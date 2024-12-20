100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı

Deneyin çarpıcı sonuçlarından biri, daha önce bilinmeyen bir tek hücreli organizma türünün keşfedilmesiydi. The Independent gazetesine konuşan Dituri, "Bu türün bilime yeni bir katkı olduğuna inanıyoruz. Binlerce kez bu bölgede dalış yapıldı, ancak bu organizma fark edilmemiş. Sadece daha dikkatli bakmamız gerekiyordu," dedi.