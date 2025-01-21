10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında

CNN: 267 PERSONEL SEFERBER EDİLDİ

CNN International, Vali Yerlikaya'dan alıntı yaparak yetkililerin yangına müdahale etmek üzere 267 acil durum personelini seferber ettiğini bildirdi.

CNN, şunları yazdı: "Bazıları sosyal medyada paylaşılan, bazıları da Türk televizyon kanalları tarafından yayınlanan bir dizi videoda otelin üst katlarından alevlerin çıktığı görülüyor. Bazı insanların yangından kaçmak için yatak çarşaflarını bağladıkları görüldü."