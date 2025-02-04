100 yaşına giren kadının 10 sırrı: Uzun ve mutlu bir hayat yaşamanın yolu
Bilim insanları, bazı insanların yaşlanma sürecine diğerlerinden daha iyi direnç gösterdiğini ve ileri yaşlara rağmen dinç ve sağlıklı kalabildiğini ortaya koyuyor. Peki, uzun ve mutlu bir yaşamın sırrı nedir? Genetik faktörler önemli bir rol oynasa da, bilim insanlarına göre yaşam tarzı ve zihinsel tutum da büyük bir etken.
Chicago Üniversitesi’nden Profesör Emily Rogalski ve ekibi, ‘süper yaşlılar’ olarak adlandırılan bu bireyleri inceliyor. Araştırmalara göre, süper yaşlılar iyimserlik, dayanıklılık ve azim gibi belirgin kişilik özelliklerine sahipler. Ayrıca, aktif bir yaşam tarzı sürdürmeleri de bu durumlarını destekliyor.