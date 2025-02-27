TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı kaç rekât kılınır? Teheccüd namazı uyumadan kılınır mı? Teheccüd namazı kadınlar tarafından nasıl kılınır? Teheccüd namazı vitir namazından önce mi kılınır, sonra mı? Sabah ezanından sonra teheccüd namazı kılınır mı? Teheccüd namazı cemaatle kılınır mı? Kadir gecesi teheccüd namazı kılınır mı? Teheccüd namazı gündüz kılınır mı? Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır​? hakkında tüm soruların cevapların haberin detayında...

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 1

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?


Teheccüd namazı, yatsıdan sonra ve imsak vaktine kadar kılınan bir nafile namazdır. İki rekâtla başlamak yeterli görülür. Özel bir şart olmadan, abdest alındıktan ve uygun örtünme sağlandıktan sonra kılınır. Namazdan önce kalben “Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır ve Sübhaneke okunur. Ardından Eûzü-Besmele çekilir, Fâtiha okunur ve amin denir. Sonra en az üç ayet veya buna denk bir sure okunur. Rükûya eğilip doğrulduktan sonra secdeye gidilir. İkinci rekâtta da aynı şekilde Fâtiha ve zamm-ı sure okunur, rükû ve secde yapılır. En sonunda oturuşta Tahiyyât, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur, selâm verilir. İstenirse her iki rekâtta bir selâm verilerek dörder, altışar veya sekizer rekât kılınabilir. Namazdan sonra tesbih ve dua yapmak uygundur.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?


Teheccüd namazının vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar ve sabah namazının vakti girene kadar sürer. Geleneksel olarak biraz uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için bu isme sahiptir. Uykuyu bölüp gece vakti ibadet etmek, manevi bakımdan ayrı bir önem taşır. Yatsıdan hemen sonra da kılınabilir, ancak Peygamber Efendimiz gecenin ilerleyen saatlerini tercih etmiştir. Gecenin özellikle son üçte birlik bölümünde, seher vaktinde kılınması faziletli sayılır. Bu vakitte dua ve namazların kabulüne dair hadisler mevcuttur. Sabah ezanı okunana kadar teheccüd eda edilebilir. İmsak vakti girdiğinde ise artık sabah namazının vakti başlamış olur. O andan sonra teheccüd kılınmaz.

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKÂT KILINIR?


Teheccüd namazı en az 2 rekât şeklinde kılınır. Daha fazlası da mümkündür. Bazı kaynaklar 8 rekâta kadar tavsiye eder, bazı rivayetlerde 12 rekâta kadar kılındığı ifade edilir. Peygamber Efendimiz çoğu zaman 8 rekât kıldığından söz edilir. İki rekâtta bir selâm vermek, hem ibadetin sünnetine uygundur hem de konsantrasyonu canlı tutar. Dileyen 2, 4, 6, 8 veya daha fazla kılabilir. Katı bir üst sınır bulunmaz. Nafile ibadet olduğu için herkes gücüne ve zamanına göre karar verebilir. En az 2 rekât kılmak bile teheccüd sevabına ortak eder. Her iki rekâtta selâm verildiğinde huşu korunur ve hata yapma riski azalır.

TEHECCÜD NAMAZI UYUMADAN KILINIR MI?


Teheccüd kelimesi, uykuyu terk etmek anlamına gelir. Bu sebeple, asıl olan biraz uyuduktan sonra kalkıp gece namazı kılmaktır. Ancak uyumadan da kılınabilir. Uykusuz bir şekilde kıldığında, yine nafile ibadet sevabı kazanılır. Fakat teknik açıdan tam olarak teheccüd sayılmaz. Eğer gecenin ilerleyen saatlerinde kalkılamayacağı düşünülüyorsa, yatsıdan sonra uyumadan nafile kılmak mümkündür. Bu şekilde de hatırı sayılır bir sevap elde edilir. Gene de mümkünse bir miktar uykudan sonra kalkmak önerilir. Çünkü ibadetin manevi boyutu artar ve Peygamber Efendimiz bu namazı genellikle uyku arasından kalkarak kılmıştır.

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TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 2

TEHECCÜD NAMAZI KADINLAR TARAFINDAN NASIL KILINIR?

Kadınların teheccüd namazı kılışı, erkeklerle temelde aynıdır. Abdest, niyet, sure okuma ve rekât düzeni konusunda fark bulunmaz. Fıtri farklılıklardan dolayı namazın bazı kısımlarında ellerin omuz hizasında kaldırılması veya rükû ve secdede daha mütevazı bir duruş gibi ayrıntılar söz konusudur. Ellerin göğüs üzerinde bağlanması veya secdede kolları vücuda yakın tutmak, fıkıh kitaplarında geçen tavsiyelerdir. Ancak bu, tüm namazlar için geçerli ufak ayrıntılardır. Teheccüdün vakti ve rekât sayısı kadınlar için de aynıdır. Kadınlar da gece uyanıp abdest aldıktan sonra en az 2 rekât kılar, isterlerse daha fazla rekât ekleyebilir. Her iki rekâtta bir selâm vererek kılmak uygundur.

TEHECCÜD NAMAZI VİTİR NAMAZINDAN ÖNCE Mİ KILINIR, SONRA MI?


Vitir namazı vaciptir ve gecenin son namazı olması tavsiye edilir. Eğer teheccüd kılınacaksa, vitir genellikle teheccütten sonraya bırakılır. Peygamber Efendimiz bu uygulamayı övmüş, “Gece namazının sonunu vitir yapın.” buyurmuştur. Bu yüzden yatmadan önce vitir kılınmazsa, gece kalkınca teheccüd eda edilir ve en son vitir kılınarak ibadet tamamlanır. Eğer bir kişi vitiri yatsıdan sonra kılmış ve sonra gece uyanmışsa, teheccüd namazını yine kılabilir ama vitiri yeniden kılmaz. Bir gecede bir kere vitir kılınır. Böylece son namazın vitir olması tavsiyesine olabildiğince uyulmuş olur.

SABAH EZANINDAN SONRA TEHECCÜD NAMAZI KILINIR MI?


Teheccüd namazı, sabah ezanı okunmadan önce kılınır. Bu namazın vakti yatsıdan sonra başlayıp imsak vaktine kadar devam eder. İmsak vakti girdiğinde sabah namazının vakti de girmiş olur. O anda farz namaz öncelik kazanır ve teheccüd vakti sona erer. Eğer gece kalkma imkânı bulamayıp teheccüd kaçırılırsa, ertesi gün gündüz vakti nafile şeklinde kılınabilir. Bu gündüz kılınan kısım, doğrudan teheccüdün kazası olmaz, ama Peygamber Efendimizin, bazı zamanlar gece ibadetini kaçırdığında gündüz telafi ettiği rivayet edilir. Bu da niyetin karşılıksız kalmayacağına işarettir.

TEHECCÜD NAMAZI CEMAATLE KILINIR MI?


Teheccüd namazı genellikle ferdî olarak kılınır. Peygamber Efendimiz bu ibadeti tek başına eda etmiş, cemaatle kılınmasını sürekli bir hale getirmemiştir. Fakat aile içinde veya yakın biriyle birlikte kılmakta dini bakımdan sakınca görülmez. Hatta eşleri veya aile üyelerini uyandırıp namaza teşvik etmek güzel bir davranıştır. Bu şekilde küçük bir cemaat oluşturulursa da ibadet geçerlidir. Bununla birlikte yaygın uygulama, herkesin teheccüdü kendi evinde, sessiz ve huzurlu bir ortamda kılmasıdır. Kalbin derinleştiği bu gece ibadeti, Allah’a yönelişi güçlendirir ve gösterişten uzak kalmayı sağlar.
TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 3

KADİR GECESİ TEHECCÜD NAMAZI KILINIR MI?

Kadir Gecesi, Ramazan ayında olan ve bin aydan hayırlı diye nitelenen mübarek bir gecedir. Bu geceyi çeşitli ibadetlerle ihya etmek teşvik edilir. Teravih kılındıktan sonra, sahura kadar olan saatlerde teheccüd namazı da kılmak mümkündür. Bu namazda istenen sureler okunabilir, uzun secdeler ve dualar eklenebilir. Kadir Gecesi’ni namazla, Kur’an’la ve duayla geçiren müminlerin büyük müjdeye kavuşacağı hadislerle bildirilir. Teheccüd niyetiyle gece vakti uyanık kalmak, bu özel gecenin bereketinden yararlanmayı artırır. İnsanların çoğu uykudayken yapılan ibadet, samimi bir teslimiyet göstergesidir ve affa vesile kabul edilir.

TEHECCÜD NAMAZI GÜNDÜZ KILINIR MI?


Teheccüd namazı tanım olarak gece kılınan bir nafiledir ve vakti sabah ezanıyla biter. Bu yüzden gündüz vakti teheccüd kılınmış sayılmaz. Gece kalkma niyetiyle uyuyan ama uyanamayan biri, kaçırdığı nafileyi gündüz kılarsa sevabı umulur. Peygamber Efendimiz’in de zaman zaman gece ibadetini telafi için gündüz 12 rekât kıldığına dair rivayet vardır. Bu telafi, teheccüdün kendisi değil, nafile ibadet kapsamındadır. Yine de esas teheccüd vakti, yatsıdan sonra imsak vaktine kadardır. Gündüz kılınan namazlar, teheccüd yerine geçmez. Ancak Allah, niyeti samimi olanın gayretini karşılıksız bırakmaz.

TEHECCÜD NAMAZI KILINIRSA SEVABI NEDİR?


Teheccüd namazı, farzlardan sonra en faziletli namaz sayılır. Hadislerde, gece uykusundan feragat ederek kalkmanın manevi derecesinin yüksek olduğu belirtilir. Bu ibadeti düzenli kılanların günahlarının bağışlanacağı, dualarının kabulüne vesile olacağı ve Allah’a yakınlaşmaya yardımcı olacağı ifade edilir. Özellikle gecenin son üçte birinde kalkanların Allah katındaki değerinin daha büyük olduğu bilinir. Kalabalıkların uykuda olduğu o saatlerde, Rabbine yönelen kişiye büyük ecir vaat edilir. Farz namazlardan sonra nafilelerin en kıymetlisi olarak görülmesi, onu ihmal etmemeyi teşvik eder. Teheccüd, hem dünyevi sıkıntılara karşı huzur sağlar hem de ahirette yüksek dereceler kazandırır.

TEHECCÜD NAMAZI KILARKEN NASIL NİYET EDİLİR?


Teheccüd namazı için niyet, diğer nafile namazlardan farklı bir kalıp gerektirmez. Önemli olan kalbin bu ibadeti Allah rızası için yaptığını bilmesidir. Dille ifade etmek isteyenler “Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Asıl niyet, akıldan ve gönülden geçendir. İster 2 rekât, ister 8 rekât kılınsın, başta bu ibadete yönelmek yeterli olur. Her iki rekâtta bir selâm verilirken yeniden niyet almak mecburi sayılmaz, fakat kalben o namazın devam ettiğini bilmek gerekir. Niyet, ibadetteki samimiyeti güçlendirir. Sözle veya kalple yapılması, bu nafile namaz için yeterlidir.
TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 4

TEHECCÜD NAMAZI KILINIRKEN HANGİ SURELER OKUNUR?

Teheccüd namazında Fâtiha’dan sonra okumak için belirli bir sure zorunluluğu yoktur. En az üç ayet veya buna denk bir bölüm okumak yeterli kabul edilir. Dileyen kısa surelerle kılabilir, dileyen uzun sureler okuyabilir. Peygamber Efendimiz’in bazı geceler çok uzun ayetlerle, bazen de daha kısa surelerle namazı uzattığı rivayet edilir. Kur’an’da dua niteliğinde olan bölümleri tercih etmek de mümkündür. Kimisi Bakara Suresi’nden, kimisi Kâfirûn ve İhlâs gibi kısa surelerden okur. Bu tamamen kişinin ezberine, zamanına ve maneviyatına bağlıdır. Önemli olan içten ve huşulu şekilde okumaktır.

TEHECCÜD NAMAZI KILARKEN HER İKİ REKÂTTA BİR SELAM VERİLİR Mİ?


Teheccüd namazını iki rekâtta bir selâm vererek kılmak uygundur ve tavsiye edilir. Hz. Peygamber’in “Gece namazı ikişer ikişerdir.” şeklindeki hadisi buna işaret eder. Her iki rekât bittiğinde selâm vermek, namazın sünnetine uyduğu gibi bedenin de toparlanmasına yardımcı olur. Eğer dört rekâtta bir selâm verilecekse, ikinci rekâtta yalnız Tahiyyat okuduktan sonra kalkmak, dördüncü rekâtta salli-barik dualarıyla selâm vermek gerekir. Yine de en fazla önerilen yöntem iki rekât kılıp selâm vermek ve sonra yeni bir iki rekâta başlamak şeklindedir. Bu, dikkat ve huşu sağlamaya da yardımcıdır.

TEHECCÜD NAMAZI SESLİ Mİ KILINIR, SESSİZ Mİ?


Teheccüd namazında kıraat sesli de yapılabilir, sessiz de. Yalnız kılındığında çoğunlukla sessizce veya alçak bir sesle okumak yaygın görülür. Eğer ortamda başkaları uyuyorsa, kısık sesle okumak daha doğrudur. Kendi başına bir odada kılan ve uyanık kalmakta zorlanan biri, dikkati toplamak için hafif sesli okuyabilir. Ortam uygunsa sesli, değilse sessiz kıraat uygundur. Her ikisi de geçerli sayılır. Peygamber Efendimiz bazen sesli, bazen sessiz okuduğuna dair rivayetler bırakmıştır. Dengeli bir orta yol izlenebilir. Kıraatın manasını düşünerek okumak, namazın ruhuna daha çok odaklanmayı sağlar.

TEHECCÜD NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?


Teheccüd namazı için de diğer bütün namazlar gibi abdest şarttır. Namaz, hadesten taharet olmadan geçerli olmaz. Gece uykudan uyanınca genelde abdest bozulmuş durumda olur. Bu yüzden kalkınca mutlaka abdest almak gerekir. Herhangi bir sebeple su bulunamazsa teyemmüm yapılabilir. Ancak abdestsiz şekilde teheccüd namazına durmak ibadeti geçersiz kılar. Abdesti olmadan namaza duran birisi daha sonra bunun farkına varırsa, namazı tekrarlamak gerekir. Bu kural farz, vacip ve nafile tüm namazlar için geçerlidir. Teheccüd de sonuçta bir namaz olduğu için abdest zorunluluğuna tabidir.
TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 5

TEHECCÜD NAMAZI FARZ OLARAK KILINIR MI, YOKSA NAFİLE MİDİR?

Teheccüd namazı farz değil, nafiledir. Yani beş vakit namaz gibi bir mecburiyeti yoktur. Bu yüzden kılmayan kimseler günaha girmez. Ancak kılanlar için çok yüksek sevaplar ve manevi kazançlar vardır. Bazı rivayetlerde Peygamber Efendimiz’e özel olarak farz kılındığı, ümmete ise nafile şeklinde emredildiği söylenir. Fakat genel kabul, Müslümanlar açısından teheccüdün sünnet veya müstehap statüsünde olduğudur. Bu durum onu değersiz kılmaz, bilakis farzlardan sonra en kıymetli namaz kabul edilir. Her müminin, vakti ve gücü elverdiğince teheccüd kılması önerilir. Farz hükmü taşımasa da ihmal edilmemesi tavsiye edilir.

TEHECCÜD NAMAZI EN FAZİLETLİ HANGİ VAKİTTE KILINIR?


Teheccüd namazının en faziletli vakti, gecenin son üçte birlik bölümüdür. Bu zaman, seher vakti diye de bilinir. İmsak vaktinden önceki saatlere denk gelir. Bu vakitte yapılan dua ve ibadetlerin kabulünün daha ümitli olduğu hadislerle anlatılır. Peygamber Efendimiz de genellikle bu saatlerde teheccüde kalkmıştır. Gecenin sessizliğinde yapılacak ibadet, kalpte daha derin tesir bırakır. Yatsı namazından hemen sonra da kılınabilir, ama son kısımda kılmak efdal kabul edilir. Hem gece uykusundan feragat edilir hem de ibadetin huşusu artar. Bu saatlerde kişi dünya telaşından uzak kalarak Rabbinin huzurunda içten şekilde durabilir.

TEHECCÜD NAMAZI PEŞ PEŞE ÇOK REKÂT KILINIR MI, TEKRAR NİYET GEREKİR Mİ?


Teheccüd namazında istenen kadar çok rekât kılınabilir. İkişer rekâtta bir selâm vererek sekiz, on, on iki rekâta kadar devam etmek mümkündür. Başlangıçta “Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” diye niyet etmek yeterli olur. Namaz arasında dünya işiyle uğraşılmadıkça veya uzun bir ara verilmedikçe yeniden niyet şartı aranmaz. Kısa bir mola verip hemen devam etmekte sakınca yoktur. Dört rekâtta bir selâm vermek de mümkündür ama en iyisi iki rekâtta selâm vermektir. Böylece dikkat dağılmaz ve ibadet daha derli toplu yapılır. Niyet, ibadetin başındaki iç yönelişle de geçerli sayılır.

TEHECCÜD NAMAZI PEYGAMBER EFENDİMİZ TARAFINDAN NASIL KILINIRDI?


Peygamber Efendimiz teheccüdü büyük bir özenle kılardı. Gece bir miktar uyuduktan sonra kalkar, misvakla dişlerini temizler ve abdest alırdı. Genellikle 8 rekât kılar, ardından 3 rekât vitirle tamamlardı. Bazı rivayetler 11 veya 13 rekât kıldığına da işaret eder. Gece namazında bazen uzun süre ayakta durur, Bakara Suresi gibi uzun bölümleri okurdu. Secdeleri de çok huzurlu ve uzun olurdu. Kimi geceler ayağının şişecek kadar ibadet ettiği anlatılır. Namaz sonrasında dua ve zikirlere önem verirdi. Sık sık ailesini de uyandırdığı, “Aman kalkın, namaz kılın!” diye hatırlattığı rivayet edilir. Bu tutum, teheccüde verdiği önemi gösterir.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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