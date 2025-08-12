100 yaşına kadar yaşayanların sırrı Bilim insanları keşfetti

İsveç’te yapılan iki kapsamlı araştırma, 100 yaşına ulaşan kişilerin kronik hastalıklara yakalanma riskinin belirgin şekilde düşük olduğunu ortaya koydu.

DailyMail'de yer alan habere göre; Bulgular, bu kişilerin yaşam boyu daha az sağlık sorunu yaşadığını, hastalıkları daha yavaş biriktirdiğini ve çoğu durumda yaşa bağlı ölümcül hastalıklardan tamamen kaçınabildiğini gösteriyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yayımlanan çalışma, olağanüstü uzun ömürlülüğün, hastalıkların geciktiği veya önlendiği özel bir yaşlanma modeliyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu sonuç, “daha uzun yaşam, daha çok hastalık” anlayışını sorgulatıyor.

İlk araştırmada, 1912-1922 yılları arasında Stockholm’de doğan 170 binden fazla kişinin sağlık kayıtları incelendi. Katılımcılar, 60 yaşından itibaren ölümlerine veya 100 yaşına ulaşmalarına kadar 40 yıla varan süreyle takip edildi.

Sonuçlar, 85 yaşında olup 100 yaşına kadar yaşayanların sadece yüzde 4’ünün felç geçirdiğini gösterdi. Aynı yaşlarda hayatını kaybedenlerde bu oran yüzde 10 civarındaydı. Kalp krizi oranları da benzer şekilde düşüktü; yüz yaşını görenlerde yüzde 12,5 iken, 80’li yaşlarda ölenlerde yüzde 24’ün üzerindeydi.


Geçen yıl yayımlanan bu çalışmanın ardından araştırma ekibi, bu kez hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği gibi daha geniş bir hastalık yelpazesini inceledi. 1920-1922 doğumlu 274 bin kişinin 30 yıla yakın sağlık geçmişi tarandı. Katılımcıların yalnızca yüzde 1,5’i (4 bin 330 kişi) 100 yaşını aşabildi.

Sonuçlar değişmedi: Yüz yaşını geçenler, yaşamlarının her döneminde daha az hastalık teşhisi aldı ve sağlık sorunları çok daha yavaş birikti. Kardiyovasküler hastalık oranları düşük seviyede kaldı; 80 yaşındaki yüz yaş üstü grubun sadece yüzde 8’ine teşhis konuldu. Bu oran, 85 yaşında ölenlerde yüzde 15’in üzerindeydi.


Araştırmaya göre, 100 yaşını geçenler depresyon ve bunama gibi nöropsikiyatrik hastalıklara karşı da daha dirençliydi. Çoğunda çoklu sağlık sorunları ancak 90’lı yaşların sonlarına doğru görülmeye başlıyordu.

"NORMALDEN DAHA YAVAŞ YAŞLANMAK MÜMKÜN"

Prof. Karin Modig, The Conversation’daki değerlendirmesinde, “100 yaşını aşan kişiler, hastalıklardan korunma konusunda insanüstü bir yeteneğe sahip. Bulgularımız, daha uzun yaşamın mutlaka daha fazla hastalık anlamına gelmediğini gösteriyor” dedi.

Bilim insanları, bu dayanıklılığın genetik faktörler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve çevresel etkenlerin bir araya gelmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Araştırma ekibi, bu faktörlerin hangilerinin belirleyici olduğunu ortaya koymayı hedefliyor.

