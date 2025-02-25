10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor

24 yaşındaki Annie Holland, yemek kokusunun bile onu hasta etmesi nedeniyle son 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor. Hayatta kalabilmek için damardan verilen besinlerle yaşamak zorunda kalan talihsiz kadına, bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırdığı ve ömür boyu süren bir hastalık olan Otoimmün Otonomik Gangliopati teşhisi kondu.

10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor - 1

12 yaşından itibaren AAG semptomlarının görüldüğü Annie, ilerleyen yıllarda daha da kötüleşti. 18 yaşında teşhis konan Annie, 22 yaşından itibaren ölümcül hastalıkla mücadele etmeye başladı.

Yemeklerin kokusundan bile midesinin bulandığını belirten Annie, bu süreçte toplumdan soyutlandığını çünkü yemek yeme korkusunun insanlar tarafından garip karşılandığını anlattı.

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10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor - 2

Ameliyatlar ve ilaçlar yoluyla hayata tutunmaya çalışan Annie'nin yaşamasının tek yolu ise Total Parenteral Nutrition (TPN) adı verilen bir tedavi yöntemi. Annie, temel besinleri doğrudan kan dolaşımına veren TPN sayesinde her gece 12 saat boyunca, vücudunun ihtiyacı olan besinleri sağlayan bir IV damlalığına bağlanıyor.

10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor - 3

Ancak TPN ile yaşamak kolay değil. Annie, Hickman hattına her bağlandığında, hat steril kalmak zorunda. Aksi takdirde herhangi bir bakterinin bu hattan geçmesi, hayatı tehdit eden bir enfeksiyona yol açabilir.

Otonom sinir sistemi, vücudun istemsiz işlevlerini kontrol eden sinir sistemi kısmıdır; bunlar arasında kalp atışı, sindirim, terleme ve solunum gibi temel işlevler yer alır. Otoimmün Otonomik Gangliopati, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla otonom sinir sistemine ait gangliyonlara (sinir hücreleri kümesi) saldırması sonucu ortaya çıkar.

10 yıldır hiçbir şey yemiyor: Yemek kokusu bile beni hasta ediyor - 4

Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle şu semptomlarla kendisini ele verir:

  • Düşük kan basıncı (hipotansiyon)
  • Hızlı veya düzensiz kalp atışı (taşikardi)
  • Sindirim sistemi problemleri
  • Terleme anormallikleri (fazla terleme ya da terleme kaybı)
  • Baş dönmesi veya bayılma hissi
  • Göz kuruluğu
  • İdrar tutma güçlüğü
  • Sıcak ve soğuk duyusu değişiklikleri

Bu hastalık, karmaşık ve nadir olduğu için uzman bir nörolog veya otonom sinir sistemi üzerine çalışan bir doktorun takibi oldukça önemlidir.

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