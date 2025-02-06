Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek

TEBBET SURESİ Kur'an'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in Mushaf tertibine göre 111. sırasında yer alır ve genellikle 30. cüz içinde bulunur. Mushaf sayfa numaraları, baskıya göre ufak değişiklikler gösterebilse de yaygın kabul gören baskılarda Tebbet Suresi, genellikle 603. sayfada yer alır. Bu, elimizdeki Mushaf düzenine bağlıdır. Bazı nüshalarda sayfa numarası farklı olsa da genelde Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son bölümlerinde, yani kısa surelerin peş peşe sıralandığı yerde görülür. Böylece arayan kişinin, 30. cüzdeki sureler arasında, Tebbet Suresi’ni kolayca bulması mümkündür.

TEBBET SURESİ KAÇ SAYFA?

Tebbet Suresi, toplamda beş ayetten oluşan çok kısa bir suredir. Klasik Mushaflarda tek bir sayfada, hatta çoğu zaman yarım sayfadan az bir alan kaplar. Bu nedenle “kaç sayfa?” sorusuna cevap olarak, tek sayfadan daha kısa bir yer tuttuğu söylenebilir. Yani tam olarak bir sayfa kadar bile değildir, genelde aynı satır içinde başlayıp biter. Bazı Mushaf baskılarında sure sonrasındaki boşluk ya da diğer sureye geçişle birlikte sayfa düzeni değişebilir. Fakat yine de tek bir sayfa içinde rahatlıkla bulunacak kadar kısa olduğu için ezberlenmesi de fazlasıyla kolaydır.



TEBBET SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? TEBBET SURESİ’NİN FAYDALARI

Tebbet Suresi, okuyan kişiye özellikle dünya malına aşırı güvenmekten sakınmayı hatırlatır. Surede bahsi geçen Ebû Leheb ve eşi, servet ve itibarlarını Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) karşı kullanmış, bu tavırlarından ötürü bedbaht olmuşlardır. Müslümanlar, bu sureyi okuyarak nefsini kontrol etmeyi, zenginlik ve makam gibi imkânların iman olmadan fayda getirmeyeceğini düşünür. Bazı geleneksel bilgilerde, Tebbet Suresi’nin sık okunmasının nazar ve kötülüklerden korunmaya vesile olacağı, içindeki dersler vesilesiyle kişiyi gafletten uyandıracağı dile getirilir. Ayrıca hastalık anında ya da maddi sıkıntı dönemlerinde surenin okunmasının kalbe teselli verdiğine inananlar da vardır. Böylece, sureyi okuyanlar manevi olarak güç toplar ve Allah’a sığınır.