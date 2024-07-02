100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş

Kan grubu, bir kişinin kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli proteinler ve antijenlerin kombinasyonunu tanımlayan bir özelliktir. İnsanlarda genellikle ABO kan grubu sistemine göre dört temel kan grubu vardır. İngiltere'de kan gruplarıyla ilgili yapılan bir araştırma yeni bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonrası, kan gruplarının ömür üzerindeki etkisi üzerine ilginç detaylar ortaya çıktı. Peki, hangi kan grubuna sahip insanlar daha uzun ömürlü oluyor?

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 1

Kan grupları insanların kırmızı kan hücrelerinde bulunan belirli protein ve antijen kombinasyonlarını ifade eder.

DÜNYA HABERLERİ

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 2

İnsanların genellikle A, B, AB veya O olmak üzere dört temel kan grubu vardır. Bu gruplar, ABO kan grubu sistemine göre belirlenir

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 3

Kan Grubu A: A antijeni bulunan ve anti-B antikorlarına sahip olan kişilerdir.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 4

Kan Grubu B: B antijeni bulunan ve anti-A antikorlarına sahip olan kişilerdir.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 5

Kan Grubu AB: Hem A hem de B antijenlerine sahip olan ve herhangi bir anti-A veya anti-B antikoruna sahip olmayan kişilerdir.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 6

Bu nedenle, AB kan grubu evrensel alıcı olarak bilinir.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 7

Kan Grubu O: Ne A ne de B antijenine sahip olan ancak her iki antikor tipine karşı da antikorlara sahip olan kişilerdir. O kan grubu evrensel verici olarak bilinir.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 8

Kan grupları, kan transfüzyonları, organ nakilleri ve bazı genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, bir kişinin kan grubu belirliyor ve bu nedenle acil bir transfüzyon gerektiğinde hızlı bir şekilde uygun kanı bulmaya yardımcı oluyor.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 9

Uzun süredir İngiltere'de yapılan bir araştırma kan gruplarıyla ilgili yeni bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar sonucuda 100 yaşına kadar yaşayan uzun ömürlü kişilerin bu kan grubuna sahip olduğu ortaya çıktı.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 10

Kan grubunun yaşam süresi üzerindeki etkisi uzun bir zamandır bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu haline geldi.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 11

Gerçekleştirilen son araştırmalar, kan gruplarının yaşam süresi üzerinde belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya çıkardı.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 12


Gerçekleştirilen çalışmalarda, A, B, AB ve 0 kan grupları arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu görüldü.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 13

0 KAN GRUBUNA SAHİP KİŞİLER DAHA FAZLA YAŞIYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü kan grubunun 0 kan grubuna sahip insanlar olduğu belirlendi.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 14

Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel olarak en sağlıklı kan grubu olduğu ifade edildi.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 15

İngiltere’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmada ise kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 16

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın nedeninin kan grupları olabileceği aktarıldı.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 17

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu ifade edildi.

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı kan grubunuzda gizli! İngiltere'de şaşırtan araştırma, en uzun ömürlü insanların kan grubu buymuş - 18
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