1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı

Yaklaşık bir ay boyunca geçmeyen öksürüğünü sıradan bir göğüs enfeksiyonu sanan 24 yaşındaki Beth Harris’e, yapılan tetkikler sonucunda ikinci evre B hücreli lenfoma teşhisi kondu. Genç kadının hastalığı, yoğun bir kemoterapi süreciyle tedavi altına alındı.

1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı - 1

Harris, öksürüğünün kendiliğinden geçeceğine inanarak tedaviyi geciktirse de, ailesinin ısrarı üzerine aile hekimine başvurdu. Doktorun yazdığı iki farklı antibiyotik tedavisi başarısız olunca, Harris röntgen ve tomografi taramasına yönlendirildi. Beklenenden daha kısa sürede sonuçlara ulaşan Harris, kanser teşhisiyle adeta hayatının şokunu yaşadı.

Teşhisin ardından konuşan Harris, “Göğüs enfeksiyonumdan kansere kadar uzanan süreç inanılmazdı. Tüm belirtiler oradaydı. Beni tekrar çağırdıklarında, içgüdüsel olarak bunun kanser olduğunu hissettim” dedi.


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1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı - 2

Kalbinin etrafında sıvı birikmesi nedeniyle tedavi protokolü değiştirilen Harris’e başlangıçta altı ay sürecek iki haftada bir kemoterapi uygulanması planlanmıştı. Ancak sıvı birikmesi nedeniyle süreç üç ayla sınırlandırılarak daha yoğun bir tedaviye geçildi.


1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı - 3

“Boynumda ve göğsümde şişlikler var. Kalbimin ve sol akciğerimin girişini tıkayan büyük bir tümör oluştu” diyen Harris, iyileşmeyi umuyor


1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı - 4

Hastalığı öğrenmenin kendisini psikolojik olarak da derinden etkilediğini belirten Harris, “Bana lenfoma olduğumu söylediklerinde gözyaşlarına boğuldum. Aklıma ilk gelen annemin cenazemi planlamak zorunda kalacağıydı” ifadelerini kullandı.

1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı - 5


Genç kadın, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekerek, “Kendinizi iyi hissetmiyorsanız mutlaka doktora gidin. Ben de geçeceğini sandım ama gitmeseydim yılbaşını göremeyebilirdim” diye konuştu.

Beth Harris’in tedavi süreci devam ederken, ailesi ve eşi Lewis Talbot da ona moral ve destek veriyor.

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