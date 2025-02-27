YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı toplam kaç rekat kılınır? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınır? Yatsı namazı sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı farzı nasıl kılınır? Yatsı namazının son sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı cemaatle nasıl kılınır? Yatsı namazı kadınlar tarafından nasıl kılınır? Yatsı namazı kılınırken hangi sureler okunur? Yatsı Namazı Nasıl Kılınır​? hakkında tüm soruların cevapların haberin detayında...

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 1

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?


Yatsı namazı, günün beşinci ve son farz namazıdır. Önce 4 rekâtlık ilk sünnet, ardından 4 rekât farz ve sonrasında 2 rekât son sünnet kılınır. Namaza niyetle başlanır, “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. İlk rekâtta Sübhaneke okunur, ardından her rekâtta Fatiha ve kısa bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapıldıktan sonra, iki rekâtta bir oturulup Ettehiyyâtü okunur. Son oturuşta salavatlar (Allâhumme Salli-Bârik) ve dua (Rabbenâ atina vb.) okunarak selam verilir. Yatsı namazından sonra 3 rekât vitir namazı da kılınır. Böylece, toplam 13 rekâtla gece ibadeti tamamlanmış olur.

YATSI NAMAZI TOPLAM KAÇ REKAT KILINIR?


Yatsı namazı, farz ve sünnetleriyle birlikte 10 rekâttır. Bu 10 rekâtın dağılımı: 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son sünnet şeklindedir. Ancak Hanefi mezhebinde yatsının ardından ayrıca 3 rekât vitir namazı kılınması vaciptir. Dolayısıyla, yatsı namazı ile vitir beraber düşünüldüğünde toplam 13 rekât söz konusudur. Vitir namazı, farzdan ayrı bir namazdır ve 3 rekât olarak kılınır. Farz kılındığında namaz borcu yerine gelir, fakat vitir vacip olduğu için genellikle yatsıdan sonra da eklenir. Böylece gece ibadeti 13 rekâta tamamlanarak daha faziletli bir uygulama gerçekleştirilir.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?


Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti sona erdikten sonra başlar ve imsak vaktine (fecr-i sâdık) kadar devam eder. İmsak vakti, sabah namazının başladığı zamandır. Bu yüzden yatsı, gecenin ilk saatlerinden sabaha kadar kılınabilir. Ancak gereksiz yere vaktin sonuna kadar ertelenmemesi tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz, yatsıyı genelde vaktinin başında kılmayı öğütlemiş; bazen de cemaati zorlamamak için geç kıldığı olmuştur. Önemli nokta, imsaktan önce yatsının kılınmış olmasıdır. Bu vakitten sonra kılınamadığı takdirde, kişi yatsı namazını kaza olarak eda etmek durumundadır.

YATSI NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?


Yatsı namazının ilk sünneti 4 rekâttır. Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri alınır ve her rekâtta önce Fatiha, ardından en az üç ayetlik bir sure okunur. İki rekât bitince oturulur, Ettehiyyâtü okunur, sonra üçüncü rekâta kalkılır. Dördüncü rekâtta da aynı şekilde Fatiha ve sure okunur. Son oturuşta yine Ettehiyyâtü, salavatlar ve kısa bir dua okunur. Selam verilerek 4 rekâtlık ilk sünnet tamamlanır. Bu sünnet sessiz kılınır. Son sünnet ise 2 rekât olup daha kısadır; ilk rekâtta Fatiha ve sure, ikinci rekâtta da Fatiha ve sure okunur, son oturuşta dualar bitirilir ve selam verilir.

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YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 2

YATSI NAMAZI FARZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazının farzı 4 rekâttır ve cemaatle veya tek başına kılınabilir. İlk iki rekâtta Sübhaneke, Fatiha ve kısa bir sure yüksek sesle okunur. Rükûda “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” denir, secdelerde “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” söylenir. İkinci rekâttan sonra Ettehiyyâtü okunarak kısa oturuş yapılır. Üçüncü ve dördüncü rekâtlarda Fatiha ve sure sessiz okunur. Son oturuşta Ettehiyyâtü, Allahümme Salli ve Allahümme Bârik duaları ile Rabbenâ dualarından biri okunur. Selam vererek namaz bitirilir. Kadınlar bu namazı sessizce kılar. Cemaatle kılınırsa, imam okur; cemaat dinler.

YATSI NAMAZININ SON SÜNNETİ NASIL KILINIR?


Yatsı namazının son sünneti 2 rekâttır. Niyet edildikten sonra tekbir alınır. Her rekâtta Fatiha ve bir kısa sure içinden okunur. İlk rekâttan sonra ikinci rekâta geçilir, tekrar Fatiha ve bir sure okunur, ardından rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekâtın secdeleri bittiğinde oturulur, Ettehiyyâtü, salavatlar ve kısa bir dua okunur. En sonunda sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. Bu iki rekât, genellikle sessiz kılınır ve diğer namazlardaki temel rükünler takip edilir. Kadın-erkek herkes aynı şekilde kılar, beden hareketleri ve örtünme hükümlerinde ufak farklılıklar bulunur.

YATSI NAMAZINDAN SONRA KILINAN VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?


Vitir namazı, yatsıdan hemen sonra veya gece içinde kılınan 3 rekâtlık bir namazdır. Hanefi mezhebinde vacip kabul edildiği için önemlidir. İlk iki rekât, Fatiha ve kısa bir sure okunarak normal namaz gibi kılınır. İkinci rekâtın sonunda oturulur, sadece Ettehiyyâtü okunur, üçüncü rekâta kalkılır. Üçüncü rekâtta yine Fatiha ve sure okunduktan sonra, rükûya gitmeden önce eller kaldırılarak Tekbir alınır, kunut duaları (Allahümme innâ neste’înuke veya en azından “Allahümme’ğfir lî” gibi) okunur. Ardından rükû ve secdeler yapılır, son oturuşta Ettehiyyâtü, salavatlar ve Rabbenâ duaları okunup selam verilir.

YATSI NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?


Yatsı namazı cemaatle kılınırken imam en önde durur, cemaat arkada saf tutar. Herkes kalben “imama uymaya” niyet eder ve iftitah tekbirini imamla birlikte getirir. Farzın ilk iki rekâtında imam Fatiha ve sûreleri sesli okur, cemaat sadece dinler. Rükû ve secdelere imam “Allahü Ekber” dedikçe cemaat da aynı hareketleri peş peşe yapar. İki rekât bitince Ettehiyyâtü okunur, üçüncü ve dördüncü rekât sessizce kılınır. Son oturuşta Tahiyyat, salavatlar ve dua okunur, imamla birlikte selam verilir. Sünnet namazlar ise genellikle herkesin kendi başına kıldığı namazlardır.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 3

YATSI NAMAZI KADINLAR TARAFINDAN NASIL KILINIR?

Kadınlar, yatsı namazını farz ve sünnetleriyle aynı usulde kılar. Erkeklerle arasında rekât sayısı veya sure-dua bakımından fark yoktur. Ancak kadınlar, namazda beden hatlarını daha az belli edecek şekilde dururlar ve tekbir alırken ellerini omuz hizasına kadar kaldırmaları yeterli görülür. Eller göğüs hizasında bağlanır. Rükûda çok eğilmeden, dirsekleri kapalı tutarak yapılır. Farzın ilk iki rekâtının sesli okunması yalnızca erkekler için geçerlidir. Kadınlar ise namazda Fatiha ve sureleri sessiz (içlerinden) okur. Böylece mahremiyet korunarak yatsı namazının bütün rekâtları eksiksiz yerine getirilmiş olur.

YATSI NAMAZI KILINIRKEN HANGİ SURELER OKUNUR?


Yatsı namazında, diğer vakit namazlarında olduğu gibi, her rekâtta Fatiha suresi okunur. Ardından kısa bir sure veya en az üç ayetlik bir Kur’an pasajı eklenir. Sabit bir sure zorunluluğu yoktur; namazı kılan kişi ezberindeki herhangi bir kısa sureyi okuyabilir. Bazı rivayetlerde, Peygamberimiz’in yatsı namazının sünnetlerinde Kâfirûn ve İhlâs surelerini okuduğu geçer. Fakat bu kesin bir mecburiyet değildir. Yeter ki Fatiha’nın üzerine Kur’an’dan ek okuma yapılsın. Vitir namazının ilk iki rekâtında da aynı şekilde Fatiha ve sure okunur. Üçüncü rekâtta kunut dualarından önce yine Fatiha ve sûre okunur.

YATSI NAMAZI KILINIRKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?


Yatsı namazında, namazın genel duaları ve zikirleri okunur. İlk rekâtta iftitah tekbirinden sonra Sübhaneke okunur. Rükûdayken “Sübhâne Rabbiye’l-azîm”, secdelerde ise “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” söylenir. İki rekâtta bir oturuş yapıldığında Ettehiyyâtü duası okunur. Son oturuşta Ettehiyyâtü’den sonra Peygamberimiz’e salât ve selâm içeren Allâhumme Salli ve Bârik duaları eklenir. Ardından Rabbenâ atina benzeri bir dua okunur. Selam vererek namaz tamamlanır. Vitir namazının üçüncü rekâtında rükû öncesi kunut duaları okunur. Bunları bilmeyen kimseler kısaca “Allahümme’ğfir lî” diyerek de rükûya geçebilir.

YATSI NAMAZI KAZASI NASIL KILINIR?


Vaktinde kılınmayan yatsı namazı, daha sonra 4 rekât farz olarak kazâ edilir. Kaza namazında sünnetler ve nafileler mecburi değildir; esas borç, farz namaza yöneliktir. Niyet edilirken “Niyet ettim Allah rızası için kazaya kalan yatsı namazının farzını kılmaya” denir. Kılınış şekli, normal yatsı farzıyla aynıdır: İlk iki rekâtta Fatiha ve sure, ardından rükû ve secdeler, ikinci rekât sonunda Ettehiyyâtü. Üçüncü ve dördüncü rekâtta yine Fatiha ve sure okunur, son oturuşta salavatlar ve dua okunup selam verilir. Hanefi mezhebinde vitir de vacip kabul edildiğinden, yatsıyla birlikte vitir de kazâ edilir.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 4

YATSI NAMAZI SESLİ Mİ KILINIR?

Yatsı namazının farzında erkekler ilk iki rekâtı sesli okur. Cemaatle kılındığında imam yüksek sesle Fatiha ve sûreleri tilâvet eder, cemaat dinler. Tek başına kılan erkek, dilerse bu iki rekâtı hafif sesli okuyabilir; üçüncü ve dördüncü rekâtlar sessizdir. Kadınlar tüm rekâtları sessizce kılar. Sünnetlerde de kadınlar gibi erkekler de sessiz okumayı tercih eder. Sabah, akşam ve yatsı namazlarının farzında sesli okuma, gündüz kılınan öğle ve ikindi namazlarında ise sessiz okuma adettir. Kişi tek başına kılarken de bu uygulamaya uyması tavsiye edilir; ancak kadınlar genellikle hiç ses yükseltmez.

YATSI NAMAZI İLE VİTİR BİRLİKTE KILINIR MI?


Yatsı namazı ile vitir, vakit ve düzen açısından genelde arka arkaya kılınır. Yatsının farz ve sünnetleri bitince, 3 rekât vitir için ayrıca niyet edilir. Vitir, yatsının bir parçası değil, müstakil bir namazdır. Peygamber Efendimiz, vitiri gecenin sonuna bırakmayı da tavsiye etmiştir. Eğer gecenin ilerleyen saatlerinde kalkma ihtimali varsa, teheccüdden sonra vitir kılınması daha faziletli görülür. Ancak uykusuna güvenemeyen veya geç saate kalkması zor olan kimseler, vitiri yatsıdan hemen sonra kılar. İmsak vaktine kadar kılınmadıysa, daha sonra vitir kazâ edilir.

YATSI NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?


Abdestsiz namaz kılınması dinen geçerli değildir. Namaz, beden ve kıyafet temizliği, kıbleye yönelme ve abdest gibi temel şartlara bağlıdır. Abdest alınmadan kılınan bir namaz geçersiz sayılır. Unutularak veya bilmeden abdestsiz kılınırsa, fark edildiği anda derhal abdest alınır ve o namaz yeniden kılınır. Bu durum yatsı namazı için de aynıdır. Kasten abdestsiz namaz kılmak büyük günahtır ve o namaz kabul olmaz. Bu yüzden, yatsıyı veya herhangi bir vakit namazını kılmadan önce mutlaka usulüne uygun abdest almak gerekir. Böylece namaz şartlarına riayet edilmiş olur.

YATSI NAMAZI SEFERDE NASIL KILINIR?


Seferî (yolcu) olan kişiler, 4 rekâtlı farz namazları 2 rekât kısaltarak kılabilir. Hanefi mezhebinde bu kısaltma vacip kabul edilir, diğer mezheplerde ise bir kolaylık olarak görülür. Yatsı namazının farzı da seferde iki rekât şeklinde kılınır. İlk rekâtta Fatiha ve bir sure, ikinci rekâtta yine Fatiha ve sure okunur, ikinci rekâtın sonunda Tahiyyat ve salavatlar okunarak selam verilir. Sünnet namazlar yolcu için zorunlu değildir, isteyen kılar. Vitir namazı ise Hanefi mezhebinde seferde de 3 rekât olarak kılınmaya devam eder. Yolculuk bitince yatsı normal dört rekât kılınır.
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat? - 5

YATSI NAMAZI DİYANET’E GÖRE NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında, yatsı namazı dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz ve iki rekât son sünnet olarak tarif edilir. Sonrasında üç rekât vitir vacip kılınır. Toplam 13 rekâtla namaz tamamlanır. Yatsının farzında ilk iki rekât sesli, son iki rekât sessiz okunur. Cemaatle kılınırsa imam sesli okur, cemaat dinler. Her rekâtta önce Fatiha, ardından kısa bir sure veya üç ayetlik bir bölüm okunur. Rükû ve secdeler yapılır, iki rekâtta bir oturulur. Son oturuşta Tahiyyat, salavatlar ve kısa dualar okunur. Selam verilerek namaz tamamlanır. Ardından vitir için ayrı bir niyetle üç rekât kılınır.

YATSI NAMAZINDAN SONRA KAZA NAMAZI KILINIR MI?


Yatsıdan sonra kaza namazı kılmak mümkündür. Gün içinde veya önceki vakitlerde kaçırılan namazlar, uygun bir fırsatta kaza edilmelidir. Yatsıdan hemen sonra, kişinin geçmiş borcu varsa bu kaza namazlarını eda etmesi dinen teşvik edilir. Kaza namazında sadece farz rekâtlar kılınır, sünnet mecburi değildir. Kaza namazı tamamlandıktan sonra vitir de kılınabilir. Hanefi mezhebinde vitir vacip olduğu için, gece ibadetini vitirle bitirmek daha uygundur. Böylece hem farz borçları kapatılır hem de o günün yatsı namazı eksiksiz yerine getirilmiş olur.

YATSI NAMAZI SABAH KILINIR MI?


Eğer yatsı namazı vaktinde kılınamamışsa, sabah vakti çıktıktan sonra kaza olarak kılınabilir. Bu durumda, güneş doğarken ve doğduktan hemen sonraki kerahat vakti geçtikten sonra, yatsının kazası eda edilir. Kaza namazı 4 rekât farz şeklindedir. Kişi niyetini yapar, abdestli şekilde Fatiha ve sureleri okur, rükû ve secdeleri uygular. Yatsı namazı, vaktinde kılınması gereken bir farzdır; fakat uyuyakalma veya unutma gibi sebeplerle vakit kaçtığında, hatırlanınca hemen kazâ edilmesi gerekir. Bu şekilde farz borcu telafi olur, dinî sorumluluk yerine getirilir.

YATSI NAMAZI EVDE KILINIR MI?


Yatsı namazı, cami dışında herhangi bir temiz mekânda kılınabilir. Evde tek başına kılmak da geçerlidir. Erkekler için cemaatle kılınması daha sevaplı kabul edilse de, camiye gidemeyenler evde kılarak da farz borcunu öder. Kadınlar için ise evde kılmak son derece uygundur. Namazın abdest, kıble, örtünme gibi şartlarına dikkat edildiği sürece, yatsıyı herhangi bir yerde kılmak mümkündür. Erkekler evde kılarken dilerse kamet de getirebilir. Sonuç olarak, evde kılmak yatsının edasına engel değildir. Ancak fırsat bulan erkekler cemaat sevabını değerlendirmeye teşvik edilir.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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