100 yaşını görmenin sırrıymış: Bu besini haftada sadece 2 kez tüketin
Dünyanın en uzun yaşayan insanları üzerinde yapılan araştırmalar, sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrının sofralarımızda saklı olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, yalnızca haftada iki kez tüketilen bir gıda, yaşam süresini uzatmada kilit rol oynayabilir.
The Sun'da yer alan habere göre; Araştırmalar, "Mavi Bölgeler" olarak bilinen ve insanların olağanüstü uzun ömürlere sahip olduğu bölgelerdeki beslenme alışkanlıklarına odaklandı. İtalya'nın Sardunya adası, Japonya’nın Okinawa bölgesi ve Kosta Rika’nın Nicoya Yarımadası gibi yerlerde yaşayanlar, kronik hastalıkların düşük görülme oranı ve 100 yaş üzeri bireylerin çokluğu ile dikkat çekiyor.
Bu bölgelerde yaşayanlar, işlenmiş gıdalardan uzak durarak, büyük ölçüde bitki temelli ve yerel kaynaklı yiyeceklerle besleniyor. Araştırmalar, bu bölgelerde et tüketiminin son derece sınırlı olduğunu gösteriyor.