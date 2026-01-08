100 yaşına kadar yaşayan insanların 8 ortak özelliği
08.01.2026 10:05
NTV - Haber Merkezi
Yeni bir araştırma, Mavi Bölgeler'de yaşayan bireylerin uzun ömürlü olmalarını sağlayan belirgin etkenleri inceledi. Sonuçlar dikkat çekiciydi.
Mavi Bölgeler (Blue Zone), yaşa bağlı hastalıkların en az görüldüğü ve olağanüstü uzun ömürlü insanların yaşadıkları yerler olarak tanımlanıyor. Bu bölgelerde; kalp hastalığı, demans ve diğer kronik hastalıklara rastlama oranının oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.
Bilim insanları; Japonya'daki Okinawa, İtalya'daki Sardunya, Yunanistan'daki Ikaria, Kosta Rika'daki Nicoya ve ABD'deki tek tanınmış Mavi Bölge olan Loma Linda'yı inceleme altına aldı.
The Gerontologist dergisinde yayınlanan araştırmada; doğum ve ölüm belgeleri, evlilik kayıtları, askeri belgeler ve kilise arşivleri kullanılarak ayrıntılı yaş doğrulaması yapıldı.
Uzmanlar, 100 yaşına kadar yaşayan insanların ortak özelliklerini şu şekilde sıraladı:
GÜÇLÜ SOSYAL UYUM
Blue Zone'da genellikle küçük ve derin sosyal bağlara sahip topluluklar yaşıyor. Araştırmacılar bu durumun güven ve ortak kimlik anlayışını desteklediğini ifade ederken, suç oranı yüksek ortamlarda yaşayan bireylerin yaşam beklentilerinin ise daha kısa olduğu vurgulanıyor.
BİTKİ BAZLI BESLENME
Blue Zone'da bireyler, ağırlıklı olarak bitki bazlı besleniyor. Et ise çok az tüketiliyor.
Okinawa, Sardunya ve Nicoya gibi bölgelerde sebze, fasulye, baklagiller, tam tahıllar ve sağlıklı yağlara öncelik veriliyor.
HAREKETLİ YAŞAM
Bu bölgelerde yaşayan insanlar, düzenli egzersiz veya spor salonu kültürünü benimsemiyor. Genellikle yürüyüş yaparak veya bahçe işlerinde aktif kalarak günlük hareket ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
AİLE BAĞLARI
Blue Zone'da yaşlı bireyler, her zaman ailenin merkezinde tutuluyor. Araştırmacılar, bu durumun sosyal bağları güçlendirdiğini, yalnızlığı azalttığını ve nesilleri daha sağlıklı davranışlara teşvik ettiğini ifade ediyor.
GÜNDÜZ UYKUSU
Bu bölgelerde bireyler, her ne kadar stresli hissetmeseler de, olumsuz duygularını yönetebilmek adına bazı basit alışkanlıklara yöneliyor. Bunlardan biri de gündüz uykusu.
Ikaria ve Loma Linda'da haftada 24 saatlik bir Şabat günü kutlanıyor. Bireyler, işlerini bir kenara bırakarak dinleniyor ve aileleriyle vakit geçiriyor. Bu tür uygulamalar, daha düşük stres ve güçlü kalp sağlığı ile ilişkilendiriliyor.
YÜZDE SEKSEN KURALI
Özellikle Okinawa'da Hara Hachi Bu ilkesi benimseniyor. Bu yaklaşıma göre insanlar yaklaşık yüzde 80 doygunluk hissettiklerinde yemeyi bırakıyor.
Bu alışkanlık, bilinçli beslenmeye yönlendirmesinin yanı sıra kilo ve metabolizmayı da düzenliyor.
DİNİ İNANÇ
Mavi Bölge nüfusunun çoğu, bir inanç veya manevi bir topluluğa ait olmayı tercih ediyor. Bu konu hakkında yapılan çalışmalar, dini katılımın daha uzun yaşam beklentisiyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.
KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMAK
Blue Zone'daki bireyler; sigara, uyuşturucu ve aşırı alkol tüketiminden özenle kaçınıyor.
Araştırmalar, kötü alışkanlıklardan uzak kalmanın stresi azalttığını, sağlıklı sosyal normları güçlendirdiğini ve uzun yaşamı destekleyebileceğini gösteriyor.