100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun
Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmak çoğu kişinin hayâli. Genellikle uzun yaşam denildiğinde akıllara diyet ve egzersiz geliyor. Ancak 100 yaşını aşmış iki kadının anlattıkları, uzun yaşamın sırrının çok daha farklı olabileceğini gözler önüne seriyor
Sağlıklı bir yaşam denilince akla hemen diyet, egzersiz ve düzenli uyku geliyor. Ancak 100 yaşını aşmış iki kadının anlattıkları, uzun yaşamın sırrının çok daha farklı olabileceğini gözler önüne seriyor. İçerik üreticisi Yair Brachiyahu, 100, 101 ve 90 yaşındaki üç kadınla gerçekleştirdiği röportajda, bu yaşlı ama bilge bireylerin hayat dolu yaşamlarının sırlarını gün yüzüne çıkardı.