100 yaşına kadar yaşayanların sırrı Bilim insanları keşfetti
İsveç’te yapılan iki kapsamlı araştırma, 100 yaşına ulaşan kişilerin kronik hastalıklara yakalanma riskinin belirgin şekilde düşük olduğunu ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Bulgular, bu kişilerin yaşam boyu daha az sağlık sorunu yaşadığını, hastalıkları daha yavaş biriktirdiğini ve çoğu durumda yaşa bağlı ölümcül hastalıklardan tamamen kaçınabildiğini gösteriyor.
Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yayımlanan çalışma, olağanüstü uzun ömürlülüğün, hastalıkların geciktiği veya önlendiği özel bir yaşlanma modeliyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu sonuç, “daha uzun yaşam, daha çok hastalık” anlayışını sorgulatıyor.