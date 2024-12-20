100 yaşını aşmış kişiler anlattı: Ömrü uzatmanın ve vücudu sıfırlamanın yolu buymuş

BİLİNÇLİ BESLENİN

Her yeni diyet trendine atlamak yerine, bilinçli beslenmeye odaklanın. Bu, ne yediğinize ve bunun sizi nasıl hissettirdiğine dikkat etmek anlamına gelir. Yemek sırasında yavaşlayın, her lokmanın tadını çıkarın ve %80 tok olduğunuzda yemeyi bırakın; bu, dünyanın en uzun yaşayan topluluklarından biri olan Japonya'nın Okinawalılarından esinlenen bir uygulamadır. Aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir.



100 yaşını aşmış kişilerin çoğu, sağlıklı ve işlenmemiş gıdalar açısından zengin bir beslenmenin, uzun yaşamanın anahtarı olduğuna inanıyor.



Hem California'da yaşayan 100 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jack Van Nordheim hem de ABD'nin en yaşlı vatandaşı olan 114 yaşındaki Teksaslı Elizabeth Francis, çoğu zaman işlenmemiş malzemelerle evde hazırlanmış yemekler yediklerini söyledi.