YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

YATSI NAMAZI FARZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazının farzı 4 rekâttır ve cemaatle veya tek başına kılınabilir. İlk iki rekâtta Sübhaneke, Fatiha ve kısa bir sure yüksek sesle okunur. Rükûda “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denir, secdelerde “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” söylenir. İkinci rekâttan sonra Ettehiyyâtü okunarak kısa oturuş yapılır. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarda Fatiha ve sure sessiz okunur. Son oturuşta Ettehiyyâtü, Allahümme Salli ve Allahümme Bârik duaları ile Rabbenâ dualarından biri okunur. Selam vererek namaz bitirilir. Kadınlar bu namazı sessizce kılar. Cemaatle kılınırsa, imam okur; cemaat dinler.





YATSI NAMAZININ SON SÜNNETİ NASIL KILINIR?

YATSI NAMAZINDAN SONRA KILINAN VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

YATSI NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?

Yatsı namazının son sünneti 2 rekâttır. Niyet edildikten sonra tekbir alınır. Her rekâtta Fatiha ve bir kısa sure içinden okunur. İlk rekâttan sonra ikinci rekâta geçilir, tekrar Fatiha ve bir sure okunur, ardından rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtın secdeleri bittiğinde oturulur, Ettehiyyâtü, salavatlar ve kısa bir dua okunur. En sonunda sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. Bu iki rekât, genellikle sessiz kılınır ve diğer namazlardaki temel rükünler takip edilir. Kadın-erkek herkes aynı şekilde kılar, beden hareketleri ve örtünme hükümlerinde ufak farklılıklar bulunur.Vitir namazı, yatsıdan hemen sonra veya gece içinde kılınan 3 rekâtlık bir namazdır. Hanefi mezhebinde vacip kabul edildiği için önemlidir. İlk iki rekât, Fatiha ve kısa bir sure okunarak normal namaz gibi kılınır. İkinci rekâtın sonunda oturulur, sadece Ettehiyyâtü okunur, üçüncü rekâta kalkılır. Üçüncü rekâtta yine Fatiha ve sure okunduktan sonra, rükûya gitmeden önce eller kaldırılarak Tekbir alınır, kunut duaları (Allahümme innâ neste’înuke veya en azından “Allahümme’ğfir lî” gibi) okunur. Ardından rükû ve secdeler yapılır, son oturuşta Ettehiyyâtü, salavatlar ve Rabbenâ duaları okunup selam verilir.Yatsı namazı cemaatle kılınırken imam en önde durur, cemaat arkada saf tutar. Herkes kalben “imama uymaya” niyet eder ve iftitah tekbirini imamla birlikte getirir. Farzın ilk iki rekâtında imam Fatiha ve sûreleri sesli okur, cemaat sadece dinler. Rükû ve secdelere imam “Allahü Ekber” dedikçe cemaat da aynı hareketleri peş peşe yapar. İki rekât bitince Ettehiyyâtü okunur, üçüncü ve dördüncü rekât sessizce kılınır. Son oturuşta Tahiyyat, salavatlar ve dua okunur, imamla birlikte selam verilir. Sünnet namazlar ise genellikle herkesin kendi başına kıldığı namazlardır.