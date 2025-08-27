Demans riskini ortaya çıkaran 10 saniyelik test: Nörolog önerdi
Her yıl dünya genelinde milyonlarca kişi demansa yakalanıyor. Uzmanlar, tehlikeli hastalığın çoğu zaman belirti vermediğini belirterek uyarıyor.
Demans, beyin fonksiyonlarının zamanla bozulmasıyla ortaya çıkan; hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma ve davranış değişiklikleriyle kendini gösteren bir sendromdur. Nörolog Dr. Baibing Cheng, kolaylıkla uygulanabilen 10 saniyelik bir testin, demans riskini ortaya çıkarabileceğini açıkladı.