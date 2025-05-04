1 ay süren öksürüğü ciddiye almadı, hayatı altüst oldu: 24 yaşındaki genç kadın kanser çıktı
Yaklaşık bir ay boyunca geçmeyen öksürüğünü sıradan bir göğüs enfeksiyonu sanan 24 yaşındaki Beth Harris’e, yapılan tetkikler sonucunda ikinci evre B hücreli lenfoma teşhisi kondu. Genç kadının hastalığı, yoğun bir kemoterapi süreciyle tedavi altına alındı.
Harris, öksürüğünün kendiliğinden geçeceğine inanarak tedaviyi geciktirse de, ailesinin ısrarı üzerine aile hekimine başvurdu. Doktorun yazdığı iki farklı antibiyotik tedavisi başarısız olunca, Harris röntgen ve tomografi taramasına yönlendirildi. Beklenenden daha kısa sürede sonuçlara ulaşan Harris, kanser teşhisiyle adeta hayatının şokunu yaşadı.
Teşhisin ardından konuşan Harris, “Göğüs enfeksiyonumdan kansere kadar uzanan süreç inanılmazdı. Tüm belirtiler oradaydı. Beni tekrar çağırdıklarında, içgüdüsel olarak bunun kanser olduğunu hissettim” dedi.