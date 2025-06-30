1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı

İçerik üreticisi Michael Alves, yalnızca bebeklere yönelik yiyecek ve içecekler tüketerek beş gün içinde kilo verdiğini iddia etti. Vücundaki değişimi paylaştı.

1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı - 1


DailyMail'de yer alan habere göre; YouTube'da içerik üreticisi Michael Alves, yalnızca bebeklere yönelik yiyecek ve içecekler tüketerek beş gün içinde kilo verdiğini iddia etti. Deneysel diyeti sosyal medyada viral olurken, uzmanlar bu tür uygulamaların risklerine dikkat çekiyor.


DÜNYA HABERLERİ

1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı - 2

Alves, yayınladığı bir videoda, yalnızca bebek mamaları ve içecekleri tüketerek beş gün geçirdiği ve bu süreçte yaklaşık 6 kilo verdiğini ileri sürdü. "Bebek Maması Diyeti" olarak adlandırdığı deney, kısa sürede 820 binden fazla izlenerek büyük yankı uyandırdı.

26 yaşındaki Alves, deney öncesinde katı kurallar belirledi: Tükettiği tüm yiyecekler bebekler veya yürümeye yeni başlayan çocuklar için olmalı, içecekler çocuk boyutlarında sunulmalı ve tüm öğünler bebek çatal-kaşıklarıyla yenmeliydi. Hatta bazı yemekleri, inek biçimli bebek kaşıklarıyla tüketti.


1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı - 3

Videoda tartıya çıkmadan önce formunu gösteren Alves, başlangıç kilosunun 115 kg olduğunu, beş gün sonunda ise 112,5 kg düştüğünü belirtti. Ancak bu kilo kaybının büyük ölçüde su kaybından kaynaklandığını ifade etti.

Deney boyunca süt poşetleri, sebze püreleri ve formül içecekleriyle beslenen Alves, süreç boyunca moral bozukluğu, açlık hissi ve fiziksel rahatsızlık yaşadığını açıkladı. "Gerçekten bir daha bebek maması yemek istemiyorum," sözleriyle deneyimi özetledi.


1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı - 4

Alves, bebek mamalarının yüksek protein içeriği olacağını düşündüğünü ancak market alışverişi sırasında bu beklentisinin boşa çıktığını fark etti. "Buradaki hiçbir şeyde protein yok. Bebeklerin proteine ihtiyacı yok mu?" şeklindeki sözleri videoda dikkat çekti.


1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı - 5

Deneyde tüketilen ürünlerin büyük bölümü Alves’in damak tadına uymadı. Diyet boyunca düzenli egzersiz yapmayı da sürdüren Alves, yürüyüşler yaptı, spor salonuna gitti ve eşi Jessica ile uzun yürüyüşler gerçekleştirdi.

Beslenme uzmanları, bu tür diyetlerin uzun vadeli sağlık açısından risk taşıdığına dikkat çekiyor. Bebek mamalarının yetişkinler için gerekli olan protein, lif ve sodyum miktarlarını karşılamadığı vurgulanırken; takviye edilmediği sürece temel mikrobesinlerden de yoksun olabileceği belirtiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER