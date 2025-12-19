10 milyon nüfuslu bir kent nasıl susuz kaldı?

Kuraklığın temel nedenlerinden biri iklim değişikliği. Ortadoğu, küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısınıyor. İran platosunda yağış düzenleri değişirken, kışlar daha kısa ve kurak geçiyor.

Zagros ve Elburz dağlarındaki kar örtüsü gibi ilkbahar ve yaz aylarında nehirleri ve yeraltı sularını besleyen doğal rezervler hızla azalıyor. Yağışlar ise giderek kısa süreli ve şiddetli sağanaklar halinde düşüyor. Bu da suyun toprağa işlemeden yüzeyden akıp gitmesine yol açıyor.

Ancak sorun yalnızca iklimle sınırlı değil. İran’daki su altyapısı uzun yıllardır yetersiz yatırımlarla boğuşuyor. Tarım ve sanayi için açılan yüz binlerce kaçak kuyu da yeraltı sularını hızla tüketiyor.

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi, her yıl yaklaşık 13 bin kaçak kuyunun kapatıldığını, ancak bunun sorunu çözmeye yetmediğini belirtiyor.