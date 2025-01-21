10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında
Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan yangın, uluslararası medyanın da gündemine yerleşti. Haber ajansları, Türk yetkililerin açıklamalarını ve olayın ayrıntılarını aktardı.
Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Otel yangını, uluslararası medyanın da gündemine yerleşti.
Amerikan Bloomberg haber sitesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasını aktararak ölü ve yaralı sayısını bildirdi.
Otelde 230 kişinin yer aldığı bilgisini de paylaştı.