SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekât kılınır? Sabah namazı ne zaman kılınır? Sabah namazı ne zamana kadar kılınır? Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınır mı? Sabah namazı sünneti nasıl kılınır? Sabah namazı farzı nasıl kılınır? Sabah namazı cemaatle nasıl kılınır? Sabah namazı tek başına kılınır mı? Sabah namazı kazası nasıl kılınır? Sabah Namazı Nasıl Kılınır​? hakkında tüm soruların cevapların haberin detayında...

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 1

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?


Sabah namazı iki rekât sünnet ve iki rekât farzdan oluşur. Namaza başlamadan önce abdest alınır ve kıbleye dönülür. İki rekât sünnet, “Allahu Ekber” diyerek başlar. İlk rekâtta Sübhaneke okunur. Sonra Fatiha ve en az üç ayet veya kısa bir sûre okunur. Rükûda üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-Azim” denir, rükûdan kalkınca “Semi’Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd” ifadesi kullanılır. Secdede “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” ifadesi üç kez tekrar edilir. İlk iki secdeden sonra ayağa kalkılarak ikinci rekât kılınır. Son oturuşta tahiyyat ve salavat duaları okunur ve selam verilir. Ardından iki rekât farz aynı şekilde kılınır. Cemaatle kılınıyorsa imam kıraati sesli yapar ve cemaat imamı takip eder. Bu sırada imamı dinlemek yeterlidir, cemaat Fatiha’yı içinden okuma ihtiyacı duymaz. Namaz sonunda selam verildiğinde sabah namazı tamamlanır.

SABAH NAMAZI KAÇ REKÂT KILINIR?


Sabah namazı dört rekâttır. İki rekâtı sünnet, iki rekâtı farzdır. Sünnetle başlamak önemlidir çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu sünneti hiç terk etmemiştir. Sünnet kılındıktan sonra farz namaza geçilir. İki rekâtlık farz, Müslümanların güne Allah’a ibadetle başlamasını sağlar. Genellikle sabah namazının tamamı bu şekildedir ve değiştirilmesi mümkün değildir. Farzın eda edilmesi farzdır, sünnet kısmı ise kuvvetli bir sünnettir. Sabah namazına niyet edilirken önce sünneti kılmaya, sonra farzı kılmaya niyet etmek gerekir. Böylece günün ilk vakti ibadetle değerlendirilir ve manevi bir başlangıç yapılır.

SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?


Sabah namazı, imsak vaktinden güneşin doğmasına kadar olan sürede kılınır. İmsak vakti, tan yerinin ağarmaya başladığı zamandır ve bu vakitten itibaren sabah namazı vakti açılmış olur. Güneş doğmadan önceki süre içinde istenen herhangi bir zamanda namaz kılınabilir. Geleneksel olarak birçok kişi ezanla birlikte veya kısa süre sonra namazı kılar. Hanefî mezhebine göre havanın biraz aydınlanması önerilir ama bu zorunlu değildir. Güneş doğmasına kadar namaz kılmak caizdir. Böylece güne başlarken Allah’a yönelmek ve manevi güç kazanmak için sabah namazı ideal bir vakittir. Bu vakit bitmeden iki rekât sünnet ve iki rekât farz tamamlanır.

SABAH NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?


Sabah namazı güneş doğana kadar kılınır. Güneş ufuktan doğmaya başladığında vakit sona erer. Bu nedenle imsakla beraber giren vakitte namazı kılmak esastır. Güneşin doğuşu anı, namaz için son noktadır. Eğer bu zamana kadar namaz kılınmazsa, namaz vaktinde kılınmış sayılmaz ve kaza edilmesi gerekir. Genellikle takvimlerde güneşin doğuş saati net olarak belirtilir. Güneş doğduktan hemen sonra namaz kılmak mekruh kabul edilir. Bu yüzden sabah namazını vaktinde kılmak, ibadeti en doğru şekilde yerine getirmeyi sağlar. Güneş doğmadan önce sünnet ve farz tamamlanması gerekir.

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SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 2

SABAH NAMAZI GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA KILINIR MI?

Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınmaz. Güneş doğar doğmaz vakit çıkmış olur ve sabah namazı artık kazaya kalır. Ayrıca güneşin yeni doğduğu an ve takip eden yaklaşık 45 dakikalık süre mekruh zaman kabul edilir. Bu vakitte nafile veya kaza namazı kılmak uygun değildir. Sabah namazı kaçırıldıysa, kerahat vakti çıktıktan sonra kaza edilmelidir. Örneğin güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra sabah namazının kazası iki rekât farz şeklinde kılınır. Aynı gün içinde öğleye kadar sünnetiyle birlikte kaza imkânı olduğunu söyleyen görüşler vardır, fakat bu durum belirli rivayetlere dayanır ve genel uygulamada yaygın değildir.

SABAH NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?


Sabah namazının sünneti iki rekâttır. Küçük bir niyetle başlar. Namaza “Allahu Ekber” diyerek girilir ve eller bağlanır. İlk rekâtta Sübhaneke duası okunur, ardından Fatiha ve kısa bir sûre tercih edilir. Daha sonra rükûya inilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-Azim” denir. Rükûdan doğrulduktan sonra secdeye gidilir, secdede üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” söylenir. İki secde arasında kısa bir oturuş yapılır. Ardından ikinci rekâta geçilir. Aynı okuma ve hareketler yapılır. Sonunda oturulup tahiyyat, salavat ve Rabbenâ duaları okunur. Selam verilince sünnet tamamlanır. Bu iki rekât, Peygamberimiz’in özenle kıldığı, ihmal etmediği bir ibadettir.

SABAH NAMAZI FARZI NASIL KILINIR?


Sabah namazının farzı da iki rekâttır. Sünnet kılındıktan sonra farz için niyet edilir. Namaza “Allahu Ekber” diyerek girilir. İlk rekâtta Fatiha ve ardından bir sûre okunur. Ardından rükûya eğilinir, rükûda üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-Azim” denir. Rükûdan kalkarken “Semi’Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd” ifadesi kullanılır ve secdeye gidilir. Secdede üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” söylenir. İkinci rekâtta da Fatiha ve sûre okunarak aynı adımlar uygulanır. Son oturuşta tahiyyat, salavat ve dualar okunduktan sonra selam verilir. Cemaatle kılınıyorsa imam kıraati yüksek sesle yapar. Böylece farz tamamlanır.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 3

SABAH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?

Sabah namazı cemaatle kılınırken imam ve cemaat aynı namaza niyet eder. İmam tekbir alır ve cemaat aynı anda namaza başlar. Sünneti herkes kendi başına kıldıktan sonra, farz için imam öne geçer. İmam Fatiha’yı ve sûreyi sesli okur. Cemaat sessiz durur ve dinler. Rükûda ve secdede herkes kendi tesbihini söyler. Rükûdan kalkarken imam “Semi’Allahu limen hamideh” ifadesini kullanır, cemaat “Rabbena lekel hamd” diyerek doğrulur. Secdeler de topluca yapılır. İkinci rekâtın sonunda tahiyyat ve salavatlar okunduktan sonra imam selam verir, cemaat de aynı anda selam vererek namazı bitirir. Böylece sabah namazı cemaatle eda edilir.

SABAH NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?


Sabah namazı elbette tek başına kılınabilir. Cemaatle kılmak faziletli olsa da herkesin her zaman camiye gitme imkânı olmayabilir. Bireysel kılarken önce abdest alınır, iki rekât sünnet, ardından iki rekât farz kılınır. Kılınış yöntemi aynıdır. Fatiha ve sûre okunduktan sonra rükû, secde ve son oturuş yapılır. Cemaatle kılınan sevap daha fazla kabul edilse de bireysel namaz da geçerlidir. Kadınlar çoğunlukla evde tek başlarına sabah namazını eda ederler. Erkekler için de uygun ortam yoksa evde kılmak bir çözümdür. Önemli olan vaktinde namazı kılmaktır.

SABAH NAMAZI KAZASI NASIL KILINIR?


Sabah namazı vaktinde kılınamadığında kaza gerekir. Kazaya niyet edilerek iki rekât farz namaz şeklinde kılınır. “Niyet ettim kılamadığım sabah namazının kazasını kılmaya” gibi bir niyet yeterlidir. İlk rekâtta Fatiha ve bir sûre okunur, rükû ve secde yapılır. İkinci rekâtta yine Fatiha ve sûre okunur. Son oturuşta tahiyyat, salavat ve dualar okunarak selam verilir. Sünnet normalde kaza edilmez, fakat aynı gün içinde, güneş yükseldikten sonra öğleye kadar kaza edilirse bazı rivayetlere göre sünneti de eklenebilir. Bu durum kaynaklarda örneklerle açıklanır ama yaygın uygulama yalnızca farzın kazasıdır.

SABAH NAMAZI KAZASI NE ZAMAN KILINIR?


Sabah namazının kazası, kerahat vakti dışında herhangi bir zaman diliminde kılınabilir. Güneş doğduktan sonraki yaklaşık 45 dakika mekruh kabul edilir. Bu sürede namaz kılmak uygun değildir. Bu vakit bitince sabah namazı kazası yapılabilir. Bir kimse sabah namazını kaçırmışsa, uyandığında güneşin tam doğuşundan sonra 45 dakika bekleyip kazasını kılabilir. Öğleye kadar kılınırsa sünnetiyle birlikte kaza edilebileceğine dair rivayetler mevcuttur. Öğleden sonra kaza edilecekse, yalnız farz kaza edilir. Esas amaç, kaçırılan borcu mümkün olan ilk fırsatta yerine getirmektir.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 4

SABAH NAMAZI HANGİ NİYETLE KILINIR?

Niyet, kılınacak namazın farz mı sünnet mi olduğunu kalben belirlemektir. Sabah namazının sünnetinde “Allah rızası için bugünkü sabah namazının iki rekât sünnetini kılmaya” diye düşünmek yeterli olur. Sonrasında sünneti kıldıktan sonra farza geçilir. Farz için de “Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Eğer namaz kazaya kalmışsa “geçirdiğim sabah namazının kazasını kılmaya” diye niyet etmek gerekir. Kalpten geçirilen niyet esastır, dil ile söylemek şart değildir ama söylemek yardımcı olur. Önemli olan hangi namazın kılındığının bilinmesidir.

SABAH NAMAZI SADECE FARZ KILINIR MI?


Sabah namazı kılarken iki rekât farz yeterlidir. Ancak sabah namazının sünneti de çok faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sabah sünnetini neredeyse hiç terk etmemiştir. Bu sünnetin, dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlı olduğu şeklinde rivayet edilen hadis vardır. Mazeretsiz olarak sürekli sadece farzın kılınması hoş karşılanmaz. Zaman darlığı gibi bir durumda, önce farz kılınabilir. Ama genel olarak sünneti de birlikte kılmak önerilir. Böylece hem farz borcu yerine getirilir hem de Peygamberimiz’in önem verdiği bu sünnet ihya edilmiş olur.

SABAH NAMAZI YOLCULUKTA NASIL KILINIR?


Yolculuk halinde sabah namazı, asıl şekliyle iki rekât farz şeklinde kılınır. Dört rekâtlı namazlar yolcu için kısaltılabilir ama sabah namazı zaten iki rekâttır, bu nedenle değişmez. Vakit uygunsa iki rekât sünneti de kılmak mümkündür. Yolculuk esnasında uygun mekân yoksa, namaz kazaya bırakılabilir ve kerahat vakti dışında ilk fırsatta kaza edilir. Binek üzerinde farz kılmak Hanefî mezhebine göre uygun bulunmaz. Bu yüzden duraklama imkânı varsa kısa süreli mola verilerek kıbleye yönelinir. Sünneti kılmak güçleşirse terk edilebilir. Fakat vakit ve ortam elverirse sünneti de kılmak daha faziletlidir.

SABAH NAMAZI HANGİ SURE VE DUALARLA KILINIR?


Sabah namazında her rekâtta Fatiha okunur. Ardından kısa bir sûre veya en az üç ayet okunur. Genelde ilk rekâtta Sübhaneke duasıyla başlanır. Fatiha sonrası İhlâs, Felak, Nâs veya başka kısa sûreler tercih edilebilir. Peygamberimiz’in (s.a.v.), sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuduğu rivayet edilir. Rükûda “Sübhâne Rabbiye’l-Azim”, secdede “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” ifadeleri üçer kez tekrarlanır. İki secde arasında “Rabbi’ğfirli” denir. Son oturuşta Ettehiyyâtü, Allahümme Salli ve Allahümme Bârik salavatları okunur. Rabbenâ duaları eklenir. Selam vererek namaz tamamlanır.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 5

SABAH NAMAZI EZANDAN ÖNCE KILINIR MI?

Namaz için esas ölçü vakittir. İmsak vakti girdiğinde sabah namazı vakti de başlar. Ezan genelde imsaktan kısa süre sonra okunur. Eğer takvimden imsak vaktinin girdiği kesin bilinirse ezan beklemeden sabah namazı kılınabilir. Önemli olan vaktin girmiş olmasıdır. Vakitten önce kılınan namaz geçerli olmaz. Buna rağmen çoğu kişi ezanı bekler çünkü cemaatle namaz için cami düzenine uyulur. Fakat herhangi bir sebeple camiye gidilemiyorsa, imsak vakti girdiği an namaz kılınabilir. Böylece farz borcu vaktinde yerine getirilir.

SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİ GİRİNCE KILINIR MI?


İmsak vakti sabah namazının başlangıcıdır. Bu vakit girince sabah namazı kılmak mümkündür. Hanefî mezhebine göre gün biraz aydınlandığında kılmak daha faziletli kabul edilmiştir, ama bu zorunluluk değildir. İmsak vaktinde kılınan sabah namazı da geçerlidir. Önemli olan güneş doğmadan önce namazın tamamlanmasıdır. Takvimdeki imsak saatine dikkat edilmesi gerekir. Bu saat girmeden sabah namazını kılmak geçerli olmaz. Bu nedenle oruca başlama ve sabah namazı vakti aynı anda başlar. Birisi imsakte orucu başlatır, namaz için de vakit elde etmiş olur. Bu şekilde sabah namazı kolaylıkla vaktinde kılınır.

SABAH NAMAZI KADINLAR İÇİN NASIL KILINIR?


Kadınların sabah namazı kılışı, erkeklerle aynı rükünlere sahiptir. Fark, giyim ve ses konusundadır. Kadınlar başlarını ve vücutlarını namaza uygun şekilde kapatır. Yabancı erkeklerin duymayacağı ölçüde düşük sesle Fatiha ve sûreler okunur. İki rekât sünnet ve iki rekât farz kılınır. Rükû, secde ve oturuş hareketleri erkeklerle aynıdır. Rükûda ve secdede mümkün olduğunca daha toparlak durulur. Cemaat halinde kılınıyorsa, kadınlar genellikle arka saflarda veya ayrı bir bölümde durur. Tek başına kılarken de aynı adımlar uygulanır. Bu şekilde sabah namazı kadınlar açısından da aynı şekilde eda edilir.
SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 6

SABAH NAMAZI NEDEN KILINIR?

Sabah namazı, farz oluşu nedeniyle her Müslüman üzerine bir görevdir. Güne ibadetle başlamak ruhu canlandırır. Erken saatte kalkmak, nefse karşı bir disiplin sağlar. Hadislerde sabah namazının önemine dikkat çekilir. “Sabah namazını kılan, Allah’ın koruması altındadır” şeklinde rivayetler vardır. Bu namaz, günün ilk aydınlığında kılınarak kişiye hayırlı bir başlangıç yapma fırsatı tanır. Meleklerin de sabah vaktinde toplandığı ve müminin namazına şahitlik ettiği ifade edilir. Hem ruhsal faydaları hem de Allah’ın emri olması nedeniyle sabah namazı düzenli şekilde kılınması gereken bir ibadettir.

SABAH NAMAZI SESLİ Mİ KILINIR?


Sabah namazı farzı, cehrî yani sesli kılınır. Özellikle erkekler cemaatle kılarken imam Fatiha ve sûreleri yüksek sesle okur. Cemaat sadece dinleyerek eşlik eder. Tek başına kılan erkek de Fatiha ve sûreleri işiteceği kadar sesli okuyabilir. Sünnetler ise çoğunlukla sessiz (sırrî) kılınır. Kadınlar namazda yabancı erkeklerin işiteceği şekilde seslerini yükseltmez. Bu yüzden kadınlar çoğu zaman yavaş ve duyulur şekilde okuma yapar. Sabah namazı, akşam ve yatsı namazları gibi sesli kılınan vakitlerden biridir. Bu uygulama Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetine dayanır ve günümüze kadar devam etmiştir.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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