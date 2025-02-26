İhlas Suresi (Kulhuvallah Duası) Ne Demek? İhlas Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. İhlas Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. İhlas Suresi Okumak ve Dinlemek
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İHLAS SURESİ NEDİR?
İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. Dört ayetten oluşan bu kısa sure, Allah’ın birliğini ve eşsizliğini net şekilde anlatır. Suredeki ilk kelimeler “Kul hüvallâhü ehad” olduğu için bazı kaynaklarda bu ifadeyle de anılır. Müslümanlar tarafından çok sevilen ve sık okunan bir suredir. İçinde tevhit inancını özlü şekilde barındırır. Bu surede, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı, kimseyi doğurmadığı ve kimse tarafından da doğurulmadığı açıkça ifade edilir. Dolayısıyla İhlas Suresi, dinin temeli sayılan “Allah tektir, eşsizdir” inancını vurgular. Hem namazlarda hem de günlük dualarda çokça tercih edilir. İçeriği kısa olsa bile anlamı oldukça derindir. Mekke döneminde indirildiğine dair rivayetler ağırlıklıdır. Bazı rivayetlerde Kur’an’ın üçte birine denk fazileti olduğu belirtilir. Müslümanların sıklıkla okuyarak manevi faydalar elde ettiğine inandığı, kalbe huzur veren bir suredir.
İHLAS SURESİ (KULHUVALLAH DUASI) OKUMAK VE İHLAS SURESİ DİNLEMEK
İhlas Suresi, “Kulhüvallah Duası” olarak da bilinebilir. Çünkü Arapça metni “Kul hüvallâhü ehad” şeklinde başlar. Bu sureyi okumak, gönüllere huzur verir ve Allah’ın yüceliğini hatırlatır. İslam geleneğinde, namazlarda Fatiha’dan sonra en çok okunan surelerdendir. Dinlemek de benzer bir ruh hali oluşturur. İnsan bu sureyi duyduğunda, Allah’ın mutlak birliğini ve sınırsız kudretini düşünür. Hem öğrenmek isteyenler için hem de işitsel bir tecrübe arayanlar için dinleme alternatifi önemlidir. Manevi kazanımlar için sureyi okumak kadar, tefsirini de bilmek önerilir. Çünkü anlamını kavrayarak okunması, kişinin kalbindeki tevhid inancını pekiştirir. Böylece hem okuyan hem dinleyen, İhlas Suresi’nin huzur veren etkisini derinden hisseder.