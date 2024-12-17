100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri olan deniz seviyesindeki yükselme, dünyanın dört bir yanındaki kıyı şehirlerini tehdit ediyor. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirler, gelecekte tamamen su altında kalma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, 100 yıl içinde dünya genelinde birçok önemli şehrin sular altında kalabileceğini belirtiyor. İşte 100 yıl içinde sular altında kalacak şehirler listesi.
Uzmanlara göre, 100 yıldan kısa bir sürede dünya genelinde birçok önemli şehir ya tamamen ya da kısmen su altında kalacak. Bununla birlikte, iklim değişikliğine bağlı olarak şiddetli fırtınalar, yıkıcı rüzgarlar ve artan yağışlar kıyı bölgeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.