10 bin adım kuralını geride bırakan Japon yürüyüş tekniği: 10 kat fazla fayda sağlıyor
Günümüzde sağlıklı kalmak için sıkça önerilen “günde 10 bin adım” hedefi, çoğu insan için zaman açısından büyük bir yük. Ancak 2007 yılında Japonya’da geliştirilen özel bir yürüyüş tekniği, bu hedefe etkili ve daha kısa bir alternatif sunuyor.
Bu yöntem sadece 30 dakika sürüyor ama geleneksel yürüyüşten 10 kata kadar daha fazla fayda sağlayabiliyor. Üstelik özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan her yaştan birey için uygulanabilir.