1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı

Kan testleri ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Beklenenin aksine, yüksek yumurta tüketimine rağmen "kötü" kolesterol seviyelerinde belirgin bir artış görülmedi. Aksine, "iyi" kolesterol seviyelerinde yükselme ve trigliserit adı verilen zararlı yağ oranında düşüş tespit edildi. Bu bulgular, yumurtanın sanılanın aksine sağlığa olumsuz bir etkisi olmayabileceğini gösterdi.



Everett, deney sırasında kendisini daha enerjik ve odaklanmış hissettiğini belirtti. Aynı zamanda libidosunda da artış gözlemledi. Ancak, kan testleri sonucunda testosteron seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Bu durum, psikolojik etkilerin de önemli bir rol oynayabileceğini düşündürdü.





