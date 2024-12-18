10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor

ABD’de yaşayan Tripp Phillips, henüz 10 yaşındayken bir sınıf ödevi sayesinde hayatını tamamen değiştiren bir buluşla milyoner oldu. 2014 yılında öğretmeni öğrencilerinden bir şeyler icat etmelerini istediğinde Tripp adlı küçük çocuk, legolarıyla oynarken karşılaştığı bir soruna çözüm aradı. Bu fikir, onu yıllar sonra milyonlarca dolar kazanan bir girişimci haline getirdi.

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 1

10 yaşında milyoner olan Tripp Phillips'in hikayesi, başarının yaşla olmadığının adeta büyük bir kanıtı. Tripp Phillips, bir ödev sayesinde aklına gelen buluşu ilmek ilmek işleyerek icat etti ve sonrasında dünya çapında başarıya ulaştı.

DÜNYA HABERLERİ

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 2

ÇOCUKLUK İCADI DÜNYA ÇAPINDA BAŞARIYA DÖNÜŞTÜ

Tripp’in buluşu olan yapıştırıcı, legoların birbirine zarar vermeden sağlamca yapışmasını sağlarken, ılık suyla kolayca çözülebilmesiyle dikkat çekti.

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 3

2015 yılında düzenlenen Uluslararası Torrance Yaratıcılık Ödülleri’nde birincilik kazandıktan sonra, 40 bin dolarlık sermayeyle ürününü hayata geçirdi.

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 4

YATIRIMCILARIN DESTEĞİNİ KAZANDI

Tripp’in azmi ve vizyonu sayesinde 2017’de girişimcilik programı Shark Tank’te yatırımcıların desteğini kazandı.

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 5

Başlangıçta 7 bin adet satan bu yenilikçi ürün, yıllar içinde büyük bir başarı yakaladı.

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 6

GELİRİ 2 MİLYON DOLARI AŞTI

2022 yılında 1 milyon dolarlık kazanca ulaşan Tripp, 2024 yılı itibarıyla gelirini 2 milyon dolara çıkardı.

10 yaşında milyoner oldu! Sınıf ödeviyle başladı, şimdi 2 milyon dolar kazanıyor - 7

Küçük bir sınıf ödeviyle başlayan bu hikaye, yaratıcılık ve azimle neler başarılabileceğini gösteriyor.

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