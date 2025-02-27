TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR​? Teheccüd Namazı​ toplam kaç rekattır? Teheccüd Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

TEHECCÜD NAMAZI KADINLAR TARAFINDAN NASIL KILINIR?

Kadınların teheccüd namazı kılışı, erkeklerle temelde aynıdır. Abdest, niyet, sure okuma ve rekât düzeni konusunda fark bulunmaz. Fıtri farklılıklardan dolayı namazın bazı kısımlarında ellerin omuz hizasında kaldırılması veya rükû ve secdede daha mütevazı bir duruş gibi ayrıntılar söz konusudur. Ellerin göğüs üzerinde bağlanması veya secdede kolları vücuda yakın tutmak, fıkıh kitaplarında geçen tavsiyelerdir. Ancak bu, tüm namazlar için geçerli ufak ayrıntılardır. Teheccüdün vakti ve rekât sayısı kadınlar için de aynıdır. Kadınlar da gece uyanıp abdest aldıktan sonra en az 2 rekât kılar, isterlerse daha fazla rekât ekleyebilir. Her iki rekâtta bir selâm vererek kılmak uygundur.





TEHECCÜD NAMAZI VİTİR NAMAZINDAN ÖNCE Mİ KILINIR, SONRA MI?

SABAH EZANINDAN SONRA TEHECCÜD NAMAZI KILINIR MI?

TEHECCÜD NAMAZI CEMAATLE KILINIR MI?

Vitir namazı vaciptir ve gecenin son namazı olması tavsiye edilir. Eğer teheccüd kılınacaksa, vitir genellikle teheccütten sonraya bırakılır. Peygamber Efendimiz bu uygulamayı övmüş, “Gece namazının sonunu vitir yapın.” buyurmuştur. Bu yüzden yatmadan önce vitir kılınmazsa, gece kalkınca teheccüd eda edilir ve en son vitir kılınarak ibadet tamamlanır. Eğer bir kişi vitiri yatsıdan sonra kılmış ve sonra gece uyanmışsa, teheccüd namazını yine kılabilir ama vitiri yeniden kılmaz. Bir gecede bir kere vitir kılınır. Böylece son namazın vitir olması tavsiyesine olabildiğince uyulmuş olur.Teheccüd namazı, sabah ezanı okunmadan önce kılınır. Bu namazın vakti yatsıdan sonra başlayıp imsak vaktine kadar devam eder. İmsak vakti girdiğinde sabah namazının vakti de girmiş olur. O anda farz namaz öncelik kazanır ve teheccüd vakti sona erer. Eğer gece kalkma imkânı bulamayıp teheccüd kaçırılırsa, ertesi gün gündüz vakti nafile şeklinde kılınabilir. Bu gündüz kılınan kısım, doğrudan teheccüdün kazası olmaz, ama Peygamber Efendimizin, bazı zamanlar gece ibadetini kaçırdığında gündüz telafi ettiği rivayet edilir. Bu da niyetin karşılıksız kalmayacağına işarettir.Teheccüd namazı genellikle ferdî olarak kılınır. Peygamber Efendimiz bu ibadeti tek başına eda etmiş, cemaatle kılınmasını sürekli bir hale getirmemiştir. Fakat aile içinde veya yakın biriyle birlikte kılmakta dini bakımdan sakınca görülmez. Hatta eşleri veya aile üyelerini uyandırıp namaza teşvik etmek güzel bir davranıştır. Bu şekilde küçük bir cemaat oluşturulursa da ibadet geçerlidir. Bununla birlikte yaygın uygulama, herkesin teheccüdü kendi evinde, sessiz ve huzurlu bir ortamda kılmasıdır. Kalbin derinleştiği bu gece ibadeti, Allah’a yönelişi güçlendirir ve gösterişten uzak kalmayı sağlar.