Maun Suresi (Eraeytellezi Suresi) Arapça ve Türkçe okunuşu: Maun Suresinin anlamı ve meali nedir?
Maun (Eraeytellezi) Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 107. sûresi olup genel kabul gören görüşe göre Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyetten oluşur. “Mâûn” kelimesi “yardımlaşma, zekât ve ufak tefek ödünç verilen eşyalar” anlamına gelir.
MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ NEDİR?Bu surede, kıyamet gününü inkâr eden, yetime şefkat göstermeyen, yoksula yardım elini uzatmayan kişiler ile namazlarını gereği gibi eda etmeyip riyâkârca davranan kimseler ele alınır. Mâun Suresi, dinin insan hayatındaki önemini, ibadetlerin ihlaslı olması gerektiğini ve toplumsal yardımlaşmanın mühim bir yükümlülük olduğunu hatırlatır. Aynı zamanda sure, inananlara yetimi gözetmenin, fakire el uzatmanın ve ibadeti samimiyetle yerine getirmenin faziletini vurgular. Mâun Suresi, kişinin hem dinî inancını hem de sosyal sorumluluğunu pekiştirmeyi amaçlar. Bu sure “Eraeytellezi” şeklindeki ifadesiyle de bilinir ve kısa olmasına rağmen içerdiği mesajlar bakımından oldukça zengindir.
MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ DUASI OKUMAK VE MAUN (ERAEYTELLEZİ) SURESİ DİNLEMEK
Maun (Eraeytellezi) Suresi’ni okumak ve dinlemek, kalplere huzur veren bir ibadettir. Özellikle yoksullara yardımın önemini hatırlatan bu sure, dinleyende merhamet ve cömertlik duygularını canlandırır. Kişi, sureyi okuduğunda veya dinlediğinde, yetimlere sahip çıkmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın ne kadar büyük bir fazilet olduğunu tekrar fark eder. Dualarımızda Mâun Suresi’ni okumak, Allah’ın rızasını kazanma arzumuzu yansıtır. Kalben dinleyerek de manevi bir dinginlik elde edilebilir. Bu sure, gösterişsiz ibadet etmenin ve içten niyetle hareket etmenin gerekliliğine dikkat çektiği için, okuyanın ihlasını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, manevî açıdan güçlenmek isteyenler için sureyi düzenli olarak dinlemek ve tefekkür etmek, dinî yaşantıya canlılık katar. Kısacası, Mâun Suresi her okunduğunda insanı manevi yönden zenginleştiren ve yardımseverlik bilincini pekiştiren bir rehberdir.