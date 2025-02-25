10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor
24 yaşındaki Annie Holland, yemek kokusunun bile onu hasta etmesi nedeniyle son 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor. Hayatta kalabilmek için damardan verilen besinlerle yaşamak zorunda kalan talihsiz kadına, bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırdığı ve ömür boyu süren bir hastalık olan Otoimmün Otonomik Gangliopati teşhisi kondu.
12 yaşından itibaren AAG semptomlarının görüldüğü Annie, ilerleyen yıllarda daha da kötüleşti. 18 yaşında teşhis konan Annie, 22 yaşından itibaren ölümcül hastalıkla mücadele etmeye başladı.
Yemeklerin kokusundan bile midesinin bulandığını belirten Annie, bu süreçte toplumdan soyutlandığını çünkü yemek yeme korkusunun insanlar tarafından garip karşılandığını anlattı.