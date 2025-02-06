Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek

Tebbet Suresi nedir? Tebbet Suresi’ni okumanın ve dinlemenin faziletleri nelerdir? Tebbet Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe okunuşu nasıldır? Tebbet Suresi Kur’an-ı Kerim’de kaçıncı sayfadadır? Tebbet Suresi kaç sayfadır? Tebbet Suresi’nin sırları ve faydaları nelerdir? Tebbet Suresi meali nedir ve Tebbet Suresi’nde nelerden bahsedilmektedir? Tebbet Suresi ne için okunur? Tebbet Suresi tefsiri nedir? Tebbet Suresi’yle ilgili tüm soruların cevapları ve Tebbet Suresi’nin tamamı haberin detayında…

Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 1

TEBBET SURESİ NEDİR?

Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Kısa bir sure olup toplamda beş ayetten oluşur. “Tebbet” kelimesi Arapçada “kahrolsun, kurusun” gibi anlamlara gelir. Bu isim, surenin ilk ayetinde geçen “Tebbet yedâ ebî leheb” ifadesinden kaynaklanır. Bu sure aynı zamanda Mesed ya da Leheb isimleriyle de anılır. Konusu, Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) düşmanlık yapan amcası Ebû Leheb ve eşinin hazin sonuyla ilgilidir. Malın, servetin ve gücün, iman olmadan kişiye fayda getirmeyeceği gerçeğini güçlü bir şekilde vurgular. Kısa olmasına rağmen içerdiği derslerle oldukça etkilidir. Dünya hayatında maddi gücün, ahiret sorumluluğu karşısında anlam taşımadığını anlatır. Bu sure, Kur'an’ın son cüzü olan 30. cüzünde yer alır ve okuması son derece kolaydır.

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Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 2

TEBBET SURESİ DUASI OKUMAK VE TEBBET SURESİ DİNLEMEK

Tebbet Suresi, özellikle Kur’an-ı Kerim’in son kısımlarındaki diğer kısa sureler gibi, kolayca okunup dinlenebilen ayetlerdendir. Müslümanlar, sureyi dua niyetiyle okuduğunda, içindeki öğütleri ve ibretleri kalplerine yerleştirebilir. Dileyen kişiler, bu sureyi sesli okuyan hafızlardan veya dijital platformlardan dinleyerek tefekkür edebilir. Dinlerken, surenin konusu olan iman ve kibir vurgusunu hatırlamak önemlidir. Bu surenin tefsirinde, servete güvenen ve Peygamber’e karşı düşmanlık eden kimselerin hazin sonu hatırlatılır. Tebbet Suresi’ni okurken veya dinlerken, kulun gönlünde gafletten uzaklaşma, dünya malına aşırı bağlanmamaya dikkat etme ve Allah’ın emirlerine uymada sebat gösterme düşüncesi yeşerir. Çünkü sure, dünya nimetlerine körü körüne güvenmenin anlamsızlığını açıkça ortaya koyar.

Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 3

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kur’an-ı Kerim’i orijinal metninden okumak isteyenler için Tebbet Suresi’nin Arapça okunuşu şu şekildedir:

  1. تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
  2. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
  3. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
  4. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
  5. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
Bu ayetler, orijinal Arapça metni olduğu için vurgularına ve telaffuzuna dikkat etmek önemlidir. Okurken, harflerin mahreçlerine özen göstermek ve tecvid kurallarına uygun şekilde telaffuz etmek tavsiye edilir. Arapça okunduğunda sure, kulun kalbine daha derin bir manevi etki bırakabilir. Eğer mümkünse, bir hocadan veya doğru telaffuz bilen bir kimseden dinlemek veya öğrenmek sureyi hakkıyla okumaya katkı sağlayacaktır.
Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 4

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Tebbet Suresi’ni Arapça bilmeyenler ya da yeni öğrenmeye başlayanlar için Latin harflerle Türkçe okunuşu şu şekildedir:

  1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
  2. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
  3. Seyeslâ nâren zâte leheb
  4. Ve(m)raetühû hammâletel-hatab
  5. Fî cî dihâ hablün min mesed
Bu okunuş, Türkçe alfabeyle yazıldığı için kolaylık sağlayabilir. Yine de doğru bir okunuş elde etmek adına, mümkün olduğunca Arapça harflerin telaffuzunu da bilen birinden yardım almak yerinde olur. Aynı zamanda, Kur’an harflerinin kendine özgü ses değerleri olduğu hatırlanmalı ve metnin orijinal haliyle okunması tavsiye edilmelidir. Böylece sure, daha doğru telaffuzla dile getirilir ve manevi yönü daha güçlü hissedilir.
Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 5

TEBBET SURESİ Kur'an'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in Mushaf tertibine göre 111. sırasında yer alır ve genellikle 30. cüz içinde bulunur. Mushaf sayfa numaraları, baskıya göre ufak değişiklikler gösterebilse de yaygın kabul gören baskılarda Tebbet Suresi, genellikle 603. sayfada yer alır. Bu, elimizdeki Mushaf düzenine bağlıdır. Bazı nüshalarda sayfa numarası farklı olsa da genelde Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son bölümlerinde, yani kısa surelerin peş peşe sıralandığı yerde görülür. Böylece arayan kişinin, 30. cüzdeki sureler arasında, Tebbet Suresi’ni kolayca bulması mümkündür.

TEBBET SURESİ KAÇ SAYFA?


Tebbet Suresi, toplamda beş ayetten oluşan çok kısa bir suredir. Klasik Mushaflarda tek bir sayfada, hatta çoğu zaman yarım sayfadan az bir alan kaplar. Bu nedenle “kaç sayfa?” sorusuna cevap olarak, tek sayfadan daha kısa bir yer tuttuğu söylenebilir. Yani tam olarak bir sayfa kadar bile değildir, genelde aynı satır içinde başlayıp biter. Bazı Mushaf baskılarında sure sonrasındaki boşluk ya da diğer sureye geçişle birlikte sayfa düzeni değişebilir. Fakat yine de tek bir sayfa içinde rahatlıkla bulunacak kadar kısa olduğu için ezberlenmesi de fazlasıyla kolaydır.


TEBBET SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? TEBBET SURESİ’NİN FAYDALARI

Tebbet Suresi, okuyan kişiye özellikle dünya malına aşırı güvenmekten sakınmayı hatırlatır. Surede bahsi geçen Ebû Leheb ve eşi, servet ve itibarlarını Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) karşı kullanmış, bu tavırlarından ötürü bedbaht olmuşlardır. Müslümanlar, bu sureyi okuyarak nefsini kontrol etmeyi, zenginlik ve makam gibi imkânların iman olmadan fayda getirmeyeceğini düşünür. Bazı geleneksel bilgilerde, Tebbet Suresi’nin sık okunmasının nazar ve kötülüklerden korunmaya vesile olacağı, içindeki dersler vesilesiyle kişiyi gafletten uyandıracağı dile getirilir. Ayrıca hastalık anında ya da maddi sıkıntı dönemlerinde surenin okunmasının kalbe teselli verdiğine inananlar da vardır. Böylece, sureyi okuyanlar manevi olarak güç toplar ve Allah’a sığınır.

Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 6

TEBBET SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Tebbet Suresi, Mushaf’taki sıralamada 30. cüz içerisinde yer alır. Bu cüzde, genellikle kısa sureler arka arkaya sıralandığı için Tebbet Suresi’ni de 30. cüzün sonlarına doğru bulmak mümkündür. 30. cüz, “Amme cüzü” olarak da bilinir ve içinde pek çok kısa sureyi barındırır. Tebbet Suresi’nin yanı sıra İhlas, Felak, Nas ve diğer kısa sureler de bu cüzün içinde bulunur. İçerik olarak son bölümlerde yer alması, sureyi hatmetmek isteyenler veya ezber yapmaya çalışanlar için bir kolaylıktır. Kısa, mesajı net ve ders verici özelliği nedeniyle özellikle yeni Kur'an öğrenenler tarafından ezberlenmesi de pratik olur.

TEBBET SURESİ’NİN TAMAMI (TEBBET SURESİ 1, 2, 3, 4 ve 5 TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 5 AYET)

Tebbet Suresi, beş kısa ayetten oluşan bir suredir. Tamamını tek seferde okumak isteyenler için ayetler şu şekildedir:

  1. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
  2. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
  3. Seyeslâ nâren zâte leheb
  4. Ve(m)raetühû hammâletel-hatab
  5. Fî cî dihâ hablün min mesed

Bu ayetlerde, Ebû Leheb’in ve karısının azaba dûçar olacağından bahsedilir. Sure, onların mal ve kazançlarının ahirette fayda vermeyeceğini vurgular. Fani dünyaya ve güce aşırı güvenmenin yanlışlığına dikkat çeker. Böylece insanın, gerçek huzur ve kurtuluşu imanla araması gerektiğini hatırlatır. Kur’an’daki konumu kısa fakat mesajı geniştir.

Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 7

TEBBET SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Tebbet Suresi, kısa olması sebebiyle ezberlenmesi en kolay surelerden biridir. Yeni başlayanlar için ilk adım, sureyi bir hocadan veya doğru seslendiren bir kaynaktan dinlemektir. Ardından ayet ayet tekrar yöntemi izlenerek ezber yapılabilir. Arapça metnin telaffuzuna hâkim olmak için tecvid kurallarına dikkat etmekte fayda vardır. Kısa cümleler halinde öğrenmek ve her ayeti birkaç kez tekrarladıktan sonra diğerine geçmek hafızayı güçlendirir. Ayrıca düzenli şekilde her namazdan sonra okuyarak sure pekiştirilebilir. Anlamını da öğrenmek, ezberi kalıcı hale getirir. Çünkü kelimelerin manasını bilmek, kalple dil arasındaki bağı kuvvetlendirir.

TEBBET SURESİ MEALİ NEDİR? TEBBET SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?

Tebbet Suresi mealine göre ilk ayette, Ebû Leheb’in ellerinin kuruması, yani helak olması dile getirilir. İkinci ayet, onun malının ve kazancının kendisine bir fayda sağlamadığını vurgular. Üçüncü ayet, Ebû Leheb’in alevli bir ateşe gireceğini bildirir. Dördüncü ayette karısının da bu ateşe dâhil olacağı ve "odun taşıyıcısı" olarak nitelendirildiği anlatılır. Beşinci ayet, boynuna hurma lifinden bükülmüş bir ip takılacağına işaret eder. Bu surede, Peygamber Efendimiz’e karşı düşmanca tutum sergileyen Ebû Leheb ve eşinin dünya malına güvenip nasıl felakete sürüklendiklerinden bahsedilir. Onların hazin sonu, maddi varlıkların iman olmadan kurtarıcı olmadığına dikkat çeker.

TEBBET SURESİ DİĞER ADI NEDİR?

Tebbet Suresi, aynı zamanda Mesed Suresi veya Leheb Suresi olarak da bilinir. Kur’an-ı Kerim’in Arapça metninde, başlık olarak sıklıkla “Mesed” ifadesi kullanılır. Bunun nedeni, surenin son ayetinde geçen “mesed” kelimesidir. Türkçede ise ilk ayette geçen “Tebbet” ifadesi sureye ad olmuştur. Sure, içerdiği konu itibarıyla Ebû Leheb ismiyle de anılır. Bu farklı isimlendirmeler, ayetlerin öne çıkan kelimeleri veya suredeki ana konular üzerinden türemiştir. Ancak hepsi aynı sureye işaret eder ve birbirinin yerine kullanıldığında herhangi bir farklı sure kast edilmez.

TEBBET SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Tebbet Suresi’nin tefsiri incelendiğinde, Ebû Leheb ile karısının Peygamber Efendimiz’e yönelik düşmanca tutumları ve servetlerine güvenmeleri öne çıkar. Tefsirlerde, onların ısrarlı inkarı ve eziyet edici tavırları nedeniyle bu surede lanetlendiği açıklanır. Surenin bütününde, malın ve gücün kişiyi ilahi azaptan kurtaramayacağını vurgular. Özellikle "odun taşıyıcısı" ifadesi, Ebû Leheb’in karısının, Peygamber’in geçtiği yollara dikenli dallar bırakma alışkanlığına işaret eder veya mecazi olarak koğuculuk anlamına da yorulur. Tefsir âlimleri, böylece iman ve ahlak eksikliğinin insanı ne kadar derin bir uçuruma sürükleyebileceğini anlatır.

Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 8

TEBBET SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Tebbet Suresi, öncelikle Kur’an okuyan kişiye dünya hayatına aşırı bağlanmaktan sakınmayı hatırlatır. Bu sure, kibir ve inatla imandan uzak duran kimselerin hazin sonuna dikkat çeker. Bireysel olarak okunduğunda, okuyana manevi bir ders sunar. Dünya metaına güvenip ahiret sorumluluğunu unutmamak için bir uyarı niteliğindedir. Bazı geleneklerde, nazardan veya düşmanlık düşüncesine sahip kimselerin şerrinden korunmak için de okunabileceği belirtilir. Sureyi okuyan kişi, Ebû Leheb örneğinden yola çıkarak, servetin kimseyi kurtaramayacağını ve gerçek huzurun imanla elde edileceğini düşünerek, ahlaki bir farkındalık kazanır.

TEBBET SURESİ KAÇ AYETTİR?


Tebbet Suresi toplamda beş ayetten oluşur. Kısa sureler arasında yer alması, özellikle Kur’an’ı hatmetme ya da ezber çalışmaları yapanlar için kolaylık sağlar. Beş ayet, içerik bakımından net ve keskindir. Ebû Leheb ile karısının akıbetine değinir ve onlara ağır bir uyarı niteliği taşır. Surenin baştan sona okunması, genellikle bir dakikadan az vakit alır. Buna rağmen verdiği mesaj gayet güçlü ve çarpıcıdır. Son bölümde “hurma lifinden bükülmüş ip” ifadesiyle dikkat çeken ve “Mesed” adını da bu kelimeden alan sure, ibretlik anlatımıyla Kur’an’ın önemli bölümlerinden biridir.

TEBBET SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Kur’an ayetlerini abdestli şekilde okumak, İslam geleneğinde tavsiye edilen bir tutumdur. Ancak ezberden okunan ayetler için, özellikle dua niyetiyle yapılan okumada abdest zorunluluğu bulunmadığı yönünde görüşler mevcuttur. Yine de Mushaf’a elle dokunarak okumak isteyen kişinin abdestli olması gerekir. Tebbet Suresi’ni de ezberden okuyacaksanız, abdestli olmak manevi hazırlık açısından daha güzel kabul edilir. Çünkü Kur’an, Allah kelamıdır ve ona gösterilen saygı, iman edenlerin kalbini besler. Fakat ezbere ya da hafızada tutulan sureyi herhangi bir anda, abdestiniz olmasa dahi dua niyetiyle söyleyebilirsiniz.

TEBBET SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?

Tebbet Suresi için belirli bir okuma sayısı Kur’an-ı Kerim’de veya Hz. Peygamber’in (S.A.V.) sahih hadislerinde özel olarak yer almaz. Ancak bazı geleneksel uygulamalarda, farklı amaçlarla belirli sayılarda okunabileceği aktarılır. Örneğin, nazardan korumak ya da hastalıklara şifa niyetiyle yedi defa okumanın faydalı olacağı yönünde rivayetler bulunur. Düşmana karşı 1000 defa okumanın da düşmanın helak olacağına neden olacağı inancı da vardır. Bu tür uygulamalar tamamen inananların kendi gönül telakkisine dayanır. Kesinlikle farz ya da zorunlu bir ritüel değildir. Mühim olan, sureyi anlamıyla birlikte okuyup bundan ders çıkarmaktır.
Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 9

TEBBET SURESİ NEDEN OKUNUR? NE İÇİN OKUNUR?

Tebbet Suresi, genellikle dünya hayatının geçici nimetlerine aşırı güvenmemek ve iman hakikatini hatırlamak için okunur. Bu sure, özellikle Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) yapılan düşmanlığın, ahirette nasıl büyük bir kayba dönüştüğünü gösterir. Okuyan kişi, mal ve gücün gerçek bir kurtuluş vesilesi olmadığını öğrenir. Ayrıca, bazı geleneklerde nazar ve kötülüklerden sakınmak ya da iç huzur bulmak niyetiyle de okumalar yapılır. Suredeki “Tebbet” ifadesi, büyük bir bedduayı hatırlattığından, kişiye nefretten ve düşmanlıktan sakınma mesajı da verir. Bu şekilde sure, okuyana hem ikaz hem de ibret aşılar.

TEBBET SURESİ LATİNCE OKUNUŞU

Tebbet Suresi’nin Latin alfabesiyle okunuşu, daha önce “Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu” başlığında belirtilen şekildedir. Yeni öğrenenler için kısa hatırlatma yapmak gerekirse:
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
Seyeslâ nâren zâte leheb
Ve(m)raetühû hammâletel-hatab
Fî cî dihâ hablün min mesed
Bu okuma, Arapça telaffuzlara birebir karşılık gelmeyebileceği için, mümkünse bir hocadan veya ses kaydından dinleyerek harflerin aslına en yakın şekilde telaffuz etmek önemlidir. Latin harfli metin, ilk aşamada yardımı dokunan bir rehberdir.

TEBBET SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Tebbet Suresi, herhangi bir vakitle sınırlanmaksızın istenildiği zaman okunabilir. Günlük ibadetlerin bir parçası olarak, namaz içinde veya namazın ardından kısa sure okunmak istenirse de Tebbet Suresi tercih edilebilir. Kur'an okuma alışkanlığı kazanmak isteyenler, sabah veya akşam saatlerinde düzenli okuyarak sureyi pekiştirebilir. Ayrıca, manevi olarak daraldığını hisseden veya dünya işlerinin yoğunluğunda kalbinin nasipleneceği uyarıcı bir metin arayanlar da Tebbet Suresi’ni seçebilir. Zira sure, kibrin ve inatçılığın kişiyi nasıl felakete götürdüğünü anlatırken, kulun daima Allah’a yönelmesi gerektiğini hatırlatır.

TEBBET SURESİ’NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Tebbet Suresi’ni okuduktan sonra özel bir duaya dair Kur’an’da veya kesin hadis kaynaklarında net bir bilgi yoktur. Ancak sureyi bitiren kişi, dilerse tüm surelerin ardından yaptığı gibi genel bir dua edebilir. Mesela Rabbimizden, dünya malına aşırı bağlanmaktan, kibir ve inattan sakınmayı dileyerek rahmet ve bağışlanma isteyebilir. Surenin içeriğinde geçen uyarılara dayanarak şu tür dualar yapılabilir: “Allah’ım, beni malımla, mülkümle veya konumumla aldatma. Kalbimi imanla ve ihlasla doldur. Peygamberine düşmanlık edenlerden eyleme.” Böyle bir dua, Tebbet Suresi’nin öğütlerini benimsemek ve hayata geçirmek bakımından güzel bir tamamlayıcı olabilir.

Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek - 10

HER GÜN TEBBET SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Her gün Tebbet Suresi okumak, kısa olmasından dolayı kişinin üzerinde devamlı bir hatırlatma işlevi görebilir. Sure, Ebû Leheb ve eşinin hatasına dikkat çektiği için, dünya menfaatine aldanmayı önleyen bir ders taşır. Bu okumayı alışkanlık haline getiren kimse, servetin veya toplumsal gücün kalıcılığına kapılmaktan uzaklaşmayı kendine sıkça hatırlatır. Böyle bir farkındalık, kulun davranışlarını düzeltmeye ve kalbini yumuşamaya sevk edebilir. Ayrıca düzenli okuma, Kur’an’la iç içe olma hissini güçlendirir. Peygamberimize düşmanlık etmiş kişilerden ibret almayı, Müslümanın ahlaki sorumluluğunu daha da iyi kavramayı sağlar.

TEBBET SURESİ NE ZAMAN İNDİ?


Tebbet Suresi, Mekke döneminde inen sureler arasında sayılır. Mekke’de, Fâtiha Suresi’nden sonra nazil olduğu belirtilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Allah’ın emriyle en yakın akrabalarını İslam’a davet ettiğinde, amcası Ebû Leheb “Kahrolası! Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek hakaret etmişti. Bu tavırdan kısa süre sonra Tebbet Suresi indirildi. Bu, surenin iniş sebebi olarak anlatılır. Sure, ilk inen surelerdendir ve henüz Müslümanlar Mekke’de baskı altındayken gelen uyarı niteliğindedir. İçerdiği mesaj, imana karşı direnç ve kin besleyenlerin, sahip oldukları tüm dünyevi varlığın ahirette kendilerini kurtaramayacağına dikkat çeker.

TEBBET SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?

Hatim, Kur’an-ı Kerim’in baştan sona okunması anlamına gelir. Tebbet Suresi de bu hatim süreci içinde, Kur’an sıralamasına göre 111. sure olarak okunur. Hatmi yaparken genellikle Fatiha’dan Nas Suresi’ne kadar sırayla okunur ve sıra Tebbet Suresi’ne geldiğinde beş ayet tek seferde tamamlanır. Kısa olduğu için okuyan kişi, kolayca geçer. Hatim esnasında sureye gelindiğinde, tecvid kurallarına uygun olarak yavaş ve kalbe tesir edecek şekilde okunması önerilir. Eğer hatim bir cemaatle yapılıyorsa, Tebbet Suresi de diğer sureler gibi ortak şekilde veya belirlenmiş okuyucular tarafından okunur.
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