Fetih Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu: Fetih Suresinin anlamı nedir? İşte, tefsiri

FETİH SURESİ'NİN TAMAMI (FETİH SURESİ 1, 2, 3, 4, 5 VE TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 29 AYET)

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.

Li-yaghfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara

ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ.

Ve yansurakallâhu nasran azîzâ.

Huvellezî enzeles-sekînete fî kulûbil-mu’minîne li-yezdâdû îmânen mea îmânihim

ve lillâhi cunûdus-semâvâti vel ard ve kânallâhu alîmen hakîmâ.

Li-yudhilel-mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihâl-enhâru

hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim

ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ.

Ve yuazzibel-munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâti

zannîne billâhi zannes-sev’(aleyhim) dâiretus-sev’.

Ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem.

Ve sâet mesîrâ.

Ve lillâhi cunûdus-semâvâti vel ard.

Ve kânallâhu azîzen hakîmâ.

İnnâ erselnâke şahiden ve mubeşşiren ve nezîrâ.

Li-tu’minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkirûhu

ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ.

İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh

yedullâhi fevka eydîhim.

Fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih.

Ve men evfâ bimâ âhede aleyhullâhe

fe se yu’tîhi ecran azîmâ.

Se yekûlu lekel-muhallefûne minel a’râbi:

“şeğaletnâ emvâlunâ ve ehlunâ festağfir lenâ.”

Yekûlûne bi-elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim.

Kul: “Fe men yemliku lekum minallâhi şey’en

in erâde bikum darran ev erâde bikum nef’an?”

Bel kânallâhu bimâ ta’melûne habîrâ.

Bel zanentum en len yenkalibel resûlu vel mu’minûne ilâ ehlihim ebedâ

ve zuyyine zâlike fî kulûbikum

ve zanentum zannes-sev’

ve kuntum kavmen bûrâ.

Ve men lem yu’min billâhi ve resûlihî

fe innâ a’tednâ lilkâfirîne seîrâ.

Ve lillâhi mulkus-semâvâti vel ard.

Yaghfiru limen yeşâ’u ve yuazzibu men yeşâ’.

Ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Se yekûlul muhallefûne izân talaktum ilâ megânime li te’huzûhâ:

“zerûnâ nettebi’kum.”

Yurîdûne en yubeddilû kelâmallâh.

Kul: “Len tettebiûnâ.

Kezâlikum kâlallâhu min kabl.”

Fe se yekûlûne: “Bel tahsudûnene.”

Bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlâ.

Kul lil muhallefîne minel a’râbi:

“Se tud’avne ilâ kavmin ulî be’sin şedîdin

tukâtilûnehum ev yuslimûn.

Fe in tutîû yu’tikumullâhu ecran hasenâ.

Ve in tetevellev kemâ tevelleytum min kablu

yuazzibkum azâben elîmâ.”

Leyse alâl-a’mâ harac

ve lâ alâl-a’reci harac

ve lâ alâl-merîdi harac.

Ve men yutiıllâhe ve resûlehu

yudhılhu cennâtin tecrî min tahtihâl-enhâr.

Ve men yetevelle yu’azzibhu azâben elîmâ.

Lekad radıyallâhu anil mu’minîne iz yubâyiûneke tahteş-şecerah.

Fe alime mâ fî kulûbihim

fe enzeles-sekînete aleyhim

ve esâbehum fethan karîbâ.

Ve meğânime kesîraten ye’huzûnehâ.

Ve kânallâhu azîzen hakîmâ.

Vaadekumullâhu meğânime kesîraten te’huzûnehâ

fe ‘accele lekum hâzihî

ve keffe eydiyen-nâsi ankum

ve li tekûne âyeten lilmu’minîne

ve yehdiyekum sırâtan mustekîmâ.

Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ

kad ehatallâhu bihâ.

Ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ.

Ve lev kâtelekumullezîne keferû

levellevûl-edbâra

summe lâ yecidûne veliyyen ve lâ nasîrâ.

Sunnetallâhilletî kad halet min kabl.

Ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ.

Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum

ve eydiyekum anhum bi batni mekkeh

min ba’di en azferakum aleyhim.

Ve kânallâhu bimâ ta’melûne basîrâ.

Humullezîne keferû ve saddûkum anil mescidil harâm

velhedye me’kûfen en yebluge mahılleh.

Ve lev lâ ricâlun mu’minûne ve nisâun mu’minât…

İz cealellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyyete

hamiyyetel-câhiliyyeti fe enzelallâhu sekînetehu

alâ resûlihi ve alel-mu’minîn

ve elzemehum kelimetet-takvâ.

Ve kânû ehakka bihâ ve ehlehâ.

Ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ.

Lekad sadakallâhu resulehur ru’yâ bil hakk.

Le tedhulunnel mescidel harâme inşâallâhu âminîne

muhallikîne ruûsekum ve mukassırîne lâ tehâfûn.

Fe alime mâ lem ta’lemû

fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ.

Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînıl-hakk

li yuzhirehu aled-dîni kullih.

Ve kefâ billâhi şehîdâ.

Muhammedur-rasûlullâh.

Vellezîne me’ahu eşiddâ’u alel-küffâr, ruhamâ’u beynehum.

Terâhum rukka’an succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve ridvânâ.

Sîmâhum fî vucûhihim min eseris-sucûd.

Zâlike meseluhum fit-tevrâti ve meseluhum fil incîl

ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu

festeğleza festevâ alâ sûkıh

yu’cibuz zurra’a li yağîza bihimul kuffâr.

Ve adallâhullezîne âmenû ve amilûs-sâlihâti minhum

magfiraten ve ecran azîmâ.

Fetih Suresi, 29 ayetten oluşur ve her ayeti Hudeybiye Antlaşması’nın getirdiği sonuçlar etrafında döner. İlk ayette, “apaçık fetih” müjdelenir. Devamındaki ayetlerde, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashabının sabrından, münafıkların zihnindeki şüphelerden ve Müslümanlara inen ilahi yardımdan söz edilir. Ayet 18’de, “Bey’atü’r-Rıdvân” olarak bilinen sadakat yeminine değinilir. Son ayette ise Hz. Muhammed (s.a.v.) ve beraberindeki müminlerin vasıfları özetlenir: kâfirlere karşı güçlü, birbirleriyle ise merhametli oldukları anlatılır. Sure, her açıdan sabrın ve kararlılığın sonuçlarını vurgular.