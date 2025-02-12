1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı

Japonya'nın Tokyo kentinde yaşayan fitness tutkunu Joseph Everett, sıra dışı bir beslenme deneyiyle gündeme geldi. Everett, bir vücut geliştiricinin iddiasını test etmek için bir ay boyunca her gün 30 yumurta yiyerek toplamda 1.000 yumurta tüketti. Amacı, bu diyetin kas gelişimi üzerindeki etkilerini görmekti.

1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 1

Deney sürecinde sadece yumurta tüketmekle kalmayan Everett, ağırlık antrenmanlarına da ağırlık verdi. Omletler, smoothieler ve çiğ yumurtalı pirinç yemeklerinden oluşan beslenme düzenine ek olarak, düzenli olarak spor yaptı ve bu süreci YouTube kanalında paylaştı. Deneyi büyük ilgi gördü ve videosu 782 bin kez izlendi.


DÜNYA HABERLERİ

1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 2

KAS KÜTLESİ ARTTI, KOLESTEROLÜ DEĞİŞMEDİ

Deneye başlamadan önce vücut ağırlığını ve fitness performansını ölçen Everett, bir ayın sonunda 78 kg'dan 84 kg'a çıkarak 6 kg kas kütlesi kazandı. Ayrıca, ağırlık kaldırma kapasitesini 20 kg artırdı.


1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 3

Kan testleri ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Beklenenin aksine, yüksek yumurta tüketimine rağmen "kötü" kolesterol seviyelerinde belirgin bir artış görülmedi. Aksine, "iyi" kolesterol seviyelerinde yükselme ve trigliserit adı verilen zararlı yağ oranında düşüş tespit edildi. Bu bulgular, yumurtanın sanılanın aksine sağlığa olumsuz bir etkisi olmayabileceğini gösterdi.

Everett, deney sırasında kendisini daha enerjik ve odaklanmış hissettiğini belirtti. Aynı zamanda libidosunda da artış gözlemledi. Ancak, kan testleri sonucunda testosteron seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. Bu durum, psikolojik etkilerin de önemli bir rol oynayabileceğini düşündürdü.


1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 4

SİNDİRİM PROBLEMİ YAŞADI

Deneyin ilerleyen günlerinde Everett, çiğ yumurta tüketiminden kaynaklanan sindirim sorunları yaşadı. 20. günde mide krampları ve kabızlık gibi problemlerle karşılaştı. Araştırmalarına göre, çiğ yumurtada bulunan tripsin inhibitörleri, sindirim sisteminde rahatsızlığa neden olabiliyordu. Sorunlarını aşmak için yumurtalarını pişirerek tüketmeye başladı ve bu sayede sindirim sistemi rahatladı.


1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 5

UZMANLAR UYARIYOR

Sağlık uzmanları, dengeli bir beslenme programı kapsamında yumurtanın sağlıklı bir protein kaynağı olduğunu belirtiyor. Ancak, NHS’ye (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) göre, yetişkin erkeklerin günlük doymuş yağ tüketimini 30 gramın altında tutması öneriliyor.


1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 6

Son araştırmalar, günlük bir yumurta tüketiminin kalp hastalığı riskini artırmadığını gösterse de, pişirme yöntemlerinin sağlığa etkileri büyük önem taşıyor. Örneğin, haşlanmış yumurtalar daha az yağ içerirken, tereyağında kızartılan yumurtalar doymuş yağ oranını artırabiliyor.


1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 7

Joseph Everett, yumurta diyeti deneyinin sonuçlarından genel olarak memnun olduğunu belirterek, gelecekte kas kütlesi kazanması gerektiğinde bu yöntemi tekrar deneyebileceğini söyledi.

1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı - 8

Ancak uzmanlar, aşırı beslenme alışkanlıklarının bireysel sağlık durumuna bağlı olarak farklı etkiler yaratabileceğini ve herkesin böyle bir diyeti uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini vurguluyor.

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