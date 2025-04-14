100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun

Sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmak çoğu kişinin hayâli. Genellikle uzun yaşam denildiğinde akıllara diyet ve egzersiz geliyor. Ancak 100 yaşını aşmış iki kadının anlattıkları, uzun yaşamın sırrının çok daha farklı olabileceğini gözler önüne seriyor

100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun - 1

Sağlıklı bir yaşam denilince akla hemen diyet, egzersiz ve düzenli uyku geliyor. Ancak 100 yaşını aşmış iki kadının anlattıkları, uzun yaşamın sırrının çok daha farklı olabileceğini gözler önüne seriyor. İçerik üreticisi Yair Brachiyahu, 100, 101 ve 90 yaşındaki üç kadınla gerçekleştirdiği röportajda, bu yaşlı ama bilge bireylerin hayat dolu yaşamlarının sırlarını gün yüzüne çıkardı.


DÜNYA HABERLERİ

100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun - 2

UZUN ÖMRÜN ALTIN ANAHTARI

Röportajda konuşan kadınlar, sağlıklı yaşamanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir dengeyle mümkün olduğunu vurguladı. Ne yedikleri, ne kadar spor yaptıklarından çok; ne kadar güldükleri, kimlerle zaman geçirdikleri ve hayatı ne ölçüde sevdikleri öne çıktı.

Katılımcılara göre, uzun ömürlü olmanın sırları arasında şu üç unsur öne çıkıyor:

Neşe dolu bir hayat sürmek

Kitap okuyarak zihni sürekli canlı tutmak

Aktif ve destekleyici bir sosyal çevreye sahip olmak

Röportajın yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok izleyici, bu sade ama derin yaşam felsefesini takdir ederken, bazıları tavsiyelerin gerçekçi olmadığı görüşünde birleşti.


100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun - 3

Bir kullanıcı, “Hepsinden duyduğum anahtarlar şunlar: 1. Kendini sev, 2. Hayatını sev, 3. Stres yapma, sadece yaşa, 4. Kendin ol.” yorumunda bulunurken, bir başkası “Anahtar bence finansal bağımsızlık” dedi. Ancak egzersiz yapılmaması yönündeki öneriyi eleştirenler de oldu. Bir izleyici, “Egzersiz yapmayın mı? Bu kötü bir tavsiye. Başımı salladım.” ifadelerini kullandı.


100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun - 4

BİLİM NE DİYOR?

Araştırmalar da bu görüşleri kısmen destekler nitelikte. Yapılan çeşitli çalışmalar, mutlu bireylerin daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, bir araştırma daha yüksek mutluluk düzeyine sahip kişilerin, beş yıllık süreçte erken ölüm riskinde %3,7’lik bir azalma yaşadığını gösterdi.


100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun - 5

Mutluluğun; stres azaltımı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu da bilimsel verilerle destekleniyor. Ayrıca iyimserliğin –mutluluğun temel bileşenlerinden biri olarak– 85 yaş ve sonrasına ulaşma ihtimalini artırdığı da biliniyor.


100 yaşındaki 2 kadın uzun yaşamın gerçek sırrını açıkladı: Diyet ve egzersizi unutun - 6

Elbette dengeli beslenmek, sigaradan uzak durmak ve düzenli egzersiz yapmak sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazları. Ancak 100 yaşını geride bırakmış bu kadınların anlattıkları, ruhsal ve sosyal sağlığın da en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kimi zaman bir kahkaha, kimi zaman bir dost sohbeti; yaşamın uzunluğu kadar kalitesini de belirliyor olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER