1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi, ne zaman resmi tatil oldu?

1 Mayıs, uluslararası işçi sınıfını tanıyan yıllık bir bayramdır ve dünyada her yıl 1 Mayıs’ta kutlanır. Bu gün, işçi hakları için verilen mücadeleyi anmakta ve bugün alışık olduğumuz sekiz saatlik iş günü hakkını güvence altına almak uğruna hayatını kaybedenleri onurlandırmaktadır. Peki, 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi?

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi, ne zaman resmi tatil oldu? - 1

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1856'da taş duvar ustaları ve inşaat işçileri yoğun çalışma süresinin günlük 8 saate düşürülmesi talebiyle iş bıraktı. İşçiler, taleplerini dile getirmek için 21 Nisan'da 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüdü.

Avustralya'nın ardından ABD'deki işçiler de işverenlerden 1884'te çalışma saatlerinin azaltılması talebinde bulundu. ABD'de günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için başlatılan mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel bir nitelik kazandı.

DÜNYA HABERLERİ

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi, ne zaman resmi tatil oldu? - 2

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889'daki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. ABD'li sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi.

O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi, ne zaman resmi tatil oldu? - 3

İLK RESMİ KUTLAMA 1923'TE

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı.

Cumhuriyet döneminde ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.


1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman ilan edildi, ne zaman resmi tatil oldu? - 4

NE ZAMAN RESMİ BAYRAM OLDU?

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programında, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında meydandakilere ateş açılması sonucu 37 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Bu olay da gerekçe gösterilerek 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlanması yasaklandı.

Darbecilerin resmi tatil olmaktan çıkardığı 1 Mayıs, yıllar sonra 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edilerek, coşkuyla kutlanmaya başlandı.

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