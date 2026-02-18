10 parmağında 10 marifet, Çinli kayakçı sosyal medyayı salladı
18.02.2026 11:02
Erdem Güzel
Kayakçı, kuantum fiziği öğrencisi, moda yıldızı ve şimdi sosyal medya ikonu. ABD doğumlu Çinli kayakçı Eileen Gu hem Kış Olimpiyatları'nda, hem kişisel hayatında, hem de sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Peki kim bu kayakçı?
"KAYAK DIŞINDA TAM BİR İNEĞİM"
Eileen Gu 3 Eylül 2003'te San Francisco'da doğdu. Gu'nun annesi Çin'den ABD'ye göçen bir kimya mühendisi ve aynı zamanda yarı zamanlı kayak eğitmenliği de yapıyor. Eileen Gu ilk kayak eğitimini 3 yaşında annesinden alarak bu spor dünyasının kapısından içeri giriyor. Yazları anavatanı Çin'in başkenti Pekin'e giden Eileen Gu, burada bir yaz okulunda matematik eğitimi alıyor. Girdiği SAT sınavında 1600 puan üzerinden 1580 alarak Stanford Üniversitesi'ne erken giriş hakkı kazanıyor.
“Kayak dışında tam bir ineğim” diyen Gu, kuantum fiziği eğitimi alıyor. Daha önce verdiği bir röportajda Eileen Gu, ilk kuantum fiziği dersinde “dersin konusunun güzelliğinden” gözyaşlarını tutamıyor.
KİMİNE GÖRE NANKÖR KİMİNE GÖRE KAHRAMAN
ABD doğumlu olmasına ve orada yetişmiş olmasına rağmen 2019 yılında annesinin memleketi Çin adına yarışma kararı alan Gu, bu tercihi nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalıyor. Bazı kesimler tarafından "hain" ve "nankör" olarak nitelendirilen sporcu, üniversitesi Stanford'ın kampüsünde fiziksel saldırıya uğradığını, ölüm tehditleri aldığını ve yurdunun soyulduğunu söyledi.
22 yaşındaki Gu, kararının arkasında Çin’deki genç kızlara ilham verme ve sporu daha geniş kitlelere ulaştırma amacının yattığını vurguluyor.
Yaptığı kayak sporunda da yıldızını hızlıca parlatan Eileen Gu, 2020 Gençler Kış Olimpiyatları'nda 2 altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ardından 2021 yılında dünya şampiyonasında kazandığı yine 2 altın madalyayla kayak sporunda yıldızlaşan sporcu, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda da bir kez daha 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanıyor. 2022 Pekin Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyalarla Gu serbest stil kayakta altın madalya kazanan en genç isim oluyor.
"KAR PRENSESİ" 2026 OLİMPİYATLARI'NDA 2 GÜMÜŞ MADALYAYI KAPTI
2026 Kış Olimpiyatları'na katılmak için Stanford Üniversitesi'ndeki eğitimine ara veren Eileen Gu, olimpiyatlarda ününü sosyal medyanın da etkisiyle iyice artırıyor. Çinli hayranları tarafından "Kar Prensesi" olarak adlandırılan Gu'nun olimpiyatlardaki fotoğrafları ve videoları sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken paylaşım sayıları yüzbinleri buluyor.
Gu ise bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak 2026 Milano Olimpiyatları'nda başarılı bir tablo ortaya koyuyor. Eileen Gu, olimpiyatların başından bu yana serbest stil kayağın alt kategorilerinde 2 gümüş madalya kazandı ve altın madalya için başka katergorilerde mücadelesini sürdürüyor.
YILLIK GELİRİ 23 MİLYON DOLAR
Forbes verilerine göre, yıllık 23 milyon dolarlık geliriyle 2026 Kış Olimpiyatları'nınen çok kazanan sporcusu olan Gu'nun kazancının sadece 100 bin dolarının kayaktan geldiği belirtiliyor. Geri kalanı dev lüks markalarla yaptığı modellik ve sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanıyor. Eileen Gu kendisini eğitim, moda ve spor dallarının her birinde "tam zamanlı" bir çalışan olarak gördüğünü ifade ediyor.