10 parmağında 10 marifet, Çinli kayakçı sosyal medyayı salladı

Eileen Gu 3 Eylül 2003'te San Francisco'da doğdu. Gu'nun annesi Çin'den ABD'ye göçen bir kimya mühendisi ve aynı zamanda yarı zamanlı kayak eğitmenliği de yapıyor. Eileen Gu ilk kayak eğitimini 3 yaşında annesinden alarak bu spor dünyasının kapısından içeri giriyor. Yazları anavatanı Çin'in başkenti Pekin'e giden Eileen Gu, burada bir yaz okulunda matematik eğitimi alıyor. Girdiği SAT sınavında 1600 puan üzerinden 1580 alarak Stanford Üniversitesi'ne erken giriş hakkı kazanıyor.

“Kayak dışında tam bir ineğim” diyen Gu, kuantum fiziği eğitimi alıyor. Daha önce verdiği bir röportajda Eileen Gu, ilk kuantum fiziği dersinde “dersin konusunun güzelliğinden” gözyaşlarını tutamıyor.