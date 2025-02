TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKÂT KILINIR?

TEHECCÜD NAMAZI UYUMADAN KILINIR MI?

Teheccüd namazı, yatsıdan sonra ve imsak vaktine kadar kılınan bir nafile namazdır. İki rekâtla başlamak yeterli görülür. Özel bir şart olmadan, abdest alındıktan ve uygun örtünme sağlandıktan sonra kılınır. Namazdan önce kalben “Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır ve Sübhaneke okunur. Ardından Eûzü-Besmele çekilir, Fâtiha okunur ve amin denir. Sonra en az üç ayet veya buna denk bir sure okunur. Rükûya eğilip doğrulduktan sonra secdeye gidilir. İkinci rekâtta da aynı şekilde Fâtiha ve zamm-ı sure okunur, rükû ve secde yapılır. En sonunda oturuşta Tahiyyât, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur, selâm verilir. İstenirse her iki rekâtta bir selâm verilerek dörder, altışar veya sekizer rekât kılınabilir. Namazdan sonra tesbih ve dua yapmak uygundur.Teheccüd namazının vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar ve sabah namazının vakti girene kadar sürer. Geleneksel olarak biraz uyuduktan sonra kalkılarak kılındığı için bu isme sahiptir. Uykuyu bölüp gece vakti ibadet etmek, manevi bakımdan ayrı bir önem taşır. Yatsıdan hemen sonra da kılınabilir, ancak Peygamber Efendimiz gecenin ilerleyen saatlerini tercih etmiştir. Gecenin özellikle son üçte birlik bölümünde, seher vaktinde kılınması faziletli sayılır. Bu vakitte dua ve namazların kabulüne dair hadisler mevcuttur. Sabah ezanı okunana kadar teheccüd eda edilebilir. İmsak vakti girdiğinde ise artık sabah namazının vakti başlamış olur. O andan sonra teheccüd kılınmaz.Teheccüd namazı en az 2 rekât şeklinde kılınır. Daha fazlası da mümkündür. Bazı kaynaklar 8 rekâta kadar tavsiye eder, bazı rivayetlerde 12 rekâta kadar kılındığı ifade edilir. Peygamber Efendimiz çoğu zaman 8 rekât kıldığından söz edilir. İki rekâtta bir selâm vermek, hem ibadetin sünnetine uygundur hem de konsantrasyonu canlı tutar. Dileyen 2, 4, 6, 8 veya daha fazla kılabilir. Katı bir üst sınır bulunmaz. Nafile ibadet olduğu için herkes gücüne ve zamanına göre karar verebilir. En az 2 rekât kılmak bile teheccüd sevabına ortak eder. Her iki rekâtta selâm verildiğinde huşu korunur ve hata yapma riski azalır.Teheccüd kelimesi, uykuyu terk etmek anlamına gelir. Bu sebeple, asıl olan biraz uyuduktan sonra kalkıp gece namazı kılmaktır. Ancak uyumadan da kılınabilir. Uykusuz bir şekilde kıldığında, yine nafile ibadet sevabı kazanılır. Fakat teknik açıdan tam olarak teheccüd sayılmaz. Eğer gecenin ilerleyen saatlerinde kalkılamayacağı düşünülüyorsa, yatsıdan sonra uyumadan nafile kılmak mümkündür. Bu şekilde de hatırı sayılır bir sevap elde edilir. Gene de mümkünse bir miktar uykudan sonra kalkmak önerilir. Çünkü ibadetin manevi boyutu artar ve Peygamber Efendimiz bu namazı genellikle uyku arasından kalkarak kılmıştır.