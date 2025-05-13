10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı

"Bacaklarımda ve karnımda hissiz bölgeler var. En büyük ağrıyı sağ bacağımda hissediyordum, bu nedenle sinirler en çok orada zarar görmüş," diyen Coleman, şu anda yürüyebilmek için yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanıyor.



Felçli olmasına rağmen Coleman, 35 yaşındaki nişanlısı Stephen ile Temmuz ayında yapılacak düğünleri için hazırlık yapıyor. Nikah masasına koltuk değnekleriyle, oğulları Connor’ın desteğiyle çıkacak çift için yakınları bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile tedavi süreci ve beklenmedik masrafların karşılanması hedefleniyor.





