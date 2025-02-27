Kıyamet Suresi Ne Demek? Kıyamet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Kıyamet Suresi Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Kıyamet Suresi Okumak ve Dinlemek.

KIYAMET SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kıyamet Suresi, genellikle Mushafta Tebareke (Mülk) ve Amme (Nebe) cüzleri arasındaki bölümde bulunur. Farklı baskılarda sayfa numaraları değişebilse de birçok standart baskıda Kıyamet Suresi, 576. sayfa civarında yer alır. Bazı Kur’an-ı Kerimlerde, sayfa düzeni ve satır genişliği değiştiği için birkaç sayfa farkı görülebilir. Bu nedenle kesin bir sayfa değil, genellikle 577 veya ona yakın sayfalar şeklinde belirtilir. Ayrıca Mushaf’ın genel tertibine göre Kıyamet Suresi, 75. sırada yer alır ve 29. cüzün içinde bulunur. Sayfa numarası farklı baskılarda değişkenlik gösterebileceği için genellikle ilgili cüzün sonunda veya ortalarında yer aldığı söylenebilir.





KIYAMET SURESİ KAÇ SAYFA?

KIYAMET SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? KIYAMET SURESİ'NİN FAYDALARI

Kıyamet Suresi, toplam kırk ayetten oluşur ve Mushaf’taki standart ayarlarla tek sayfada veya bazen bir buçuk sayfa şeklinde yer alır. Yazı boyutu ve satır sayısı gibi farklı düzenlemeler sebebiyle bazı baskılarda iki sayfaya da yayılabilir. Bu yüzden net biçimde “tek sayfadır” ya da “iki sayfadır” ifadesi her zaman geçerli olmaz. Ancak genel kabul gören baskılarda tek sayfa veya çok az bir kısmı sonraki sayfada yer alır. Birçok meşhur Mushaf düzenine göre Kıyamet Suresi, uzunluğu bakımından kısa surelerle orta uzunluktaki sureler arasında değerlendirildiği için tamamı genellikle bir sayfa civarında sığar.Kıyamet Suresi, ahirete dair güçlü hatırlatmalar sunduğu için faziletli sureler arasında anılır. Sure, kıyametin dehşetini ve ölüm sonrası dirilişi anlatır. Okunduğunda dünya hayatının geçiciliğini fark ettirir. Faydalı yönlerinden biri, insanın gaflet hâlinden uyanmasına yardımcı olması olarak yorumlanır. Kıyametin kopacağı güne dair kesin bilgiler içerdiğinden, o ana hazırlık yapmanın önemini canlı tutar. Sureyi düzenli şekilde okuyanların ahiret inancının güçlenebileceği ve günahlarından pişmanlık duyarak tövbe etme şuurunun artabileceği belirtilir. Surede yer alan uyarılar, hesap gününe dair bir ikazdır. Bu ikazın bilinçli biçimde fark edilmesi, kalplerde sorumluluk hissini canlı tutar.