10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor

2010 yılında yalnızca 10 bin Bitcoin karşılığında alınan iki pizzanın güncel değeri, Bitcoin’in 106 bin dolara ulaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Yaşanan bu sıra dışı alışveriş, Bitcoin tarihindeki en ilginç ve unutulmaz olaylardan biri olarak kripto dünyasında hala konuşuluyor.

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 1

Satoshi Nakamoto tarafından 2009’da tanıtılan Bitcoin, finans dünyasında devrim yaratan ilk kripto para birimiydi. Nakamoto’nun gerçek kimliği hâlâ bilinmiyor, ancak yarattığı sistem, geleneksel finansal yapılara meydan okuyarak günümüzde milyonlarca kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 2

10 BİN BİTCOİN VE İKİ PİZZA

Bitcoin’in ticaretteki ilk kullanım örneği, 2010 yılında bir programcı olan Laszlo Hanyecz tarafından gerçekleştirildi.

Hanyecz, 10 bin Bitcoin ödeyerek iki büyük pizza satın aldı. O dönem yalnızca 41 dolara eşdeğer olan bu işlem, Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini kanıtlamak adına önemli bir adımdı.

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 3

BUGÜN DEĞERİ DUDAK UÇAKLATIYOR

Bugün bu 10 bin Bitcoin’in değeri, 1,05 milyar doları aşmış durumda. Ancak Laszlo Hanyecz, bu alışverişten pişmanlık duymadığını ve Bitcoin’in o günkü potansiyelini göstermenin daha değerli olduğunu vurguluyor.

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 4

BİTCOİN PİZZA GÜNÜ

Bu tarihi olay, her yıl 22 Mayıs’ta "Bitcoin Pizza Günü" olarak kutlanıyor. Bu özel gün, Bitcoin’in sadece spekülatif bir varlık değil, günlük hayatta kullanılabilir bir araç olduğunu hatırlatıyor.

2010’da bir forumda yaptığı teklif ile tarihe geçen Laszlo, 10 bin Bitcoin karşılığında pizza almak istediğini duyurdu. Teklifi kabul eden bir kişi, kredi kartıyla pizzaları sipariş edip Laszlo’ya gönderdi. Bu basit alışveriş, Bitcoin’in kullanım potansiyelini gösteren çarpıcı bir örnek oldu.

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 5

100 BİN BİTCOİN HARCADIĞINI BELİRTİYOR

Laszlo, yalnızca pizzalar için değil, farklı alışverişler için de o dönemde yaklaşık 100 bin Bitcoin harcadığını belirtiyor.

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 6

10.6 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ HAYAL OLDU

Eğer Bitcoin’leri satmak yerine saklamış olsaydı, bugün yaklaşık 10.6 milyar dolarlık bir servete sahip olabilirdi.

10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor - 7

Ancak o dönemde Bitcoin’in değeri bu kadar öngörülebilir değildi.

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