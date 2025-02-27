Kureyş Suresi Ne Demek? Kureyş Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Kureyş Suresi Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Kureyş Suresi Okumak ve Dinlemek.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kureyş Suresi’ni Türkçe harflerle okumak, Arapça bilmeyenler için kolaylık sağlar. Bu okuma, Latin karakterleri esas alarak yapılır. Kelimelerin aslına uygun şekilde telaffuz edilmesi için dikkatli olmak önerilir. Dört ayetten oluşan surenin Türkçe okunuşu şöyledir:

Bismillâhirrahmânirrahîm



Li îlâfi kureyş. Îlâfihim rihleteş-şitâi ve’s-sayf. Fe’lya’budû rabbe hâzel-beyt. Ellezî at’amehüm min cû‘(in) ve âmenehüm min havf.

Bu okunuş, temel bir kılavuz niteliğindedir. Kur’an-ı Kerim’in her sure ve ayetinde olduğu gibi, Kureyş Suresi’nin de Arapça aslını öğrenmek esastır. Yine de Türkçe harfleri kullanarak okumak, ilk aşamada büyük kolaylık sağlar. Sureyi düzenli tekrar etmek, kelimelerin telaffuzunu pekiştirir ve anlamını düşünmeye teşvik eder.

KUREYŞ SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

KUREYŞ SURESİ KAÇ SAYFA?

Kureyş Suresi, Mushaf sıralamasında 106. sırada yer alır ve 30. cüz içinde bulunur. Genellikle Mushaf’ın 602. sayfasına denk gelir ve çoğunlukla kısa surelerin yer aldığı son sayfalara yakın bölgelerde bulunur. Genelde son kısımda yer aldığından dolayı, okuyanların görece kolay ulaşabileceği bir konumdadır. Farklı baskılarda sayfa numarası değişeceği için tam bir rakam zikretmek zordur. Yine de çoğu standardize Mushaf düzeninde Fil Suresi’nden sonra, Maun Suresi’nden önce yer aldığı bilinir. Bu nedenle sayfalar da benzer yerlerde denk gelir. Dolayısıyla surenin yeri, 30. cüzün son sureleri arasında, kısa sureler bölümündedir.Kureyş Suresi, Kur’an’daki kısa sureler arasındadır ve yalnızca dört ayetten oluşur. Bu sebeple Mushaf’ta genellikle tek sayfa içinde bulunur. Kimi zaman Fil Suresi ile Maun Suresi arasında, aynı sayfa üzerinde yer aldığı da görülür. Farklı nüshalar ve farklı baskılar göz önünde bulundurulduğunda, Kureyş Suresi’nin tek başına bir sayfa kaplaması veya aynı sayfayı başka surelerle paylaşması mümkündür. Dört ayetin uzunluğu çok sınırlı olduğu için metin bakımından fazla yer tutmaz. Kısa sureleri arka arkaya okumak isteyenler, genelde bir sayfa içinde birkaç sureyi birlikte görür. Bu nedenle Kureyş Suresi, genelde bir sayfadan az bir alan kaplar.