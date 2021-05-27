100 yıl önce soyu tükendiği düşünülen dev kaplumbağa Galapagos Adaları’nda bulundu

"80 İLE 100 YAŞINDA"

Kaplumbağanın 80 ile 100 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi bu kaplumbağa türününden daha fazla bulunup bulunmadığını araştırmak için çalışmalar yürütülecek. Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Yok olduğu düşülen bir türü yeniden bulduk. Kaplumbağa nüfusunun korunması programımız için bu keşif bize güç ve enerji veriyor" denildi.