10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı
33 yaşındaki Julie Coleman, 10 yıl boyunca "siyatik" teşhisiyle yaşadığı ağrıların aslında omuriliğinde büyüyen nadir bir tümörden kaynaklandığını öğrendi. Geç konulan teşhis nedeniyle genç kadın kısmen felç kaldı.
İlk kez 2014 yılında, oğlu Connor’a hamileyken sırtında ve bacaklarında şiddetli ağrılar yaşamaya başlayan Julie Coleman’a siyatik tanısı konuldu. Doktorlar, bu ağrıların gebelikle ilişkili olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. Ancak ağrılar geçmediği gibi yıllar içinde şiddetini artırdı.