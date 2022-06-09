100 yaşında ehliyetini yeniledi: Bağımsız olmayı seviyorum

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 10:17
İtalya’da yaşayan Candida Uderzo adlı bir kadın 100 yaşında ehliyetini yeniledi. Böylelikle ülkede, bir asırı devirip araç kullandığı bilinen üçüncü kişi oldu.
İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Uderzo, "Ehliyetimi yenilemek beni mutlu etti ve daha özgür hissetmemi sağladı. Oğluma beni gezdirmesi için baskı yapmak istemiyorum. Şanslıyım, 100 yaşındayım ve bu kadar sağlıklı olmak benim için de sürpriz. Asla ilaç içmem. Arada bir sadece uyku hapı kullanıyorum” dedi.
Uderzo, ayrıca gözlerinin çok iyi olduğunu, gazeteyi gözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabildiğini söyledi.
Bununla birlikte Uderzo, hayattaki tek üzüntüsünün eşini nispeten gençken kaybetmek olduğunu belirterek, "Ama hayatta kalmanın mümkün olduğunca zevk almak anlamına geldiğine karar verdim. Arkadaşlarımla uzun yürüyüşlere çıkmaya başladım, bu kederle başa çıkmama yardımcı oldu. Emekli olduktan sonra bir yürüyüş grubuna katıldım ve o zamandan beri hiçbir geziyi kaçırmadım. Her pazar sabah 6'da gitmeye hazırım” diye konuştu.
Diğer taraftan, İtalya’da 100 yaşını geçen insanların sayısı Avrupa'nın en yüksekleri arasında bulunuyor ve sayıları artmaya devam ediyor. İtalya Ulusal istatistik Kurumu (Istat) tarafından Mayıs ayı başlarında yayınlanan verilere göre, İtalya bir yüzyıl veya daha fazla hayatta kalan 20 bin 456 kişiyi ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, 2019’da 14 bin 456'ydı. Ancak, bu insanlar arasında kaç kişinin hala araba kullandığı belli değil.
İtalya’da 80 yaş üstü için kişiler ehliyetlerini her iki yılda bir yenileniyor. Ayrıca, sürücülerin fiziksel ve zihinsel olarak formda olduklarından emin olmak için sağlık raporu sunmaları gerekiyor.
Sicilya'da geçen yıl 100 yaşına giren bir adam, ehliyetinin yenilenmesini yeni bir araba alarak kutladı ve o sırada basına hayatında hiç kaza yapmadığını söyledi.
Geçen yıl 100. yaş gününü kutlayan Campania bölgesinden farkla bir adam, arabasından vazgeçmeye hiç niyeti olmadığını açıkladı.