100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu

ntv.com.tr - AFP - Reuters 27.05.2021 - 14:39
Dev kaplumbağa, iki yıl önce Galapagos Ulusal Parkı ve Galapagos Koruma Alanı arasındaki ortak bir sefer sırasında takımadaların nadir bozulan üyelerinden biri olan Fernandina Adası'nda bulundu.
Yale Üniversitesi araştırmacıları daha sonra onun bir asırdan uzun bir süre önce soyu tükenmiş olduğu düşünülen "Chelonoidis phantasticus" türü olduğunu keşfetti. Galapagos Ulusal Parkı tarafından yapılan açıklamada, "Yale Üniversitesi, 1906'da çıkarılan bir örnekle yapılan genetik çalışmaların sonuçlarını ve ilgili DNA karşılaştırmasını ortaya çıkardı.
Kaplumbağanın 80 ile 100 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi bu kaplumbağa türününden daha fazla bulunup bulunmadığını araştırmak için çalışmalar yürütülecek. Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Yok olduğu düşülen bir türü yeniden bulduk. Kaplumbağa nüfusunun korunması programımız için bu keşif bize güç ve enerji veriyor" denildi.
Bununla birlikte, İngiliz bilim insanı Charles Darwin'in 19. yüzyılda türlerin evrimi teorisine temel teşkil eden Galapagos Adaları'nda, birçok kaplumbağa türü, bir su kuşları ailesi olan flamingolar, sümsük kuşları, albatroslar ve karabataklarla birlikte yaşıyor.
UNESCO'nun 1978'de Dünya Mirası Listesi'ne aldığı adalar, aynı zamanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük miktarda flora ve faunaya da ev sahipliği yapıyor.
Ekvador Çevre Bakanı Gustavo Manrique tarafından Twitter hesabında yapılan paylaşımda ise "100 yıldan fazla bir süre önce neslinin tükendiğine inanılıyordu! Varlığını yeniden teyit ettik” ifadeleri kullanıldı.