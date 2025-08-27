Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi

Bu öneriler, 2009 yılında Journal of Alzheimer’s Disease’de yayımlanan bir araştırmayla da destekleniyor. Çalışmada, 680’den fazla katılımcı üzerinde yapılan denemede, tek bacak üzerinde 5 saniye bile duramayanların Alzheimer hastalığına bağlı bilişsel bozulma riskinin yüksek olduğu tespit edildi. Çalışmanın yazarları, “Tek bacak denge testi anormalliği, ileri derecede demansın bir göstergesidir ve bilişsel gerileme oranını artırır” sonucuna vardı.





