SABAH NAMAZI NASIL KILINIR​? Sabah Namazı​ toplam kaç rekattır? Sabah Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

SABAH NAMAZI GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA KILINIR MI?

Sabah namazı güneş doğduktan sonra kılınmaz. Güneş doğar doğmaz vakit çıkmış olur ve sabah namazı artık kazaya kalır. Ayrıca güneşin yeni doğduğu an ve takip eden yaklaşık 45 dakikalık süre mekruh zaman kabul edilir. Bu vakitte nafile veya kaza namazı kılmak uygun değildir. Sabah namazı kaçırıldıysa, kerahat vakti çıktıktan sonra kaza edilmelidir. Örneğin güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra sabah namazının kazası iki rekât farz şeklinde kılınır. Aynı gün içinde öğleye kadar sünnetiyle birlikte kaza imkânı olduğunu söyleyen görüşler vardır, fakat bu durum belirli rivayetlere dayanır ve genel uygulamada yaygın değildir.





SABAH NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?

SABAH NAMAZI FARZI NASIL KILINIR?

Sabah namazının sünneti iki rekâttır. Küçük bir niyetle başlar. Namaza “Allahu Ekber” diyerek girilir ve eller bağlanır. İlk rekâtta Sübhaneke duası okunur, ardından Fatiha ve kısa bir sûre tercih edilir. Daha sonra rükûya inilir ve üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-Azim” denir. Rükûdan doğrulduktan sonra secdeye gidilir, secdede üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” söylenir. İki secde arasında kısa bir oturuş yapılır. Ardından ikinci rekâta geçilir. Aynı okuma ve hareketler yapılır. Sonunda oturulup tahiyyat, salavat ve Rabbenâ duaları okunur. Selam verilince sünnet tamamlanır. Bu iki rekât, Peygamberimiz’in özenle kıldığı, ihmal etmediği bir ibadettir.Sabah namazının farzı da iki rekâttır. Sünnet kılındıktan sonra farz için niyet edilir. Namaza “Allahu Ekber” diyerek girilir. İlk rekâtta Fatiha ve ardından bir sûre okunur. Ardından rükûya eğilinir, rükûda üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-Azim” denir. Rükûdan kalkarken “Semi’Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd” ifadesi kullanılır ve secdeye gidilir. Secdede üç kez “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” söylenir. İkinci rekâtta da Fatiha ve sûre okunarak aynı adımlar uygulanır. Son oturuşta tahiyyat, salavat ve dualar okunduktan sonra selam verilir. Cemaatle kılınıyorsa imam kıraati yüksek sesle yapar. Böylece farz tamamlanır.