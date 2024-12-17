100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri olan deniz seviyesindeki yükselme, dünyanın dört bir yanındaki kıyı şehirlerini tehdit ediyor. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirler, gelecekte tamamen su altında kalma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar, 100 yıl içinde dünya genelinde birçok önemli şehrin sular altında kalabileceğini belirtiyor. İşte 100 yıl içinde sular altında kalacak şehirler listesi.

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 1

Uzmanlara göre, 100 yıldan kısa bir sürede dünya genelinde birçok önemli şehir ya tamamen ya da kısmen su altında kalacak. Bununla birlikte, iklim değişikliğine bağlı olarak şiddetli fırtınalar, yıkıcı rüzgarlar ve artan yağışlar kıyı bölgeleri için büyük bir tehdit oluşturuyor.

DÜNYA HABERLERİ

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 2

İKLİM RAPORLARI DOĞRULUYOR

İklim raporları, Tokyo, New York, Mumbai, Bangkok gibi dev metropollerle birlikte Türkiye'den de iki şehrin deniz seviyesinin yükselmesi sonucu yok olma tehlikesi yaşayan şehirler arasında yer aldığını belirtiyor. Toplamda 25 şehir, su altında kalma riskiyle karşı karşıya.

İşte 100 yıl içinde sular altında kalacak olan o şehirler;

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 3

AMSTERDAM, HOLLANDA

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 4

VENEDİK, İTALYA

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 5

NEW ORLEANS, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 6

KOPENHAG, DANİMARKA

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 7

ABU DABİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 8

DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 9

LİZBON, PORTEKİZ

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 10

BOSTON, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 11

 SİDNEY, AVUSTRALYA

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 12

İSKENDERİYE, MISIR

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 13

MİAMİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 14

SAN FRANCİSCO, ABD

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 15

HO CHİ MİNH, VİETNAM 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 16

DAKKA, BANGLADEŞ 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 17

LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 18

CAKARTA, ENDONEZYA 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 19

BANGKOK, TAYLAND 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 20

KALKÜTA, HİNDİSTAN 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 21

OSAKA, JAPONYA

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 22

NEW YORK, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 23

MUMBAİ, HİNDİSTAN

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 24

TOKYO, JAPONYA 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 25

VANCOUVER, KANADA

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 26

İZMİR, TÜRKİYE 

100 yıl içinde sular altında kalacak olan şehirler: Türkiye'den de 2 il tehlike altında - 27

İSTANBUL, TÜRKİYE

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