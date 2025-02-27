Tekasür Suresi Türkçe anlamı ve Arapça okunuşu: Tekasür Suresi anlamı nedir?
Tekasür Suresi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan 102. suredir. Genel kabul gören görüşe göre Mekke döneminde inmiştir.
TEKASÜR SURESİ NEDİR?
Bazı rivayetlerde Medine’de nazil olduğu belirtilse de çoğunlukla Mekkî olduğu vurgulanır. Toplam 8 ayetten oluşur ve Mushaf sıralamasına göre Asr Suresi’nden önce gelir. Bu sure, insanın dünyadaki mal, evlat ve akraba çokluğu ile övünmesi konusunu işler. Sürekli çoğaltma hırsının kişiyi asıl hedefinden alıkoyduğu ve gaflete sürüklediği anlatılır. İsmini ilk ayette geçen “tekâsür” ifadesinden alır. Kelime anlamı, “çoklukla övünme” veya “çoğaltma yarışı” şeklindedir. Ayetlerde, insanın bu dünyada sahip olduklarına gereğinden fazla bağlanmasının onu ahirete hazırlıktan uzak tutacağı açıkça vurgulanır. Nihayetinde kabirle yüzleşme vaktinin geleceği hatırlatılır. Böylece, kalplerde gerçek imanı canlı tutma ve yapılan her nimetten hesap verileceği bilincini yerleştirme amacı taşıdığı belirtilir. Özellikle dünyanın geçiciliğine dikkat çekerek kişileri ömürlerinin kıymetini bilmeye ve yaratılış gayesini unutmamaya çağırır.
TEKASÜR SURESİ'Nİ OKUMAK VE TEKASÜR SURESİ DİNLEMEK
Tekasür Suresi okunduğunda, içindeki mesajla kişi dünyevî aşırılıklardan uzak durmaya davet edilir. Sure, çoklukla övünmenin aldatıcı olduğunu bildirir ve ahirette nimetlerin hesabının verileceğini anlatır. Bu nedenle, Tekasür Suresi’ni düzenli biçimde okumak isteyenler, hem manevi yönden bu uyarıları hatırda tutar hem de kendini sorumluluk bilincine yöneltmiş olur. Okumak veya dinlemek, kalpte huzur oluşturabilir ve ayetlerin uyarıcı yönünü canlı tutabilir. Özellikle, Kur’an tilavetine önem verenler bu sureyi takip edebilir. Çoğunlukla kolay ezberlenen kısa bir sure olduğu için dinleyerek de öğrenmek mümkündür. Dinlerken, gaflet uykusundan uyanmaya vesile olması hedeflenir. Müslümanların sevdiği sureler arasında yer almasının sebebi, dünya hayatına gereğinden fazla bağlanma riskine karşı insanı uyarmasıdır. Metindeki “çokluk yarışı” ifadesi, her devirde güncelliğini koruyan bir gerçeğe işaret ettiği için, onu işitmek ahiret anlayışını güçlendirmeye katkı sağlayabilir.