100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin

ET TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Mavi Bölgeler araştırmasının öncüsü Dan Buettner, et tüketiminin haftada iki kezle sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Buettner’a göre, bu porsiyonlar yaklaşık 60 gramı geçmemeli ve tercihen serbest dolaşan hayvanlardan elde edilmiş olmalı.



“Çoğu Mavi Bölge sakini, ayda sadece birkaç kez et tüketiyor ve bunu da küçük porsiyonlarla yapıyor. İşlenmiş etlerden ise tamamen uzak duruyorlar,” diyen Buettner, endüstriyel üretim yerine geleneksel yöntemlerle yetiştirilen hayvanların etinin, omega-3 açısından daha zengin olduğunu vurguluyor.





