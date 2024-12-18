10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor
2010 yılında yalnızca 10 bin Bitcoin karşılığında alınan iki pizzanın güncel değeri, Bitcoin’in 106 bin dolara ulaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Yaşanan bu sıra dışı alışveriş, Bitcoin tarihindeki en ilginç ve unutulmaz olaylardan biri olarak kripto dünyasında hala konuşuluyor.
Satoshi Nakamoto tarafından 2009’da tanıtılan Bitcoin, finans dünyasında devrim yaratan ilk kripto para birimiydi. Nakamoto’nun gerçek kimliği hâlâ bilinmiyor, ancak yarattığı sistem, geleneksel finansal yapılara meydan okuyarak günümüzde milyonlarca kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor.