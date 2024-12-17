100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında

Uzmanlara göre, 100 yıldan kısa bir sürede dünya genelinde birçok önemli şehir ya tamamen ya da kısmen su altında kalacak. Bununla birlikte, iklim değişikliğine bağlı olarak şiddetli fırtınalar, yıkıcı rüzgarlar ve artan yağışlar kıyı bölgeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.