10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor

Ancak TPN ile yaşamak kolay değil. Annie, Hickman hattına her bağlandığında, hat steril kalmak zorunda. Aksi takdirde herhangi bir bakterinin bu hattan geçmesi, hayatı tehdit eden bir enfeksiyona yol açabilir.

Otonom sinir sistemi, vücudun istemsiz işlevlerini kontrol eden sinir sistemi kısmıdır; bunlar arasında kalp atışı, sindirim, terleme ve solunum gibi temel işlevler yer alır. Otoimmün Otonomik Gangliopati, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla otonom sinir sistemine ait gangliyonlara (sinir hücreleri kümesi) saldırması sonucu ortaya çıkar.