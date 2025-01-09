100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi

Eski bir dansçı olan JoCleta Wilson, Kentucky'nin Louisville şehrindeki bir mağazada kasiyer olarak çalışıyor. 100 yaşında olan Wilson'ın mesaisi, sabah 06:00'da başlayıp 10:00'da sona eriyor. Haftada iki gün kasiyerlik yaptığını belirten ABD'li kadın, ''Emekliliğimin tadını çıkarmayı denedim ama sıkıldığımı fark ettim. Evden çıkıp işe gitmek, toplumla bağ kurmak beni mutlu ediyor. Çok eğleniyorum'' ifadelerini kullandı.

Yemeklerini kendisi hazırlayan 100 yaşındaki kadın, ev temizliği ve bahçe işleri için yardımcı tuttuğunu belirtti.