100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin

Dünyanın en uzun yaşayan insanları üzerinde yapılan araştırmalar, sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrının sofralarımızda saklı olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, yalnızca haftada iki kez tüketilen bir gıda, yaşam süresini uzatmada kilit rol oynayabilir.

100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin - 1

The Sun'da yer alan habere göre; Araştırmalar, "Mavi Bölgeler" olarak bilinen ve insanların olağanüstü uzun ömürlere sahip olduğu bölgelerdeki beslenme alışkanlıklarına odaklandı. İtalya'nın Sardunya adası, Japonya’nın Okinawa bölgesi ve Kosta Rika’nın Nicoya Yarımadası gibi yerlerde yaşayanlar, kronik hastalıkların düşük görülme oranı ve 100 yaş üzeri bireylerin çokluğu ile dikkat çekiyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar, işlenmiş gıdalardan uzak durarak, büyük ölçüde bitki temelli ve yerel kaynaklı yiyeceklerle besleniyor. Araştırmalar, bu bölgelerde et tüketiminin son derece sınırlı olduğunu gösteriyor.

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100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin - 2

ET TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Mavi Bölgeler araştırmasının öncüsü Dan Buettner, et tüketiminin haftada iki kezle sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Buettner’a göre, bu porsiyonlar yaklaşık 60 gramı geçmemeli ve tercihen serbest dolaşan hayvanlardan elde edilmiş olmalı.

“Çoğu Mavi Bölge sakini, ayda sadece birkaç kez et tüketiyor ve bunu da küçük porsiyonlarla yapıyor. İşlenmiş etlerden ise tamamen uzak duruyorlar,” diyen Buettner, endüstriyel üretim yerine geleneksel yöntemlerle yetiştirilen hayvanların etinin, omega-3 açısından daha zengin olduğunu vurguluyor.


100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin - 3

BİTKİSEL BESLENME

Uzmanlar, etin tamamen hayatımızdan çıkarılması gerekmediğini ancak tüketiminin sınırlanmasının sağlık açısından büyük faydalar sağladığını belirtiyor. Sosis, salam, jambon gibi işlenmiş et ürünlerinin ise özellikle kanser, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarıyla doğrudan ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Et tüketimini azaltmak isteyenler için öneriler arasında şunlar yer alıyor:

Tofu, tempeh, siyah fasulye veya nohut köftesi gibi bitkisel protein kaynaklarını tercih edin.

Etli yemeklerde porsiyonları küçültün, paylaşın ya da kalan kısmını paketleyin.

Etin yerine sebze, kurubaklagil ve zeytinyağlı yemekleri sofranıza dahil edin.

100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin - 4

Mavi Bölgeler diyetine göre uzun ve sağlıklı bir yaşam için sadece et tüketimini sınırlamak yeterli değil. Günde üç gram’a kadar balık, bolca sebze-meyve, her gün kurubaklagil tüketimi, şekerin sınırlandırılması ve düzenli kuruyemiş atıştırmalıkları da bu diyetin temel taşlarını oluşturuyor.

100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin - 5


Tüm bu bilgiler, daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyenler için sofrada yapılacak küçük değişikliklerin büyük etkiler yaratabileceğini gözler önüne seriyor.

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