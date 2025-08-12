100 yaşına kadar yaşayanların sırrı Bilim insanları keşfetti

Geçen yıl yayımlanan bu çalışmanın ardından araştırma ekibi, bu kez hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği gibi daha geniş bir hastalık yelpazesini inceledi. 1920-1922 doğumlu 274 bin kişinin 30 yıla yakın sağlık geçmişi tarandı. Katılımcıların yalnızca yüzde 1,5’i (4 bin 330 kişi) 100 yaşını aşabildi.



Sonuçlar değişmedi: Yüz yaşını geçenler, yaşamlarının her döneminde daha az hastalık teşhisi aldı ve sağlık sorunları çok daha yavaş birikti. Kardiyovasküler hastalık oranları düşük seviyede kaldı; 80 yaşındaki yüz yaş üstü grubun sadece yüzde 8’ine teşhis konuldu. Bu oran, 85 yaşında ölenlerde yüzde 15’in üzerindeydi.





