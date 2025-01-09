100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi
ABD'de yaşayan 100 yaşındaki JoCleta Wilson, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir mağazada kasiyer olarak çalışmaya devam ediyor. Yılların enerjisinden bir şey götürmediğini belirten Wilson, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı. Wilson'a göre, uzun bir ömür istiyorsanız, hareketsiz bir yaşamdan kaçınmanız gerekiyor.
Eski bir dansçı olan JoCleta Wilson, Kentucky'nin Louisville şehrindeki bir mağazada kasiyer olarak çalışıyor. 100 yaşında olan Wilson'ın mesaisi, sabah 06:00'da başlayıp 10:00'da sona eriyor. Haftada iki gün kasiyerlik yaptığını belirten ABD'li kadın, ''Emekliliğimin tadını çıkarmayı denedim ama sıkıldığımı fark ettim. Evden çıkıp işe gitmek, toplumla bağ kurmak beni mutlu ediyor. Çok eğleniyorum'' ifadelerini kullandı.
Yemeklerini kendisi hazırlayan 100 yaşındaki kadın, ev temizliği ve bahçe işleri için yardımcı tuttuğunu belirtti.