1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs'ın tarihi

İLK RESMİ KUTLAMA 1923'TE

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı.



Cumhuriyet döneminde ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.





