Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi

Her yıl dünya genelinde milyonlarca kişi demansa yakalanıyor. Uzmanlar, tehlikeli hastalığın çoğu zaman belirti vermediğini belirterek uyarıyor.

Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi - 1

Demans, beyin fonksiyonlarının zamanla bozulmasıyla ortaya çıkan; hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma ve davranış değişiklikleriyle kendini gösteren bir sendromdur. Nörolog Dr. Baibing Cheng, kolaylıkla uygulanabilen 10 saniyelik bir testin, demans riskini ortaya çıkarabileceğini açıkladı. 

DÜNYA HABERLERİ

Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi - 2

70 yaş ve altındaki sağlıklı bireylerin bu testi rahatlıkla yapabilmesi gerektiğini belirten Dr. Cheng, “Bunu yapamayanlarda demans riski artıyor. Çünkü dengedeki bozukluk, beyindeki motor kontrolünden sorumlu serebellum ve bazal gangliyon gibi bölgelerde erken işlev bozukluğunu işaret eder. Bu bölgeler, nörodejeneratif hastalık süreçlerinde de etkilenir” ifadelerini kullandı.


Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi - 3

Bu öneriler, 2009 yılında Journal of Alzheimer’s Disease’de yayımlanan bir araştırmayla da destekleniyor. Çalışmada, 680’den fazla katılımcı üzerinde yapılan denemede, tek bacak üzerinde 5 saniye bile duramayanların Alzheimer hastalığına bağlı bilişsel bozulma riskinin yüksek olduğu tespit edildi. Çalışmanın yazarları, “Tek bacak denge testi anormalliği, ileri derecede demansın bir göstergesidir ve bilişsel gerileme oranını artırır” sonucuna vardı.


Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi - 4

2015 yılında yapılan başka bir çalışma ise tek bacak üzerinde dengede durmanın, demans ve inme riskini gösterdiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, 20 saniyeden uzun süre dengede kalamayanlarda mikro kanamalar ve “sessiz” inme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER