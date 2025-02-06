Tebbet Suresi Ne Demek? Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Tebbet Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Tebbet Suresi Okumak ve Dinlemek

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TEBBET SURESİ NEDİR?
Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. Kısa bir sure olup toplamda beş ayetten oluşur. “Tebbet” kelimesi Arapçada “kahrolsun, kurusun” gibi anlamlara gelir. Bu isim, surenin ilk ayetinde geçen “Tebbet yedâ ebî leheb” ifadesinden kaynaklanır. Bu sure aynı zamanda Mesed ya da Leheb isimleriyle de anılır. Konusu, Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) düşmanlık yapan amcası Ebû Leheb ve eşinin hazin sonuyla ilgilidir. Malın, servetin ve gücün, iman olmadan kişiye fayda getirmeyeceği gerçeğini güçlü bir şekilde vurgular. Kısa olmasına rağmen içerdiği derslerle oldukça etkilidir. Dünya hayatında maddi gücün, ahiret sorumluluğu karşısında anlam taşımadığını anlatır. Bu sure, Kur'an’ın son cüzü olan 30. cüzünde yer alır ve okuması son derece kolaydır.