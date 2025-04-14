100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun

UZUN ÖMRÜN ALTIN ANAHTARI

Röportajda konuşan kadınlar, sağlıklı yaşamanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir dengeyle mümkün olduğunu vurguladı. Ne yedikleri, ne kadar spor yaptıklarından çok; ne kadar güldükleri, kimlerle zaman geçirdikleri ve hayatı ne ölçüde sevdikleri öne çıktı.



Katılımcılara göre, uzun ömürlü olmanın sırları arasında şu üç unsur öne çıkıyor:



Neşe dolu bir hayat sürmek



Kitap okuyarak zihni sürekli canlı tutmak



Aktif ve destekleyici bir sosyal çevreye sahip olmak



Röportajın yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok izleyici, bu sade ama derin yaşam felsefesini takdir ederken, bazıları tavsiyelerin gerçekçi olmadığı görüşünde birleşti.





