10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor
ABD’de yaşayan Tripp Phillips, henüz 10 yaşındayken bir sınıf ödevi sayesinde hayatını tamamen değiştiren bir buluşla milyoner oldu. 2014 yılında öğretmeni öğrencilerinden bir şeyler icat etmelerini istediğinde Tripp adlı küçük çocuk, legolarıyla oynarken karşılaştığı bir soruna çözüm aradı. Bu fikir, onu yıllar sonra milyonlarca dolar kazanan bir girişimci haline getirdi.
10 yaşında milyoner olan Tripp Phillips'in hikayesi, başarının yaşla olmadığının adeta büyük bir kanıtı. Tripp Phillips, bir ödev sayesinde aklına gelen buluşu ilmek ilmek işleyerek icat etti ve sonrasında dünya çapında başarıya ulaştı.