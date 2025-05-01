1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs'ın tarihi
1 Mayıs, uluslararası işçi sınıfını tanıyan yıllık bir bayramdır ve dünyada her yıl 1 Mayıs’ta kutlanır. Bu gün, işçi hakları için verilen mücadeleyi anmakta ve bugün alışık olduğumuz sekiz saatlik iş günü hakkını güvence altına almak uğruna hayatını kaybedenleri onurlandırmaktadır. Peki, 1 Mayıs işçi ve Emekçi Bayramı nasıl ortaya çıktı?
Avustralya'nın Melbourne kentinde 1856'da taş duvar ustaları ve inşaat işçileri yoğun çalışma süresinin günlük 8 saate düşürülmesi talebiyle iş bıraktı. İşçiler, taleplerini dile getirmek için 21 Nisan'da 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüdü.
Avustralya'nın ardından ABD'deki işçiler de işverenlerden 1884'te çalışma saatlerinin azaltılması talebinde bulundu. ABD'de günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için başlatılan mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel bir nitelik kazandı.