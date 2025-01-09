100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi

ABD'de yaşayan 100 yaşındaki JoCleta Wilson, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir mağazada kasiyer olarak çalışmaya devam ediyor. Yılların enerjisinden bir şey götürmediğini belirten Wilson, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı. Wilson'a göre, uzun bir ömür istiyorsanız, hareketsiz bir yaşamdan kaçınmanız gerekiyor.

100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi - 1

Eski bir dansçı olan JoCleta Wilson, Kentucky'nin Louisville şehrindeki bir mağazada kasiyer olarak çalışıyor. 100 yaşında olan Wilson'ın mesaisi, sabah 06:00'da başlayıp 10:00'da sona eriyor. Haftada iki gün kasiyerlik yaptığını belirten ABD'li kadın, ''Emekliliğimin tadını çıkarmayı denedim ama sıkıldığımı fark ettim. Evden çıkıp işe gitmek, toplumla bağ kurmak beni mutlu ediyor. Çok eğleniyorum'' ifadelerini kullandı.

Yemeklerini kendisi hazırlayan 100 yaşındaki kadın, ev temizliği ve bahçe işleri için yardımcı tuttuğunu belirtti.

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100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi - 2

UZUN YAŞAM SIRLARINI PAYLAŞTI

Uzun yaşam anahtarının hareket etmek olduğunu açıklayan Wilson, tıpkı gençliğindeki gibi dans etmeye devam ettiğini söyledi. Daha önce meme kanseri atlatan ve şimdilerde kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden kadın, kalp pili taşıdığını da söyleyerek ''Bunlar dışında sağlığımla ilgili her şey yolunda'' dedi.

Haftada bir kez sırtını duvara yaslayarak duruşunu kontrol ettiğini ve kamburluğunu önlemeye çalıştığını belirten Wilson, evde yüksek sesli müzikler eşliğinde dans ettiğini ekledi.

100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi - 3

Kanser tedavisi sırasında şeker tüketiminin sağlığına verdiği zararlarla yüzleştiğini anlatan JoCleta Wilson, yüksek kolesterol nedeniyle de beslenme düzeninde değişiklikler yaptığını söyledi. ''Artık pastırma ve peynir gibi yağlı gıdalar tüketmiyorum'' diyen Wilson; tavuk ve balık gibi besinlere yöneldiğini ifade etti.

100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi - 4

Tatlılardan tamamen vazgeçmediğini söyleyen Wilson, "Dondurucumda her zaman çikolatalı kek olur ve haftada sadece bir dilim tüketirim'' dedi. Bir yemek kaşığı dondurmanın da tatlı ihtiyacını karşıladığını anlatan ABD'li kadın, ''Önemli olan, zaman zaman kendini şımartmak ama aşırıya kaçmamak'' şeklinde konuştu.

100 yaşında ama kasiyerlik yapmaya devam ediyor! Bitmeyen enerjisinin sırrını verdi - 5

Dansın yanı sıra şarkı söylemeyi de sevdiğini de söyleyen Wilson, bir yemek kitabı yazdı ve yaptığı resimleri paylaştığı bir Instagram hesabı bulunuyor.

Fiziksel sağlığı korumak için ruh sağlığına da özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Wilson, ''Zor zamanları aşarken, olumlu kalmaya çalışın. Bu tutumun, uzun ömürle bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Küçük şeyleri kafaya takmıyorum. Ayrıca öfkenin beni ele geçirmesine de izin vermiyorum. Olumlu düşünmek, olumsuz düşünmekten çok daha kolaydır. Her zaman bu motto ile ilerliyorum'' dedi.

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