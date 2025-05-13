10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı

33 yaşındaki Julie Coleman, 10 yıl boyunca "siyatik" teşhisiyle yaşadığı ağrıların aslında omuriliğinde büyüyen nadir bir tümörden kaynaklandığını öğrendi. Geç konulan teşhis nedeniyle genç kadın kısmen felç kaldı.

10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı - 1

İlk kez 2014 yılında, oğlu Connor’a hamileyken sırtında ve bacaklarında şiddetli ağrılar yaşamaya başlayan Julie Coleman’a siyatik tanısı konuldu. Doktorlar, bu ağrıların gebelikle ilişkili olduğunu ve zamanla geçeceğini söyledi. Ancak ağrılar geçmediği gibi yıllar içinde şiddetini artırdı.

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10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı - 2

“Bana sadece siyatik olduğu söylendi. Tarama yapılmasına gerek olmadığını, çünkü sırt ameliyatının çok riskli olduğunu söylediler,” diyen Coleman, yıllar boyunca birçok pratisyen hekime başvurmasına rağmen hepsinden benzer yanıtlar aldığını söyledi.

10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı - 3

Fizyoterapi ve ağrı kesicilerle geçen 10 yılın ardından Coleman, 2022’de sağ ayağında başlayan ve yukarı doğru yayılan uyuşma şikayetiyle tekrar doktora başvurdu. Bu kez nihayet bir MRI taraması yapılmasına karar verildi.

24 Aralık 2024’te yapılan tarama sonucunda, Coleman’ın omuriliğinde büyük bir tümör tespit edildi. Teşhis, 9 Ocak’ta bir beyin cerrahı tarafından doğrulandı.

10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı - 4

Bu gelişmenin ardından ameliyat kararı alan Julie Coleman, 28 Ocak’ta tümörün alınması için operasyona girdi. Yapılan incelemelerde, tümörün sinirleri kaplayan ve genellikle iyi huylu olan nadir bir schwannoma olduğu ortaya çıktı.

Ancak ameliyat sonrası, Coleman’ın sağ dizinden aşağısı felç kaldı. Doktorlar, sinirlerde kalıcı hasar olabileceği ve bazı semptomların geri döndürülemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.


10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı - 5

"Bacaklarımda ve karnımda hissiz bölgeler var. En büyük ağrıyı sağ bacağımda hissediyordum, bu nedenle sinirler en çok orada zarar görmüş," diyen Coleman, şu anda yürüyebilmek için yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

Felçli olmasına rağmen Coleman, 35 yaşındaki nişanlısı Stephen ile Temmuz ayında yapılacak düğünleri için hazırlık yapıyor. Nikah masasına koltuk değnekleriyle, oğulları Connor’ın desteğiyle çıkacak çift için yakınları bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile tedavi süreci ve beklenmedik masrafların karşılanması hedefleniyor.


10 yıl yanlış teşhisle yaşadı: 33 yaşındaki genç kadın felç kaldı - 6

Julie Coleman, Ağustos ayında bir MRI taramasına daha girecek. Bu tarama, tümörün tamamen çıkarılıp çıkarılmadığını ve yeni bir müdahaleye gerek olup olmadığını gösterecek.

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