında yüksek sesle Fatiha veya sure okumaz; daha düşük sesle okurlar. Cemaatle namaz kılmak mümkündür, ancak kadınlar için farz değildir. Rükûda bel hafifçe eğik tutulur, kollar bedene yakın olur, secdede de vücut daha toparlanır. Böylece kadınlar da beş vakit namazı, aynı farzları ve aynı kuralları gözeterek kılar.
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