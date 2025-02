YATSI NAMAZI NASIL KILINIR​? Yatsı Namazı​ toplam kaç rekattır? Yatsı Namazı​ farzı ve sünneti kaç rekat?

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

YATSI NAMAZI TOPLAM KAÇ REKAT KILINIR?

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

YATSI NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Yatsı namazı, günün beşinci ve son farz namazıdır. Önce 4 rekâtlık ilk sünnet, ardından 4 rekât farz ve sonrasında 2 rekât son sünnet kılınır. Namaza niyetle başlanır, “Allahu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. İlk rekâtta Sübhaneke okunur, ardından her rekâtta Fatiha ve kısa bir sure okunur. Rükû ve secdeler yapıldıktan sonra, iki rekâtta bir oturulup Ettehiyyâtü okunur. Son oturuşta salavatlar (Allâhumme Salli-Bârik) ve dua (Rabbenâ atina vb.) okunarak selam verilir. Yatsı namazından sonra 3 rekât vitir namazı da kılınır. Böylece, toplam 13 rekâtla gece ibadeti tamamlanmış olur.Yatsı namazı, farz ve sünnetleriyle birlikte 10 rekâttır. Bu 10 rekâtın dağılımı: 4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son sünnet şeklindedir. Ancak Hanefi mezhebinde yatsının ardından ayrıca 3 rekât vitir namazı kılınması vaciptir. Dolayısıyla, yatsı namazı ile vitir beraber düşünüldüğünde toplam 13 rekât söz konusudur. Vitir namazı, farzdan ayrı bir namazdır ve 3 rekât olarak kılınır. Farz kılındığında namaz borcu yerine gelir, fakat vitir vacip olduğu için genellikle yatsıdan sonra da eklenir. Böylece gece ibadeti 13 rekâta tamamlanarak daha faziletli bir uygulama gerçekleştirilir.Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti sona erdikten sonra başlar ve imsak vaktine (fecr-i sâdık) kadar devam eder. İmsak vakti, sabah namazının başladığı zamandır. Bu yüzden yatsı, gecenin ilk saatlerinden sabaha kadar kılınabilir. Ancak gereksiz yere vaktin sonuna kadar ertelenmemesi tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz, yatsıyı genelde vaktinin başında kılmayı öğütlemiş; bazen de cemaati zorlamamak için geç kıldığı olmuştur. Önemli nokta, imsaktan önce yatsının kılınmış olmasıdır. Bu vakitten sonra kılınamadığı takdirde, kişi yatsı namazını kaza olarak eda etmek durumundadır.Yatsı namazının ilk sünneti 4 rekâttır. Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri alınır ve her rekâtta önce Fatiha, ardından en az üç ayetlik bir sure okunur. İki rekât bitince oturulur, Ettehiyyâtü okunur, sonra üçüncü rekâta kalkılır. Dördüncü rekâtta da aynı şekilde Fatiha ve sure okunur. Son oturuşta yine Ettehiyyâtü, salavatlar ve kısa bir dua okunur. Selam verilerek 4 rekâtlık ilk sünnet tamamlanır. Bu sünnet sessiz kılınır. Son sünnet ise 2 rekât olup daha kısadır; ilk rekâtta Fatiha ve sure, ikinci rekâtta da Fatiha ve sure okunur, son oturuşta dualar bitirilir ve selam verilir.