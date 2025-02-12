1 ayda her gün 30 yumurta yedi: Vücudundaki değişim şaşırttı
Japonya'nın Tokyo kentinde yaşayan fitness tutkunu Joseph Everett, sıra dışı bir beslenme deneyiyle gündeme geldi. Everett, bir vücut geliştiricinin iddiasını test etmek için bir ay boyunca her gün 30 yumurta yiyerek toplamda 1.000 yumurta tüketti. Amacı, bu diyetin kas gelişimi üzerindeki etkilerini görmekti.
Deney sürecinde sadece yumurta tüketmekle kalmayan Everett, ağırlık antrenmanlarına da ağırlık verdi. Omletler, smoothieler ve çiğ yumurtalı pirinç yemeklerinden oluşan beslenme düzenine ek olarak, düzenli olarak spor yaptı ve bu süreci YouTube kanalında paylaştı. Deneyi büyük ilgi gördü ve videosu 782 bin kez izlendi.