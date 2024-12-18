10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza almıştı! 14 yıl önceki pizzanın şimdiki değeri dudak uçuklatıyor

BİTCOİN PİZZA GÜNÜ

Bu tarihi olay, her yıl 22 Mayıs’ta "Bitcoin Pizza Günü" olarak kutlanıyor. Bu özel gün, Bitcoin’in sadece spekülatif bir varlık değil, günlük hayatta kullanılabilir bir araç olduğunu hatırlatıyor.



2010’da bir forumda yaptığı teklif ile tarihe geçen Laszlo, 10 bin Bitcoin karşılığında pizza almak istediğini duyurdu. Teklifi kabul eden bir kişi, kredi kartıyla pizzaları sipariş edip Laszlo’ya gönderdi. Bu basit alışveriş, Bitcoin’in kullanım potansiyelini gösteren çarpıcı bir örnek oldu.