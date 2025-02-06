Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek

Yasin Suresi nedir? Yasin Suresi’ni okumanın ve dinlemenin faziletleri nelerdir? Yasin Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe okunuşu nasıldır? Yasin Suresi Kur’an-ı Kerim’de kaçıncı sayfadadır? Yasin Suresi kaç sayfadır? Yasin Suresi’nin sırları ve faydaları nelerdir? Yasin Suresi meali nedir ve Yasin Suresi’nde nelerden bahsedilmektedir? Yasin Suresi ne için okunur? Yasin Suresi tefsiri nedir? Yasin Suresi’yle ilgili tüm soruların cevapları ve Yasin Suresi’nin tamamı haberin detayında…

Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 1

YASİN SURESİ NEDİR?

Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim’in 36. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 83 ayetten oluşur. “Kuran’ın kalbi” olarak anılır. İçeriğinde, Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan deliller, peygamberlere karşı çıkan toplumların öyküleri ve özellikle ahiret hayatına dair tasvirler bulunur. Ayrıca, insanın yaratılışından ölüm sonrası dirilişe kadar uzanan birçok konuya değinir. Bu surede, Hz. Muhammed’in doğruluğuna vurgu yapılır ve Allah’ın kudretine dair örnekler sıralanır. Gündelik hayatta, iman hakikatlerini pekiştirme amacıyla sıkça okunur. Pek çok Müslüman, manevi destek aradığında veya önemli bir karar öncesi Yasin Suresi okumayı tercih eder. Sure; geçmiş kavimlere gönderilen elçilerin kıssasını, gece-gündüzün oluşumunu, güneş ve ayın hareketini işleyerek Allah’ın gücünü hatırlatır. Böylece inananlar için hem güçlü bir öğüt hem de gönüllere ferahlık veren bir rehber niteliğindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Yasin Suresi’nin, Kuran’daki önemli konuları özetleyen bir mucize olduğunu belirtmiştir. Özellikle tevhid, nübüvvet ve ahiret inancı bu surede güçlü biçimde vurgulanır.

DİNİ BİLGİLER HABERLERİ

Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 2

YASİN SURESİ DUASI OKUMAK VE YASİN SURESİ DİNLEMEK

Yasin Suresi’ni okumak, Müslümanlar arasında çok yaygın ve sevilen bir ibadettir. Özellikle manevi rahatlama, kalp huzuru ve ahiret hazırlığı için tercih edilir. Yasin Suresi okunurken niyetin düzgün olması, samimiyet ve huşu içinde okunması önemlidir. Pek çok kişi, Türkçe mealini de gözden geçirerek ne okuduğunu anlamaya özen gösterir. Dinlemek de aynı şekilde, kalpte yumuşamaya ve huzura vesile olabilir. Hastalık dönemlerinde veya zor anlarda, hem okumak hem de dinlemek ruhu ferahlatır. Ölüm döşeğindeki birinin yanında Yasin Suresi’nin okunması, hadislerde geçen tavsiyelerden biridir. Bu sure, duayla birlikte okunduğunda insanın hem dünyaya hem ahirete dair endişelerini yatıştırır. Peygamberimizin “Kuran’ın kalbi” olarak nitelendirdiği Yasin, rahmet kapılarını açmaya vesile kabul edilir. Dinlerken içtenlikle dinlemek, okurken de tefekkürle okumak tavsiye edilir. Böylece kişi, suredeki mesajları daha derinden hisseder ve Allah’a yakınlaşma fırsatı bulur.

Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 3

YASİN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Yasin Suresi’nin Arapça metni altta yer almaktadır. Toplam 83 ayetten oluşur ve geleneksel mushaf düzenine göre “36. Sûre” olarak bilinir:

  1. یٰسۗ
  2. وَالْقُرْاٰنِ الْحَك۪يمِۙ
  3. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۙ
  4. عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍۙ
  5. تَنْز۪يلَ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِۙ
  6. لِتُنْذِرَ قَوْماً مَٓا اُنْذِرَ اٰبَٓاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
  7. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
  8. اِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالاً فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
  9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
  10. وَسَوَٓاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
  11. اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاَجْرٍ كَر۪يمٍ
  12. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاٰثَارَهُمْۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ
  13. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِۘ اِذْ جَٓاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
  14. اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُٓوا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
  15. قَالُوا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ
  16. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
  17. وَمَا عَلَيْنَٓا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينُ
  18. قَالُٓوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ
  19. قَالُوا طَٓائِرُكُمْ مَعَكُمْۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْۘ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
  20. وَجَٓاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعٰى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ
  21. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْــَٔلُكُمْ اَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ
  22. وَمَا لِيَ لَٓا اَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
  23. اَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِه۪ٓ اٰلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْــٔاً وَلَا يُنْقِذُونِ
  24. اِنِّيٓ اِذاً لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
  25. اِنِّيٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ
  26. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَۜ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْم۪ي يَعْلَمُونَ
  27. بِمَا غَفَرَ ل۪ي رَبِّي وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
  28. وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه۪ مِنْ بَعْدِه۪ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ
  29. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ
  30. يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِۚ مَا يَاْت۪يهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِه۪ يَسْتَهْزِؤُونَ
  31. اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
  32. وَاِنْ كُلٌّ لَمَّا جَم۪يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
  33. وَآيَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُۚ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَاْكُلُونَ
  34. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخ۪يلٍ وَاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونِ
  35. لِيَاْكُلُوا مِنْ ثَمَرِه۪ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْۚ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
  36. سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
  37. وَآيَةٌ لَهُمُ الْلَّيْلُۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
  38. وَالشَّمْسُ تَجْر۪ي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَاۜ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
  39. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
  40. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغ۪ي لَهَٓا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِۚ وَكُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
  41. وَآيَةٌ لَهُمُ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
  42. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِه۪ مَا يَرْكَبُونَ
  43. وَاِنْ نَشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَر۪يخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
  44. اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً اِلٰى حِينٍ
  45. وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
  46. وَمَا تَاْت۪يهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ
  47. وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
  48. مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
  49. فَلَا يَسْتَط۪يعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
  50. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
  51. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
  52. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَم۪يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
  53. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْــٔاً وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
  54. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
  55. هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ ف۪ي ظِلَالٍ عَلَى الْاَرَٓائِكِ مُتَّكِؤُونَ
  56. لَهُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ
  57. سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَح۪يمٍ
  58. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
  59. اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنٓي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب۪ينٌ
  60. وَاَنِ اعْبُدُون۪يۜ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَق۪يمٌ
  61. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَث۪يراًۚ اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
  62. هٰذِه۪ جَهَنَّمُ الَّت۪ي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
  63. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
  64. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
  65. وَلَوْ نَشَاْ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُونَ
  66. وَلَوْ نَشَاْ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
  67. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِۚ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
  68. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغ۪ي لَهُۜ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْاٰنٌ مُب۪ينٌ
  69. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
  70. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَآ اَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ
  71. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُونَ
  72. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُۚ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
  73. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
  74. لَا يَسْتَط۪يعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
  75. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْۚ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
  76. اَوَلَمْ يَرَا الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ
  77. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُۜ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ
  78. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍۜ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌ
  79. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَاراً فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ
  80. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْۚ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
  81. اِنَّمَا اَمْرُهُٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْــٔاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
  82. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِه۪ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ


Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 4

YASİN SURESİ TÜRKÇE (LATİN HARFLERİYLE) OKUNUŞU

Sureyi Arapça okumakta zorlananlar için, Latin harfleriyle okunuşu:

  1. Yâsîn.
  2. Vel-Kuranil-Hakîm.
  3. Inneke leminel-murselîn.
  4. Alâ sırâtim mustakîm.
  5. Tenzîlel-Azîzir-Rahîm.
  6. Li tunzira kavmem mâ ünzire âbâuhum fehum gâfilûn.
  7. Lekad hakka'l kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu'minûn.
  8. Innâ cealnâ fî a'nâkihim ağlâlen fehye ilel-ezkan fehum mukmehûn.
  9. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsirûn.
  10. Ve sevâun aleyhim e-enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn.
  11. İnnemâ tunziru menittebea'z-zikre ve haşiyer-Rahmâne bil-gayb, fe beşşirhu bi-mağfiretin ve ecrin kerîm.
  12. Innâ nahnu nuhyil-mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum. Ve kulle şey'in ahsaynâhu fî imâmin mubîn.
  13. Vadrib lehum mesele(n) ashâbel-karye. İz câehel-murselûn.
  14. İz erselnâ ileyhimüsneyni fe kezzebûhumâ fe azzeznâ bisâlisin, fekâlû innâ ileykum murselûn.
  15. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ, ve mâ enzelar-Rahmânu min şey'in, in entum illâ tekzibûn.
  16. Kâlû: Rabbunâ ya'lemu innâ ileykum le-murselûn.
  17. Ve mâ aleynâ ill’el-belâgul mubîn.
  18. Kâlû: innâ tetayyarnâ bikum, lein lem tentehû le-nercumennekum ve le-yemessennekum minnâ azâbun elîm.
  19. Kâlû tâirukum meakum, e-in zukkirtum, bel entum kavmun müsrifûn.
  20. Ve câe min aksal-medîneti raculun yes'â, kâle: yâ kavmi ittebiul-murselîn.
  21. İttebiû men lâ yes'elukum ecran ve hum muhtedûn.
  22. Ve mâ liye lâ a'budul-lezî fetaranî ve ileyhi turceûn?
  23. E-ettehizu min dûnihî âliheten, in yuridnir-Rahmânu bi-durrin lâ tugni annî şefâatuhum şey'en ve lâ yunkizûn.
  24. Innî izen lefi dalâlin mubîn.
  25. Innî âmentu bi-Rabbikum fesmeûn.
  26. Kîle'dhuli'l-cennete, kâle: yâ leyte kavmî ya'lemûn.
  27. Subhânallezî haleka’l-ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul-ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn.
  28. Ve âyetun lehumul-leyl, neslehu minhün-nehâra fe izâ hum muzlimûn.
  29. Veş-şemsu tecrî li-müstekarrin lehâ, zâlike takdîrul-azîzil-alîm.
  30. Vel-kamera kaddarnâhu menâzile hattâ âde kel-urcûnil-kadîm.
  31. Leş-şemsu yenbegî lehâ en tüdrike’l-kamera ve lel-leylu sâbikun-nehâr, ve kullun fî felekin yesbehûn.
  32. Ve âyetun lehum ennâ hamelnâ zurriyyetehum fîl-fülkil-meşhûn.
  33. Ve haleqnâ lehum min mislihî mâ yerkebûn.
  34. Ve in neşe’ nugrıkhum fe lâ sarîha lehum ve lâ hum yunkazûn.
  35. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn.
  36. Ve izâ kîle lehum: ittekû mâ beyne eydîkum ve mâ halfekum, leallekum turhamûn.
  37. Ve mâ te’tîhim min âyetin min âyâti Rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn.
  38. Ve yekûlûne: metâ hâzâl-va’du in küntüm sâdikîn.
  39. Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzuhum ve hum yehissimûn.
  40. Fe lâ yestetîûne tavsıyeten ve lâ ilâ ehlihim yerciûn.
  41. Ve nufiha fîs-sûri fe izâ hum minel-ecdâsi ilâ Rabbihim yensilûn.
  42. Kâlû: yâ veylenâ men beasenâ min merkadinâ, hâzâ mâ vaader-Rahmânu ve sadekal-murselûn.
  43. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hum cemî’un ledeynâ muhdarûn.
  44. Fel-yevme lâ tuzlemu nefsun şey’en ve lâ tuczevne illâ mâ küntüm ta’melûn.
  45. İnne ashâbel-cenneti’l-yevme fî şuğulin fâkihûn.
  46. Hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alâl-arâiki muttekiûn.
  47. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde’ûn.
  48. Selâmun kavlen min Rabbin rahîm.
  49. Vemtezûl-yevme eyyühel-mücrimûn.
  50. Elem a’had ileykum yâ benî Âdeme en lâ ta’buduş-şeytân, innehu lekum aduvvun mubîn.
  51. Ve en i’budûnî, hâzâ sırâtun mustakîm.
  52. Ve lekad edalle minkum cibillen kesîran, e-fe lem tekûnû ta’kılûn.
  53. Hâzihî cehennemulletî küntum tûadûn.
  54. Islevhâl yevme bimâ küntüm tekfurûn.
  55. El-yevme nahtimu alâ efvâhihim ve tükellimunâ eydîhim ve teşhedu ercüluhum bimâ kânû yeksibûn.
  56. Ve lev neşâü letemesnâ alâ a’yunihim festebekus-sırâta fe ennâ yubsirûn.
  57. Ve lev neşâü lemesahnâhum alâ mekânetihim fe mestetâû mudıyyen ve lâ yerciûn.
  58. Ve men nuammirhu nünekkis-hu fil-halk, e-fe lâ ya’kılûn.
  59. Ve mâ allemnâhuş-şi’re ve mâ yenbeğî leh, in huve illâ zikrun ve Kuranun mubîn.
  60. Li yunzira men kâne hayyen ve yehıkkal-kavlu alel-kâfirîn.
  61. Eve lem yerav ennâ halaknâ lehum mim mâ amilet eydînâ en’âmen fe hum lehâ mâlikûn.
  62. Ve zellelnâhâ lehum, fe minhâ rakûbuhum ve minhâ ye’kulûn.
  63. Ve lehum fîhâ menâfi’u ve meşâribu, e-fe lâ yeşkürûn.
  64. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn.
  65. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn.
  66. Fe lâ yahzunkeke kavluhum, innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn.
  67. E ve lem yeral-insânu ennâ halaknâhu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn.
  68. Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah, kâle men yuhyil-izâme ve hiye ramîm.
  69. Kul yuhyîhel-lezî enşeâhâ evvele merreh ve huve bi-kulli halkın alîm.
  70. El-lezî ceale lekum mineş-şeceril-ahdari nâren fe izâ entum minhu tûkidûn.
  71. E ve leyse-l-lezî halakas-semâvâti vel-arda bi-kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ ve huvel-hallâkul-alîm.
  72. İnnemâ emruhu izâ erâde şey’en en yekûle lehû kun fe yekûn.
  73. Fe subhânellezî biyedihî melakûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.
Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 5

YASİN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? YASİN SURESİ’NİN FAYDALARI

Peygamberimiz (s.a.v.) “Her şeyin bir kalbi vardır, Kuran’ın kalbi Yasin’dir.” buyurmuştur. Bu söz, Yasin Suresi’nin ne derece değerli olduğunu gösterir. Yasin Suresi, hem dünya hem ahiret sıkıntılarına karşı manevi bir şifa kaynağı olarak görülür. Özellikle sıkıntılı zamanlarda okunması, kalbe huzur ve ferahlık verdiğine inanılır. Hastaların yanında okunması, hadislerde geçen tavsiyeler arasındadır. Bu okuma esnasında, suredeki tevhid ve ahiret mesajlarını düşünmek, imanı güçlendirir. Ayrıca, ölmek üzere olan birine okunmasının kişinin can vermesini kolaylaştıracağına dair rivayetler vardır. İnançlı bir kalple ve samimi bir niyetle okunduğunda, günahlara kefaret olacağı yönünde de aktarımlar bulunur.

YASİN SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Yasin Suresi, 22. cüzün içinde yer alır. Kuran-ı Kerim toplam 30 cüz hâlinde düzenlenmiştir ve her cüz belli surelerden parçalar içerir. Bu 30 cüzün her birinde farklı sureler ya da sure bölümleri bulunur. Yasin Suresi de 22. cüzde başlar ve aynı cüzün içinde devam eder. Bazı Mushaflarda cüzler kesintisiz giderken, kimilerinde sayfanın başında ya da ortasında cüz başlangıçları işaretlenir. Bu nedenle sayfa bazında değişiklik olabilir, ancak genellikle Yasin Suresi’nin cüz sırası sabittir. Kişi, 22. cüzü açtığında Yasin Suresi’ni hızlıca bulabilir. Bu bilgi, sure okurken hatim takibi yapanlar için kolaylık sağlar. Yasin Suresi, cüz içinde bulunduğu konumla, Mekki surelerin önemli bir örneğini sunar.
Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 6

YASİN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Yasin Suresi, standart Mushaf düzenine göre 22. cüz içinde bulunur. Sayfa numaraları, kullanılan baskı ya da yayınevine göre farklılık gösterebilir. Bazı meallere veya dijital uygulamalara bakıldığında, Yasin Suresi’nin başlama sayfası değişebilir. Birçok baskıda Yasin Suresi 439. sayfada görülürken, farklı boyuttaki Kuran nüshalarında sayfa sırası farklı şekilde yer alabilir. Bu nedenle “hangi sayfa” sorusuna tek bir numara vermek güçtür. Bununla birlikte, sure genellikle Kuran’ın ortalarına doğru konumlanmıştır. En pratik yol, cüz sıralamasına ya da sure indeksine bakmaktır. Zaten 36. sure oluşu sebebiyle, herhangi bir Kuran fihristinden bakıldığında hızlıca bulunabilir.

YASİN SURESİ KAÇ SAYFA?


Yasin Suresi’nin sayfa sayısı, Kuran-ı Kerim’in hangi baskısı veya ne boyutta basıldığına göre değişebilir. Genellikle 6 sayfa kadar yer tuttuğu bilinir. Kimi Mushaflarda ise satır aralıkları ve yazı puntosu yüzünden bu sayı farklılaşabilir. Elmalılı Hamdi Yazır meali gibi kimi meallerde birden fazla sayfaya yayılır. Bazı cep boyu Kuran’larda ise daha çok sayfada, küçük harflerle yazılı olabilir.
Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 7

YASİN SURESİ'NİN TAMAMI (YASİN SURESİ 1, 2, 3, 4, 5 VE TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 83 AYET)

Yasin Suresi’nin Arapça metninin tamamı altta yer almaktadır. Her ayet orijinal hâliyle yazılmıştır ve toplam 83 ayettir:

یٰسۗ
وَالْقُرْاٰنِ الْحَك۪يمِۙ
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَۙ
عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍۙ
تَنْز۪يلَ الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِۙ
لِتُنْذِرَ قَوْماً مَٓا اُنْذِرَ اٰبَٓاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
اِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالاً فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
وَسَوَٓاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاَجْرٍ كَر۪يمٍ
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاٰثَارَهُمْۚ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَابَ الْقَرْيَةِۘ اِذْ جَٓاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُٓوا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
قَالُوا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ
قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
وَمَا عَلَيْنَٓا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينُ
قَالُٓوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ
قَالُوا طَٓائِرُكُمْ مَعَكُمْۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْۘ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
وَجَٓاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعٰى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ
اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْــَٔلُكُمْ اَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ
وَمَا لِيَ لَٓا اَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
اَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِه۪ٓ اٰلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْــٔاً وَلَا يُنْقِذُونِ
اِنِّيٓ اِذاً لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
اِنِّيٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَۜ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْم۪ي يَعْلَمُونَ
بِمَا غَفَرَ ل۪ي رَبِّي وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه۪ مِنْ بَعْدِه۪ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَٓاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ
اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ
يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِۚ مَا يَاْت۪يهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِه۪ يَسْتَهْزِؤُونَ
اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
وَاِنْ كُلٌّ لَمَّا جَم۪يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
وَآيَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُۚ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَاْكُلُونَ
وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخ۪يلٍ وَاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونِ
لِيَاْكُلُوا مِنْ ثَمَرِه۪ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْۚ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
وَآيَةٌ لَهُمُ الْلَّيْلُۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
وَالشَّمْسُ تَجْر۪ي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَاۜ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغ۪ي لَهَٓا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِۚ وَكُلٌّ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
وَآيَةٌ لَهُمُ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِه۪ مَا يَرْكَبُونَ
وَاِنْ نَشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَر۪يخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً اِلٰى حِينٍ
وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وَمَا تَاْت۪يهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ
وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
فَلَا يَسْتَط۪يعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَم۪يعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْــٔاً وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ ف۪ي ظِلَالٍ عَلَى الْاَرَٓائِكِ مُتَّكِؤُونَ
لَهُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ
سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَح۪يمٍ
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنٓي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب۪ينٌ
وَاَنِ اعْبُدُون۪يۜ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَق۪يمٌ
وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَث۪يراًۚ اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
هٰذِه۪ جَهَنَّمُ الَّت۪ي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
وَلَوْ نَشَاْ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُونَ
وَلَوْ نَشَاْ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِۚ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغ۪ي لَهُۜ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْاٰنٌ مُب۪ينٌ
لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَآ اَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُونَ
وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُۚ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
لَا يَسْتَط۪يعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْۚ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
اَوَلَمْ يَرَا الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُۜ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍۜ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٌ
الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَاراً فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ
اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْۚ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
اِنَّمَا اَمْرُهُٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْــٔاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِه۪ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Yasin Suresi’nin tüm ayetleri verilmiştir.

Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 8

YASİN SURESİ MEALİ TEFSİRİ NEDİR?


Yasin Suresi meali, surede geçen ayetlerin Türkçe anlamını ifade eder. Tefsir ise bu ayetlerin geniş açıklamasını, iniş sebeplerini ve taşıdığı mesajları derinlemesine yorumlar. Meali okuduğumuzda, ayetlerin genel manasını kavrarız. Tefsir okumaksa, suredeki her ifadenin arka planını öğrenmemizi sağlar. Örneğin, surede geçen eski bir kent halkına gönderilen elçilerin kıssası, tefsir kaynaklarında daha detaylı işlenir. Bu hikayenin verdiği dersleri anlamak da tefsirle mümkündür. Ayrıca, ahiret ve kıyamet sahneleriyle ilgili kısımlar, tefsirde kapsamlı biçimde açıklanır. Meal, ayetin sözlük anlamını yansıtırken, tefsir ayetin muhataplara nasıl hitap ettiğini, hangi bağlamda indiğini ve inananlara ne öğrettiğini anlatır. Böylece, Yasin Suresi’nin özellikle “Kuran’ın kalbi” olarak anılma gerekçesi, tefsirde daha net görülür. Tefsir okumak, sureyi yaşayarak anlamayı kolaylaştırır.

YASİN SURESİ NE İÇİN OKUNUR?


Müslümanlar arasında Yasin Suresi, farklı durumlar için okunur. Mesela, hasta olanların şifa bulması umuduyla okunabilir. Ölmek üzere olan bir kimsenin yanında Yasin okunduğunda, maneviyatının güçleneceğine inanılır. Vefat edenlerin ardından da ruhlarına hediye etmek amacıyla okunur. Bunun yanı sıra, sabah akşam düzenli okumayı alışkanlık edinenler vardır. Çünkü sure; tevhid, ahiret, peygamberlik gibi konularda insanın imanını tazeleyip kalbini yumuşatır. Kişi sıkıntıdayken veya hayırlı bir işe niyetlendiğinde de kalbini ferahlatmak için Yasin Suresi’ne yönelir. Bazıları, her cuma günü bu sureyi okumayı tercih eder. Bu uygulamaların temelinde, Peygamber Efendimiz’in, Yasin’in Kuran’ın kalbi olduğunu belirtmesi ve birçok müjdenin bu sureyle ilişkilendirilmesi yatar. Nihayetinde, “Ne için okunur?” sorusunun cevabı, başta manevî destek ve Allah’ın rızasını kazanmak şeklinde özetlenebilir.

YASİN SURESİ KAÇ AYETTİR?


Yasin Suresi toplam 83 ayetten oluşur. Bu ayetler, Kuran’ın orta kısımlarında yer aldığı için hacim olarak ne çok uzun ne de çok kısadır. Her ayette, tevhid inancına dair bir vurgu, ahiret sahnelerine bir atıf veya önceki toplumlara dair bir örnek bulunabilir. Bu 83 ayet, İslami ilimlerde “Mekki sure” kategorisinde değerlendirilir. Çünkü sure, Hz. Muhammed (s.a.v.) daha Mekke’de iken inmiştir. Surede tevhid, risalet ve ahiret gibi ana iman konuları sıkça geçtiği için, erken dönemdeki İslam davetinin özünü yansıtır. Müslümanlar arasında daima sevgi ve saygı ile anılmasının nedenlerinden biri, bu derin içeriktir.

YASİN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Genel olarak, Kuran-ı Kerim’i Mushaf’tan okurken abdestli olmak tavsiye edilir. Fakat bazı İslam bilginleri, ezberden okumak veya telefondan, dijital ortamdan bakmak gibi durumlarda abdest şartı olmadığını belirtir. Ancak mümkünse abdestli okumak, saygı ve edep açısından daha güzeldir. Bu kural, elbette Yasin Suresi için de geçerlidir. Mushaf’a direkt temas edilecekse, fıkıh görüşlerine göre abdest gerekir. Ama ezberden veya mealden okumada, abdestsiz de olabilir. Sonuç olarak, Yasin Suresi’ni okumadan önce abdest almak, iç huzuru ve manevi saygıyı artırır. Fakat abdestsiz okumanın mutlak şekilde yasak olduğu söylenemez. Her hâlükârda Kuran’a yaklaşırken temizlik ve hürmet, Müslüman ahlakının temel prensibidir.

Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 9

YASİN SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?

Yasin Suresi’ni belirli sayılarda okuma geleneği, İslami kültürde zaman zaman görülür. Kimi insanlar, dua ve niyetlerinin kabulü için 7 defa veya 41 defa okumaya niyetlenir. Bu tarz uygulamalar, halk arasında yaygın olsa da kesin bir zorunluluk değildir. Peygamberimizden gelen hadislerde, “Şu kadar defa oku” şeklinde katı bir sayı sınırlaması geçmez. Önemli olan, içtenlikle ve anlayarak okumaktır. Bazıları, özellikle hastalık anında 7 kez Yasin okumayı veya cuma günleri bir kez okumayı alışkanlık edinir. Kişi, Allah rızasını gözeterek, gönlüne uygun bir sayıda okuyabilir. Okumanın sürekli olması, sureyle kurulan bağı güçlendirir. Sureyi bir kez okumanın da elbette faydaları vardır, çokça tekrar etmenin de manevi yönü büyüktür. Her mümin, kendi imkân ve vaktine göre dilediği kadar okuyabilir.

YASİN SURESİ NEDEN OKUNUR?


Yasin Suresi, iman esaslarını güçlü şekilde vurguladığı için okunur. Kişi, manevî huzur ve güç bulmak istediğinde bu sureye yönelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından “Kuran’ın kalbi” diye anılması, onun önemini açıklar. Öte yandan, vefat eden kişilerin ardından sevabını bağışlamak niyetiyle de okunur. Bazıları, yeni doğan bebeklere hayır ve bereket dilemek için de Yasin okur. Hastalık dönemlerinde, kritik karar öncesinde veya zorlu bir süreçte insanın yüreğine cesaret verdiği söylenir. Sure, ahirete inancı ve Allah’ın kudretini anlatan pek çok örnek içerir. Bu örnekler, kulun Rabb’ine olan bağlılığını pekiştirir. Yasin Suresi’ni okuyan kişi, hem dünya imtihanını hem de ahireti düşünür ve kalbine sağlam bir inanç yerleşir.

YASİN SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Yasin Suresi, herhangi bir vakit kısıtlaması olmaksızın okunabilir. Sabah namazından sonra, akşam namazından önce, cuma günleri veya bir mevlit merasiminde okunması yaygındır. Ayrıca, kandil geceleri gibi özel manevi günlerde de tercih edilir. Kimileri, her gün sabah erken saatlerde Yasin okumayı alışkanlık haline getirir. Günün hangi diliminde okunacağı tamamen okuyucunun tercihine bağlı olsa da, huşu içinde ve sakin bir ortamda okunması önerilir. Hastaların veya yaşlıların yanında okunması, gece yatmadan önce ya da sabahın erken saatlerinde kalbin yumuşamasına vesile olabilir. Yasin Suresi’nde yer alan iman hakikatleri, herhangi bir vakitte kulağa ve kalbe girdiğinde kişide güçlü bir etki yaratır. Hangi zaman dilimi olursa olsun, hedef Kuran’la bağ kurmak ve ibadeti içtenlikle yerine getirmektir.

YASİN SURESİ’NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Yasin Suresi okunduktan sonra, Allah’tan bağışlanma dilemek ve hayırlı istekleri talep etmek yaygın bir uygulamadır. Kişi, içinden geldiği gibi dua ederek, hem dünyası hem ahireti için hayır talebinde bulunabilir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) öğrettiği genel dualar veya Rabbena duaları da bu aşamada okunabilir. Özellikle Yasin Suresi bittikten sonra, “Allah’ım, okuduğum bu sureyi vesile kılarak bana rahmetini ve lütfunu ihsan et.” tarzında samimi ifadeler kullanılır. Kalpten gelen bu yakarışlar, okunan ayetlerin manasını daha derinlemesine hissetmeye yardımcı olur. Bazıları, Fatiha Suresi’ni de ekleyerek sevabını başta Peygamberimize, sahabelere ve vefat eden sevdiklerine bağışlar. Böylece sure sonrası dua, manevi bir bütünlük oluşturur. Hem Kuran okumuş hem de dua ile gönlü zenginleştirmiş olur.

Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 10

HER GÜN YASİN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Yasin Suresi’ni her gün düzenli şekilde okumak, kalpte iman heyecanını sürekli canlı tutar. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) onu “Kuran’ın kalbi” olarak tarif etmesi, günlük okumayı daha da anlamlı kılar. Gün aşırı tekrar edilen bu sure, dünya meşgalesi içinde kaybolmamak için hatırlatıcı bir görev üstlenir. Kimi rivayetlerde, Yasin Suresi’ni düzenli okuyan kişinin manevi bakımdan korunduğundan, gönül huzuru bulduğundan söz edilir. Tabii ki esas olan, sureyi anlayarak ve samimiyetle okumaktır. Sadece “her gün okuyorum” demek değil, içeriğindeki mesajları hayatımıza taşımak önemlidir. Böyle bir alışkanlık, hem dil alışkanlığına hem de kalpteki manaya tesir eder. Her gün okumak, iman tazelemeye vesile olur. Bu düzen, aynı zamanda Kuran’ın diğer surelerine de yönelme ve tefekkür etme isteğini artırabilir.

YASİN SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Yasin Suresi, Mekke döneminde indirilen sureler arasında yer alır. Bu dönem, İslam’ın ilk yıllarına ve Müslümanların henüz zayıf durumda oldukları zamanlara denk gelir. Mekkeli müşrikler, Peygamberimiz’e ve iman edenlere baskı uygularken, Allah bu sureyle tevhid mesajını güçlü biçimde vurgular. Sûrenin içeriğinde, peygamberlik hakikati, ahiret inancı ve geçmiş kavimlerin ders niteliğindeki hikâyeleri olduğundan, erken Mekke dönemindeki tebliğ sürecine yön gösterir. İnen ayetler, Mekkelilerin şirk koşmalarına karşı açık deliller sunar. Bu atmosferde, Yasin Suresi İslam davetinde moral kaynağı da olmuştur. Erken Mekke devrinde gelmesi, ahirete ve imana dair temel vurguları barındıran pek çok ayetin varlığıyla kendini gösterir.
Yasin Suresi Ne Demek? Yasin Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı. Yasin Suresinin Anlamı Meali, Fazileti, Tefsiri ve Sırları. Yasin Suresi Okumak ve Dinlemek - 11

YASİN SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Yasin Suresi hatmi, genellikle belirli bir niyetle ve belli bir sayıda okunarak tamamlanır. Kişi, “Ben şu niyet için Yasin hatmi yapıyorum” diye başlayabilir. Mesela, 7 gün boyunca her gün bir Yasin okuyarak bir hatim gibi düşünebilir. Veya 41 Yasin okuyup bitirenler de olur. Bu, tamamen kişinin inisiyatifine ve kalbine bağlıdır. Başlamadan önce, abdestli olup sakin bir ortamda niyet edilmesi güzel görülür. Her okumadan sonra, “Allah’ım bu okuduğum Yasin Suresi’ni vesile kılarak tüm hayırlarımı kabul eyle” gibi dualar yapılabilir. Hatim sırasında anlamını gözden geçirmek, suredeki mesajlarla bilinçli bir bağ kurmak önemlidir. Böylece Yasin Suresi hatmi, hem dilde hem kalpte derin bir etki bırakır. Gelenekte, aile veya cemaatle de bu hatim yapılabilir. Mühim olan, ihlaslı bir niyetle sureyi tekrar tekrar okuyarak kendini Allah’a yakın hissetmektir.

YASİN SURESİ’NİN SON AYETİ 99 KERE OKUNUR NE DEMEK?

Yasin Suresi’nin son ayetini belli sayılarda okuma oldukça yaygındır. Mesela kimileri, dileklerinin kabulü veya zor durumdan kurtulmak amacıyla “fesübhânellezî biyedihî melakûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn” cümlesini 99 kere tekrar eder. Kuran ve hadislerde, özel olarak “99 kez okuyun” şeklinde bir emir geçmez. Ancak, Allah’ın isimlerinin 99 olması gibi bir sembolik mana düşünüldüğünden böyle bir uygulama yayılmış olabilir. Temelinde, sure veya ayet okumayı belirli sayılarla desteklemek kişinin niyetini ve kararlılığını pekiştirir. Önemli olan, bu sayılara takılıp kalmadan, okunan ayetin manasını idrak etmektir. Bazı kişiler, manevi huzur ararken bu yöntemi uygular. Neticede, Kuran ayetleri Allah katında değerlidir; sayısı ne olursa olsun, samimiyet ve inançla okunması esastır.
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