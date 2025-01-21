10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında

Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne yol açan yangın, uluslararası medyanın da gündemine yerleşti. Haber ajansları, Türk yetkililerin açıklamalarını ve olayın ayrıntılarını aktardı.

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 1

Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Otel yangını, uluslararası medyanın da gündemine yerleşti.

Amerikan Bloomberg haber sitesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasını aktararak ölü ve yaralı sayısını bildirdi.

Otelde 230 kişinin yer aldığı bilgisini de paylaştı.

DÜNYA HABERLERİ

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 2

AP, "ÇARŞAF" AYRINTISINA YER VERDİ

Associated Press haber ajansı da yangının gece saatlerinde Bolu ilinin Kartalkaya beldesindeki otelin restoranında çıktığını belirtti.

AP'nin haberinde 2 kişinin panikle camdan atlayarak hayatını kaybettiği ayrıntısına yer verildi.

AP, NTV'yi kaynak göstererek oteldeki bazı kişilerin çarşaflarla odalarından çıkmaya çalıştığını da aktardı.

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 3

REUTERS: NASIL ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL

İngiliz Reuters haber ajansı da yanıgının sabah karşı saat 03.30'da başladığını haber verdi.

Reuters, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını kaydetti.

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 4

CNN: 267 PERSONEL SEFERBER EDİLDİ

CNN International, Vali Yerlikaya'dan alıntı yaparak yetkililerin yangına müdahale etmek üzere 267 acil durum personelini seferber ettiğini bildirdi.

CNN, şunları yazdı: "Bazıları sosyal medyada paylaşılan, bazıları da Türk televizyon kanalları tarafından yayınlanan bir dizi videoda otelin üst katlarından alevlerin çıktığı görülüyor. Bazı insanların yangından kaçmak için yatak çarşaflarını bağladıkları görüldü."

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 5

Euronews, de NTV'yi kaynak göstererek otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın yangının yayılmasını hızlandırmış olabileceği yorumunu aktardı.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın'ın açıklamalarına yer veren Euronews, 30 yangın söndürme aracı ve 28 ambulansın olay yerine gönderildiğini belirtti.

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 6

Katar merkezli El Cezire haberinde "Türkiye'nin kuzeybatısındaki bir kayak merkezinde çıkan otel yangınında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi" diye yazdı.

Yangının çıkış nedeninin yetkililerce araştırılacağını belirtti.

El Cezire Kartalkaya'nın, kayak sezonu boyunca binlerce ziyaretçiyi çeken Türkiye'nin önde gelen kış turizmi destinasyonlarından biri olduğunu da yazdı.

10 kişinin öldüğü Kartalkaya otel yangını dış basında - 7
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