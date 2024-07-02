100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş
Kan grubu, bir kişinin kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli proteinler ve antijenlerin kombinasyonunu tanımlayan bir özelliktir. İnsanlarda genellikle ABO kan grubu sistemine göre dört temel kan grubu vardır. İngiltere'de kan gruplarıyla ilgili yapılan bir araştırma yeni bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonrası, kan gruplarının ömür üzerindeki etkisi üzerine ilginç detaylar ortaya çıktı. Peki, hangi kan grubuna sahip insanlar daha uzun ömürlü oluyor?
Kan grupları insanların kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli protein ve antijen kombinasyonlarını ifade eder.