Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir?

Maun (Eraeytellezi) Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. sûresi olup genel kabul gören görüşe göre Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyetten oluşur. “Mâûn” kelimesi “yardımlaşma, zekât ve ufak tefek ödünç verilen eşyalar” anlamına gelir.

Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 1

MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ NEDİR?

 Bu surede, kıyamet gününü inkâr eden, yetime şefkat göstermeyen, yoksula yardım elini uzatmayan kişiler ile namazlarını gereği gibi eda etmeyip riyâkârca davranan kimseler ele alınır. Mâun Suresi, dinin insan hayatındaki önemini, ibadetlerin ihlaslı olması gerektiğini ve toplumsal yardımlaşmanın mühim bir yükümlülük olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda sure, inananlara yetimi gözetmenin, fakire el uzatmanın ve ibadeti samimiyetle yerine getirmenin faziletini vurgular. Mâun Suresi, kişinin hem dinî inancını hem de sosyal sorumluluğunu pekiştirmeyi amaçlar. Bu sure “Eraeytellezi” şeklindeki ifadesiyle de bilinir ve kısa olmasına rağmen içerdiği mesajlar bakımından oldukça zengindir.

MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ DUASI OKUMAK VE MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ DİNLEMEK

Maun (Eraeytellezi) Suresi’ni okumak ve dinlemek, kalplere huzur veren bir ibadettir. Özellikle yoksullara yardımın önemini hatırlatan bu sure, dinleyende merhamet ve cömertlik duygularını canlandırır. Kişi, sureyi okuduğunda veya dinlediğinde, yetimlere sahip çıkmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın ne kadar büyük bir fazilet olduğunu tekrar fark eder. Dualarımızda Mâun Suresi’ni okumak, Allah’ın rızasını kazanma arzumuzu yansıtır. Kalben dinleyerek de manevi bir dinginlik elde edilebilir. Bu sure, gösterişsiz ibadet etmenin ve içten niyetle hareket etmenin gerekliliğine dikkat çektiği için, okuyanın ihlasını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, manevî açıdan güçlenmek isteyenler için sureyi düzenli olarak dinlemek ve tefekkür etmek, dinî yaşantıya canlılık katar. Kısacası, Mâun Suresi her okunduğunda insanı manevi yönden zenginleştiren ve yardımseverlik bilincini pekiştiren bir rehberdir.


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Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 2

MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Maun Suresi’nin Arapça metni, Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde yer alır:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
  2. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
  3. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
  4. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
  5. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
  6. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
  7. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Bu orijinal Arapça metin, Kur’an’ın tamamında olduğu gibi son derece önemlidir. Namazlarda, çeşitli dualarda ya da Kur’an tilaveti sırasında bu sure Arapça aslından okunur. Arapça metin, Kur’an’ın asıl kelamını içerdiği için Müslümanlar tarafından hem hafızlık yaparken hem de ibadet esnasında korunur. Mâun Suresi, diğer kısa sureler gibi ezberlenmesi kolay olduğu için günlük ibadetlerde sıkça tercih edilir. Arapça metin, ihtiva ettiği kelimeler itibarıyla okuyan kişiye Kur’an-ı Kerim’in üslubunu, icazını ve derin manalarını hissettirir.

MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU


Maun Suresi’ni Latin harfleriyle şu şekilde okunabilir:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Era’eytellezî yukezzibu bi’d-dîn
Fezâlikellezî yedu’ul yetîm
Ve lâ yahuddu alâ ta’âmil miskîn
Feveylun lilmusallîn
Ellezîne hum an salâtihim sâhûn
Ellezîne hum yurâûn
Ve yemne’ûnel mâ’ûn

Bu okunuş, Arapça bilmeyenlerin de sureyi kolayca öğrenmesine ve telaffuz etmesine yardımcı olur. Namazda veya herhangi bir duada okurken düzgün telaffuz için biraz alıştırma yapmak gerekebilir. Bu sure, her harfin hakkını vererek okunmaya özen gösterildiğinde hem kulun kalbine huzur verir hem de Kur’an’ın güzelliğini daha iyi hissettirir. Özellikle kısa olduğu için ezberlemeye yeni başlayanlar tarafından tercih edilir. Samimi bir niyetle okunduğunda, Mâun Suresi’nin mesajı kalplerimize daha güçlü şekilde yansır.
Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 3

MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Mâun (Eraeytellezi) Suresi, Mushaf sıralamasına göre Kur’an-ı Kerim’in 602. sayfasında yer alır. Aynı zamanda 30. cüzün içinde bulunur. Kur’an okuyanlar için sayfa bilgisi, sureyi hızlıca bulmada kolaylık sağlar. Özellikle günlük okuma planlarına uyanlar veya bir meali incelerken sureye hızlıca erişmek isteyenler, 602. sayfada bu sureyi görebilir. Mâun Suresi’nin kısa olması, aynı sayfada başka surelerin de bulunmasına yol açabilir. Fakat neticede, genellikle tek sayfada rahatlıkla takip edilebilen bir sûredir. Bu bilgi, Kur’an öğrenimine yeni başlayanlara veya belirli bir plana göre hatim yapanlara rehberlik etmesi bakımından önemlidir. Her ne kadar günümüz teknolojisiyle sureye dijital kaynaklardan da kolaylıkla erişilse de, Mushaf üzerinden okuyanlar için sayfa numarası pratik bir bilgidir.

MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ KAÇ SAYFA?


Mâun (Eraeytellezi) Suresi, oldukça kısa bir metne sahip olup toplamda yalnızca birkaç satırı kaplar ve bir sayfanın küçük bir bölümünü doldurur. Kur’an-ı Kerim içindeki konumu itibarıyla, 602. sayfada 7 âyet şeklinde karşımıza çıkar. Diğer surelere nazaran uzun değildir ve tek başına ayrı bir sayfa oluşturmaz. Bu yüzden, Mâun Suresi için tam olarak “bir sayfa” veya “yarım sayfa” denmesi, mushafa göre farklı düzenlemeler olduğundan değişiklik gösterebilir. Yine de kısa olması, öğrenmek isteyenler için büyük kolaylıktır. Sure, genellikle 30. cüzde yer alan diğer kısa surelerle birlikte dizili olduğu için, sayfa üzerinden hızlıca bulunabilir. Böylece hem hızlıca ezberlenebilir hem de günlük namazlar içinde veya dua niyetiyle dilediğimiz an okuyabiliriz.

MAUN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? MAUN SURESİ’NİN FAYDALARI

Mâun Suresi, yardımlaşmayı ve merhameti öne çıkaran içeriğiyle kalplere dokunur. Bu sureyi okuyan kişi, yoksullara ve yetimlere karşı daha duyarlı hale gelir. Kalpteki merhamet duygusunu artırdığına inanılan bu sure, aynı zamanda gösterişten uzak samimi bir ibadet hayatını teşvik eder. Evde veya iş yerinde okunmasının, Allah’ın izniyle her türlü kaza ve beladan korunmaya vesile olabileceği ifade edilir. Kişinin manevi dünyasına ferahlık ve huzur katan bu sure, sorumluluk bilincini geliştirerek insanı iyiliğe yönlendirir. Yoksullara yardım etmenin, çevremizdeki muhtaçlara el uzatmanın ve bunları yaparken riyadan sakınmanın önemini hatırlatır. Böylece Mâun Suresi, sadece ibadet hayatımıza değil, toplumsal dayanışmaya da rehberlik eden kısa ama güçlü mesajlar içerir.

MAUN SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Mâun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. 30. cüz, özellikle kısa surelerin yoğunlukta olduğu bir bölümdür. Mâun Suresi de bu topluluk içinde dikkat çekici mesajlara sahip kısa surelerden biridir. 30. cüz, “cüz” adı verilen bölümlere ayrılmış Kur’an okumalarında son kısım olduğundan, Kur’an’ı hatmetmeye yaklaşanların sıkça karşılaştığı surelerden biridir. Bunun yanı sıra, kolay ezberlenmesi sebebiyle de pek çok mümin tarafından günlük namazlarda veya derslerde tercih edilir. Bir cüz içinde yer alma bilgisi, Kur’an’ı bölerek düzenli okumak isteyenler için yönlendirici olur. Böylece hatim programı uygulayanlar, Mâun Suresi’ni ne zaman okuyacaklarını daha rahat planlar.

Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 4

MAUN SURESİ’NİN TAMAMI (MAUN SURESİ 1, 2, 3, 4, 5 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 7 AYET)

Mâun Suresi’nin tümü yedi âyetten oluşur ve 602. sayfada karşımıza çıkar. Sure şu şekildedir:

Arapça:

  1. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
  2. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
  3. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
  4. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
  5. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
  6. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ
  7. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Latin Harflerle Türkçe Okunuşu:

Era’eytellezî yukezzibu bi’d-dîn
Fezâlikellezî yedu’ul yetîm
Ve lâ yahuddu alâ ta’âmil miskîn
Feveylun lilmusallîn
Ellezîne hum an salâtihim sâhûn
Ellezîne hum yurâûn
Ve yemne’ûnel mâ’ûn
Bu yedi ayet, dinin sorumluluklarını yerine getirmeyen, yetimleri ve fakirleri ihmal eden; aynı zamanda namazlarını gösteriş için kılan kişilerin tutumlarını eleştirir. Böylece Mâun Suresi, manevî hayatımıza canlılık getirirken, toplumsal duyarlılığı da güçlendirir.

MAUN SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER


Mâun Suresi, kısa ve kolay ezberlenebilir bir sure olduğundan birçok kişi tarafından tercih edilir. Ezberlemeden önce, Arapça metni dikkatle dinlemek ve kelime kelime telaffuzunu çalışmak faydalı olur. Bu surede yer alan kelimeleri tek tek tekrar ederek öğrenmek de ezberi kolaylaştırır. Birkaç ayeti düzenli aralıklarla tekrar edip ardından diğer ayetlere geçmek, sureyi kalıcı hale getirir. Arapça bilmeyenler için Latin harfli okunuşu ilk aşamada yol gösterici olabilir. Fakat zamanla harflerin doğru telaffuz edilmesine özen göstermek önemlidir. Sureyi ezberlerken manasını öğrenmek, okunacak ayetlerin kalpte daha derin yer etmesine yardımcı olur. Ayrıca, günlük namazlarda sıkça tekrar etmek de ezberin pekişmesini sağlar.

MAUN SURESİ MEALİ NEDİR? MAUN SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Mâun Suresi’nin genel anlamı, hesap gününü yalanlayan, yetimi ezip kakan ve fakirlere yardım etmeyen kişilerin davranışlarını eleştirmek üzerine kuruludur. Sure, bu tutumun ne kadar çirkin olduğunu vurgular. Aynı zamanda namazlarını önemsemeyen veya sırf gösteriş için kılanların da kınandığı belirtilir. Bu mealdeki ana mesaj, Allah’a ibadetin samimiyetle yapılması ve toplumsal sorumlulukların aksatılmamasıdır. Yetimlerin haklarının çiğnenmesi, yoksulların gözetilmemesi gibi davranışlar sert bir dille eleştirilir. Sûre, dinin insanların davranışlarını düzenlediğini ve merhamet, şefkat gibi değerlerin ne kadar kıymetli olduğunu göstermeyi hedefler. Böylece inançlı kişilerin, hem ibadetlerinde hem de toplumla ilişkilerinde duyarlı davranmaları gerektiğini hatırlatır.

Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 5

MAUN SURESİ DİĞER ADI NEDİR?

Mâun Suresi, Kur’an-ı Kerim’de “Mâun” olarak bilinse de başka isimlerle de anılmıştır. Bunlar arasında surede geçen ilk ayetin ifadelerinden dolayı “Eraeytellezî” veya “Eraeytellezî yükezzibu” gibi adlar da kullanılır. Ayrıca, manasındaki “din” kavramına atıfla “Din” veya “Tekzib” suresi diye bahseden rivayetler de vardır. Ancak en yaygın bilinen adı “Mâun” Suresi’dir. Sure, son ayetinde geçen “mâun” kelimesinden bu adını alır. Bu çeşit isimlendirmeler, surelerin muhtevalarına veya ilk kelimelerine göre yapılır ve Kur’an kültüründe bu tür kullanım şekilleri oldukça yaygındır. Yine de günlük hayatta sure genellikle “Mâun Suresi” ismiyle anılır.

MAUN SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Mâun Suresi’nin tefsirine göre, surede iki türlü insan davranışına dikkat çekilir: Birincisi, din gününü (âhireti) inkâr edip yetimi horlayan, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimsedir. İkincisi ise, namaz kıldığı halde ibadetini önemsemeyen, riyâkâr davranan ve ufak yardımları bile esirgeyen kişilerdir. Tefsir âlimleri, surede eleştirilen bu tutumların hem toplumsal hem de manevi zararlarının olduğunu vurgular. Gösterişsiz ibadetin, merhamet ve cömertliğin erdemi öne çıkar. Suredeki ayetler, sadece bireysel sorumluluklara değil, toplumsal dayanışmaya da işaret eder. Böylece din, hem âhirete iman konusunu hem de insan ilişkilerinde şefkat ve paylaşmayı esas alır. Bu bakımdan Mâun Suresi, Kur’an’ın sosyal adalet vurgusunu açıkça yansıtır.

MAUN SURESİ NE İÇİN OKUNUR?


Mâun Suresi; merhamet, dayanışma ve samimî ibadet bilincini güçlendirmek için okunur. İnsanı yetime, yoksula ve muhtaçlara karşı daha hassas hale getirir. Evde ya da iş yerinde okunmasının kazadan beladan koruyabileceğine inanılır. Aynı zamanda, içtenlikle ve riyadan uzak bir şekilde ibadet etmenin önemini hatırlamak için de tercih edilir. Kalbe huzur, topluma duyarlılık aşılayan mesajlarıyla, manevi dünyanın canlı kalmasında etkili olduğu düşünülür. Sureyi okuyan kişiler, çevresindeki ihtiyaç sahiplerini gözetmeye ve ibadetlerini samimi şekilde yerine getirmeye daha çok özen gösterir. Böylece okuyan, hem ibadetini hem de toplumsal sorumluluğunu gözden geçirerek daha duyarlı hale gelir.

MAUN SURESİ KAÇ AYETTİR?

Mâun Suresi toplam 7 ayetten oluşur. Bu kısa hacmine rağmen içerik açısından son derece derin mesajlar taşır. Âyetler, hem inanç ve ibadet hem de toplumsal duyarlılık bakımından önemli konuları dile getirir. Surede kınanan kişiler, Allah’ın hükmünü ve âhireti inkâr eden veya ibadetlerini gösteriş amacıyla yapan kimselerdir. Ayrıca fakirleri, yetimleri gözetmeyen, insanî yardımlaşma duygusundan uzak kişilerin halleri de vurgulanır. Bu yedi ayet, özellikle yoksula yardım etmenin ve yetimlerin haklarını korumanın dinimizde ne kadar mühim bir sorumluluk olduğunu hatırlatır. Böylece Mâun Suresi, kısa olduğu halde inananların hayatına rehberlik eden değerli bir sure konumundadır.

Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 6

MAUN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Mâun Suresi’nin, Kur’an’ın herhangi bir bölümü gibi abdestsiz okunması konusunda, genellikle ezberden veya dua niyetiyle okumanın mümkün olduğu kabul edilir. Ancak Mushaf’a dokunarak, yani fiziksel olarak Kur’an yapraklarını açıp okumak için abdestli olmak gerektiğine dair görüş yaygındır. Kişi, abdesti olmadığı zaman ezberinden veya uygulamalarda yer alan dijital metne dokunmadan dinleyebilir ya da okuyabilir. Buna rağmen, Kur’an okunan bir anda temiz ve huzurlu bir ortamda abdestli bulunmak, saygının ve edeple yaklaşmanın bir ifadesi sayılır. Sonuç olarak, Mâun Suresi dahil Kur’an âyetlerini dua niyetiyle ezbere okuyabilir; ancak kâğıda ya da mushafa dokunmak için abdestli olmak gerektiği ifade edilir.

MAUN SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?


Mâun Suresi için özel bir okuma sayısı olmamakla birlikte, bazı kişiler manevî yönünü güçlendirmek adına düzenli olarak tekrar edebilir. Günde birkaç defa okunmasının, insanda merhamet ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiğine inanılır. Kimi insanlar, bu sureyi sabah veya akşam namazlarından sonra okuyarak günlük hayatlarına devam eder. Elbette bu, kesin bir sayı gerektiren bir ibadet değildir. Her mümin, dilediği kadar okuyabilir. Önemli olan, sureyi okurken içindeki mesajlara dikkat vermek ve uygulamaya özen göstermektir. Böylece Mâun Suresi’ni sık sık tekrarlamak, gösterişten uzak bir ibadet anlayışına ve ihtiyaç sahiplerine karşı duyarlılığa vesile olabilir.

MAUN SURESİ NEDEN OKUNUR? NE İÇİN OKUNUR?

Mâun Suresi, toplumda dayanışmayı, yoksullara sahip çıkmayı ve samimi bir ibadet hayatını teşvik ettiği için sıkça okunur. Bu sure, özellikle merhamet duygusunu diri tutar ve ibadetlerin gösterişten uzak olması gerektiğini hatırlatır. Dileyen kişiler, manevi sıkıntı hissettiklerinde veya kalplerini yumuşatmak istediklerinde de bu sureye başvurabilir. Çünkü Mâun Suresi, yetimi itip kakan, muhtaçlara el uzatmaktan kaçınan ve ibadetlerinde ciddiyetten uzak duran kişilerin düştüğü hataları vurgular. Böylece okuyan, kendini muhasebe etme fırsatı bulur. Hem dünyevi sorumluluklar hem de ahirete hazırlık bilinci açısından oldukça değerli bir öğretici niteliğe sahiptir. Bu yüzden pek çok mümin, Mâun Suresi’ni günlük pratiğinin bir parçası haline getirir.

MAUN SURESİ LATİNCE OKUNUŞU


Mâun Suresi’nin Latin harflerle okunuşu şöyledir:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Era’eytellezî yukezzibu bi’d-dîn
Fezâlikellezî yedu’ul yetîm
Ve lâ yahuddu alâ ta’âmil miskîn
Feveylun lilmusallîn
Ellezîne hum an salâtihim sâhûn
Ellezîne hum yurâûn
Ve yemne’ûnel mâ’ûn

Bu okunuş, Arap alfabesine aşina olmayanlar için rehber niteliğindedir. Namazlarda, Kur’an tilavetinde veya sure ezberlerinde, zaman içinde Arapça metnin telaffuzunu öğrenmek de önemlidir. Zira Kur’an âyetlerini asıl dilinde telaffuz etmek, okuyan kişiye manevi bakımdan daha da yoğun bir hissiyat katar. Ancak başlangıçta Latin harfli okunuş, sureyi ezberleme sürecini kolaylaştırabilir. Yine de mümkün olduğunca, Arap harflerini öğrenerek okuma yoluna gidilmesi tavsiye edilir.


Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 7

MAUN SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Mâun Suresi, herhangi bir vakit sınırlaması olmaksızın istenilen zamanda okunabilir. Namazların ardından veya günlük rutin içerisinde vakit bulununca tilavet edilebilir. Bazı kişiler, sabah namazından sonra manevi bir destek için bu sureyi okur. Kimileri, gün içindeki stres ve kaygıyı hafifletmek amacıyla sureyi kısa aralıklarla tekrar etmeyi tercih eder. Ayrıca, akşam namazından sonra Kur’an okuma alışkanlığı olanlar da Mâun Suresi’ni tercih edebilirler. Sure kısadır, çabuk ezberlenir ve toplumsal yardımlaşma vurgusu yaptığı için ruh dünyamızı canlı tutmaya yardımcı olur. Ne zaman okunursa okunsun, içindeki mesajların hayatımıza yansıması, sureyi daha anlamlı kılar.

MAUN SURESİ’NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Mâun Suresi’ni okuduktan sonra, kişi kendi iç dünyasına yönelerek yetimlere, yoksullara ve diğer muhtaçlara yardım edebilme gücü istemek için içten bir dua yapabilir. Bunun için özel, belirlenmiş bir metin olmasa da, genel manada “Allah’ım, kalbimi merhamet ve cömertlikle doldur, ibadetlerimi samimi şekilde yerine getirmeme yardımcı ol, beni riyadan koru” şeklinde dua edilebilir. Sûrenin ruhuna uygun olarak, yardıma muhtaç kişilere el uzatabilmeyi, dünyevi ve uhrevi sorumlulukları hakkıyla yerine getirebilmeyi dilemek önemlidir. Ayrıca niyetin temizliği ve kalbin samimiyetiyle yapılan her dua, Mâun Suresi’nin mesajını davranışlarımıza aksettirmemize yardımcı olur. Böylece sure, okunmakla kalmaz; hayatımızda da uygulanır.

HER GÜN MAUN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Mâun Suresi’ni günlük alışkanlık haline getirerek okuyanlar, her gün yardıma muhtaçları hatırlama ve ibadetlerini samimiyetle yapma gayretini taze tutar. Sure, yetim ve fakirleri korumanın önemi üzerinde durduğu için okuyucuyu sürekli bir sosyal bilinç düzeyine davet eder. Bunun manevi bir etkisi olarak da kişide merhamet ve paylaşma duygusu canlanır. Her gün okunması, ibadetleri sırf gösteriş amacıyla yapan ve toplumun zayıf kesimlerini ihmal eden kimselerin eleştirildiği mesajı zihinlerde diri tutar. Böylece mümin, davranışlarını sürekli gözden geçirir. Bu tekrar, sorumluluklarımızı hatırlatmaya ve ihlasla yaşamak için irade göstermeye yardımcı olur. Neticede, her gün Mâun Suresi okumak, kişinin hem manevi bağını güçlendirir hem de toplumsal duyarlılığını artırır.

Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir? - 8

MAUN SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Mâun Suresi, genel kabul gören görüşe göre Mekke döneminde inmiştir. İniş sırasına göre Kur’an’ın 17. suresi olduğu söylenir. Ancak Mushaf’taki resmî sıralamada 107. sıradadır. Bazı rivayetler, 4-7. ayetlerin Medine’de münafıklar hakkında nazil olduğunu belirtse de, yaygın kanaat tüm sureyi Mekke devrine dayandırır. Mekke’de indirilen ayetler, genellikle inanç esaslarını kuvvetlendiren ve sosyal duyarlılığı öne çıkaran mesajlar içerir. Mâun Suresi de, yetim hakkını koruma, muhtaçlara yardım ve ibadette riyadan sakınma gibi konularda uyarılarda bulunur. Böylece Kur’an’ın erken döneminde inen ayetlerin, temel ahlâkî ve inanç ilkelerini pekiştirdiğini bir kez daha görmüş oluruz.

MAUN SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


“Hatim” terimi, genellikle Kur’an’ın baştan sona okunması anlamına gelir. Mâun Suresi, hatim esnasında zaten sırası geldiğinde 30. cüz içinde okunur. Bu sureye özel ayrı bir hatim uygulaması bulunmaz; ancak dileyen, manevî bir maksatla Mâun Suresi’ni tekrar tekrar okuyabilir. Kişi, hatim niyetiyle Kur’an okurken, Mâun Suresi’ne geldiğinde normal sıralaması içinde bu sureyi de tilavet eder. Hatim sonrasında olduğu gibi, sure okunduktan sonra da samimi dualar edilir. Mâun Suresi, kısa olması nedeniyle bir hatim programında okuyanı yormaz. Dileyen, herhangi bir zamanda ek olarak belli sayıda tekrar yapabilir. Bu yeniden okumalar, suredeki sosyal ve manevi mesajların kalbe daha çok yerleşmesine vesile olabilir.
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