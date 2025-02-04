100 yaşına giren kadının 10 sırrı: Uzun ve mutlu bir hayat yaşamanın yolu

10- GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM EDİN

Topluma katkı sağlamak, hem bireysel hem de sosyal faydalar sunuyor.



Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrının sadece genetik faktörlerle sınırlı olmadığını vurguluyor. Olumlu bir bakış açısı, sosyal ilişkiler ve aktif bir yaşam tarzı, uzun ömürlü ve mutlu bir yaşlılık dönemi için en önemli unsurlar arasında yer alıyor.