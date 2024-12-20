100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı

Florida Güney Üniversitesi'nden Dr. Joe Dituri, 2023 yılında bilim dünyasında yankı uyandıran bir deneye imza attı. "Dr. Deep Sea" (Derin Deniz Doktoru) olarak da bilinen Dituri, 100 gün boyunca su altında yaşarak hem insan vücudu üzerindeki etkileri inceledi hem de bilimsel çalışmalara önemli katkılar sağladı.

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 1

DENEYİN AMACI VE DETAYLARI

1 Mart 2023'te başlayan bu alışılmışın dışındaki deney, biyoloji alanında bir ilk olma niteliği taşıyordu. Florida Güney Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, deneyin iki temel hedefi bulunuyordu:

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100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 2

Deniz ekosistemini canlandırmanın yeni yollarını keşfetmek.

İnsanlarda çeşitli hastalıkları önleyebilecek tıbbi teknolojiler geliştirmek.

Ayrıca deney, uzun süreli izolasyonun insan psikolojisi üzerindeki etkilerini incelemek için de bir fırsat sundu. Uzman psikologlar ve psikiyatrlar, Dituri’nin deneyimlerini uzun uzay yolculukları gibi benzer ortamlardaki yaşantılarla karşılaştırdı.

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 3

SU ALTINDA YAŞAM

Dituri, Florida Key Largo'daki Jules' Undersea Lodge adlı su altı laboratuvarında, 30 feet (yaklaşık 9 metre) derinlikte bulunan 100 metrekarelik bir yaşam alanında izole bir hayat sürdü. "Neptune 100" adı verilen bu deney süresince, Dituri bilimsel çalışmalar yaparken çevrim içi derslerle öğrencilere ulaştı.

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 4

Deneyin çarpıcı sonuçlarından biri, daha önce bilinmeyen bir tek hücreli organizma türünün keşfedilmesiydi. The Independent gazetesine konuşan Dituri, "Bu türün bilime yeni bir katkı olduğuna inanıyoruz. Binlerce kez bu bölgede dalış yapıldı, ancak bu organizma fark edilmemiş. Sadece daha dikkatli bakmamız gerekiyordu," dedi.

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 5

VÜCUT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Deney boyunca Dituri’nin sağlık durumu yakından takip edildi. Haziran 2023'te su yüzeyine çıkan Dr. Dituri, deney süresince fiziksel ve biyolojik yaşının gerilediğini iddia etti. 56 yaşında olan Dituri, deney öncesinde biyolojik yaşının 44 olduğunu, deney sonrasında ise bu yaşın 34'e indiğini açıkladı.

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 6

Orlando'daki WKMG News'e verdiği demeçte Dituri, "Telomerlerim uzadı. Aslında su altındayken biyolojik olarak gençleştim," dedi. Ayrıca, deney süresince vücudundaki inflamatuar (iltihap) belirtilerin %50 oranında azaldığını gösteren kan testleri yaptırıldı.

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 7

Dr. Dituri, 73 gün olan "su altında en uzun süre yaşama" rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekoru’na adını yazdırdı. 2024 yılı itibarıyla deneyle ilgili değerlendirmelerini paylaşmaya devam eden Dituri, Amerika Medicine Today programına konuk oldu ve sosyal medya hesabından deneyin ardındaki motivasyonu şu sözlerle açıkladı:

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 8

"Bu fikir, merakımızdan ve okyanusun barındırdığı sonsuz olasılıklardan doğdu. Keşfedilecek çok şey var ve hala bilinmeyen pek çok sır gizli. Mariana Çukuru'nun dibinde Alzheimer'a kısmi bir çare bulunduğunu öğrendiğimizde hepimiz şaşkına döndük. Amacımız, bilginin peşinden gitmek ve okyanusun derinliklerinin insanlığın en büyük sorunlarına çözüm olabileceği umudunu taşımak."

100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı - 9


Dr. Dituri'nin bu öncü deneyi, hem deniz araştırmaları hem de insan sağlığı üzerine yeni keşfilere ilham vermeye devam ediyor.

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