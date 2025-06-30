1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı

Alves, yayınladığı bir videoda, yalnızca bebek mamaları ve içecekleri tüketerek beş gün geçirdiği ve bu süreçte yaklaşık 6 kilo verdiğini ileri sürdü. "Bebek Maması Diyeti" olarak adlandırdığı deney, kısa sürede 820 binden fazla izlenerek büyük yankı uyandırdı.



26 yaşındaki Alves, deney öncesinde katı kurallar belirledi: Tükettiği tüm yiyecekler bebekler veya yürümeye yeni başlayan çocuklar için olmalı, içecekler çocuk boyutlarında sunulmalı ve tüm öğünler bebek çatal-kaşıklarıyla yenmeliydi. Hatta bazı yemekleri, inek biçimli bebek kaşıklarıyla tüketti.





