100 gün suyun altında yaşadı, milyonlar onu izledi: Vücudunda meydana gelen şok edici etkiyi açıkladı
Florida Güney Üniversitesi'nden Dr. Joe Dituri, 2023 yılında bilim dünyasında yankı uyandıran bir deneye imza attı. "Dr. Deep Sea" (Derin Deniz Doktoru) olarak da bilinen Dituri, 100 gün boyunca su altında yaşarak hem insan vücudu üzerindeki etkileri inceledi hem de bilimsel çalışmalara önemli katkılar sağladı.
DENEYİN AMACI VE DETAYLARI
1 Mart 2023'te başlayan bu alışılmışın dışındaki deney, biyoloji alanında bir ilk olma niteliği taşıyordu. Florida Güney Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, deneyin iki temel hedefi bulunuyordu: