100 yaşında ehliyetini yeniledi: Bağımsız olmayı seviyorum

"ASLA İLAÇ İÇMEM"

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Uderzo, "Ehliyetimi yenilemek beni mutlu etti ve daha özgür hissetmemi sağladı. Oğluma beni gezdirmesi için baskı yapmak istemiyorum. Şanslıyım, 100 yaşındayım ve bu kadar sağlıklı olmak benim için de sürpriz. Asla ilaç içmem. Arada bir sadece uyku hapı kullanıyorum” dedi.