1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı

Harris, öksürüğünün kendiliğinden geçeceğine inanarak tedaviyi geciktirse de, ailesinin ısrarı üzerine aile hekimine başvurdu. Doktorun yazdığı iki farklı antibiyotik tedavisi başarısız olunca, Harris röntgen ve tomografi taramasına yönlendirildi. Beklenenden daha kısa sürede sonuçlara ulaşan Harris, kanser teşhisiyle adeta hayatının şokunu yaşadı.



Teşhisin ardından konuşan Harris, “Göğüs enfeksiyonumdan kansere kadar uzanan süreç inanılmazdı. Tüm belirtiler oradaydı. Beni tekrar çağırdıklarında, içgüdüsel olarak bunun kanser olduğunu hissettim” dedi.





