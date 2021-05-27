100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ekvador'un Galapagos Adaları'nda, yüzyıl önce soyu tükendiği düşünülen bir kaplumbağa türü bulundu. Araştırmacılar, en az 80 yaşında olduğu düşünülen kaplumbağanın akrabalarını bulabilmek için yeni bir keşif programı başlatacaklarını duyurdu.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 27.05.2021 - 14:39

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 1

Dev kaplumbağa, iki yıl önce Galapagos Ulusal Parkı ve Galapagos Koruma Alanı arasındaki ortak bir sefer sırasında takımadaların nadir bozulan üyelerinden biri olan Fernandina Adası'nda bulundu.

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 2

SOYUNUN 100 YIL ÖNCE TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Yale Üniversitesi araştırmacıları daha sonra onun  bir asırdan uzun bir süre önce soyu tükenmiş olduğu düşünülen "Chelonoidis phantasticus" türü olduğunu keşfetti. Galapagos Ulusal Parkı tarafından yapılan  açıklamada, "Yale Üniversitesi, 1906'da çıkarılan bir örnekle yapılan genetik çalışmaların sonuçlarını ve ilgili DNA karşılaştırmasını ortaya çıkardı. 

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 3

"80 İLE 100 YAŞINDA"

Kaplumbağanın 80 ile 100 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi bu kaplumbağa türününden daha fazla bulunup bulunmadığını araştırmak için çalışmalar yürütülecek. Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Yok olduğu düşülen bir türü yeniden bulduk. Kaplumbağa nüfusunun korunması programımız için bu keşif bize güç ve enerji veriyor" denildi.

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 4

Bununla birlikte, İngiliz bilim insanı Charles Darwin'in 19. yüzyılda türlerin evrimi teorisine temel teşkil eden Galapagos Adaları'nda, birçok kaplumbağa türü, bir su kuşları ailesi olan flamingolar, sümsük kuşları, albatroslar ve karabataklarla birlikte yaşıyor. 

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 5

UNESCO DÜNYA LİSTESİNDE

UNESCO'nun 1978'de Dünya Mirası Listesi'ne aldığı adalar, aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük miktarda flora ve faunaya da ev sahipliği yapıyor.

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 6

Ekvador Çevre Bakanı Gustavo Manrique tarafından Twitter hesabında yapılan paylaşımda ise  "100 yıldan fazla bir süre önce neslinin tükendiğine inanılıyordu! Varlığını yeniden teyit ettik” ifadeleri kullanıldı. 

100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu - 7

YALNIZ GEORGE DÜM DÜNYAYI ÜZMÜŞTÜ

Öte yandan, Galapagos Milli Parkı'ndan gelen verilere göre, çeşitli türlerden dev kaplumbağaların mevcut nüfusunun 60 bin olduğu tahmin ediliyor.  Bunlardan biri ise, 2012 yılında hiç yavru bırakmadan ölen ve türün en son örneği olan bir Pinta Adası kaplumbağasıydı. "Yalnız George" adlı kaplumbağa dünya çapında ünlenmişti.

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