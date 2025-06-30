1 hafta sadece bebek maması yedi: 26 yaşındaki genç vücudundaki değişimi anlattı
İçerik üreticisi Michael Alves, yalnızca bebeklere yönelik yiyecek ve içecekler tüketerek beş gün içinde kilo verdiğini iddia etti. Vücundaki değişimi paylaştı.
DailyMail'de yer alan habere göre; YouTube'da içerik üreticisi Michael Alves, yalnızca bebeklere yönelik yiyecek ve içecekler tüketerek beş gün içinde kilo verdiğini iddia etti. Deneysel diyeti sosyal medyada viral olurken, uzmanlar bu tür uygulamaların risklerine dikkat çekiyor.